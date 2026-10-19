Megtört a jég, már nem nyeretlen a Tottenham a Premier League-ben

A játéknap előtt a Tottenham volt az egyetlen az angol futball első négy osztályában szereplő 116 csapat közül, melynek még nem volt bajnoki győzelme az idényben. Ráadásul a Spurs az utolsó helyen állt a Premier League-ben, ami elég kellemetlen, tekintve, hogy a keretértéke a hatodik legmagasabb az élvonalban. Az újonc Coventry utolsó előtti ebben a mutatóban, mégis van már két győzelme.

Ismét nem története legjobb mérkőzését játszotta a londoni csapat, de a 14. percben előnybe került, James Maddison gyönyörűen tekert a jobb felsőbe. A második félidő elején viszont egyenlítettek a vendégek, Jack Rudoni talált be közelről – nem kis szerencsével. Egy újabb villanás azonban újabb gólt hozott a Spurs konyhájára, ezúttal Omar Marmus tekert 17 méterről a kapu bal oldalába. A folytatásban nyomott a Coventry, de megőrizte előnyét a Tottenham, sőt, az utolsó pillanatokban a harmadik gólját is megszerezte, Ben Davies bal külsővel lőtt a jobb alsóba 17 méterről. A „sarkantyúsok” megszakították nyeretlenségi sorozatukat, ráadásul megduplázták bajnoki szerzett góljaik számát. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Tottenham Hotspur–Coventry City 3–1 (Maddison 14., Marmus 58., B. Davies 90+6., ill. Rudoni 49.)

Vasárnap játszották

Nottingham Forest–Arsenal 0–1 (Madueke 80.)

AFC Bournemouth–Sunderland 2–0 (M. Tavernier 5., Evanilson 48.)

Kiállítva: Danso (17., Sunderland)

Brighton & Hove Albion–Crystal Palace 5–0 (Canvot 4. – öngól, D. Gómez 7., Ayari 10., Kosztulasz 49., Hinshelwood 84.)

Leeds United–Manchester United 1–1 (Calvert-Lewin 51., ill. Mbeumo 35.)

Szombaton játszották

Everton–Chelsea 0–2 (P. Neto 46., 90.)

Fulham–Hull City 1–0 (Iwobi 33.)

Kiállítva: Sessegnon (90+4., Fulham)

Manchester City–Ipswich Town 3–2 (Foden 19., Haaland 34., 69., ill. Maeda 21., Flemming 90. – 11-esből)

Brentford–Liverpool 1–2 (Lewis-Potter 44., ill. V. Munoz 62., Isak 70.)

Kiállítva: Jarmoljuk (45+8., Brentford), Janelt (90+2., Brentford)

Newcastle United–Aston Villa 0–1 (Manzambi 36.)