Emberhátrányban mentett pontot a Kazincbarcika a DVTK otthonában

LABDARÚGÓ NB II

10. FORDULÓ

DIÓSGYŐRI VTK–KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC 2–2 (0–0)

Miskolc, DVTK Stadion, 1000 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szabó Dániel, Topálszki Szabin)

DVTK: Gróf – Kecskés, Szatmári, Bárdos – Révész, Galántai (Vass L., 81.), Holdampf, Bokros – Molnár G. (Bényei, 81.), Babinszky (Gálfi, 71.), Medgyes Z. (Borvető, 71.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

KBSC: Lipóczi – Nyíri (Holender, 84.), Ferencsik, Rácz L., Nagy Zs. – Szőke G., Hudák M. – Schuszter (Trencsényi, 58.), Kártik (Ferenczi, 79.), Veprik (Szikszai, 58.) – Varjas L. (Gresó, a szünetben). Vezetőedző: Kuttor Attila

Gólszerző: Bárdos (49.), Molnár G. (78. – 11-esből), ill. Szőke G. (58.), Hudák M. (85.)

Kiállítva: Rácz L. (76.)

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