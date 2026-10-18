Hétfői sportműsor: DVTK–Kazincbarcika az NB II-ben

OKTÓBER 19., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

10. FORDULÓ

19.30: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Hilal–Al-Hazem (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG

8. FORDULÓ

19.00: Trabzonspor–Besiktas (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Kedd, 2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Balingen-Weilstetten–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

WNBA

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Kedd, 2.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

ÉSZAKÍR OPEN

14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, ALMATI

8.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, LYON

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, NINGPO

8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, OSZAKA

4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

9.30: női selejtező (9.30: Mayer Gréta; 16.00: Balázs Kíra, Szilágyi Nikolett)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: A labdarúgó NB I összefoglalója

8.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Egy elnök vallomása. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Vendégeink Hammer Natasa és Varjas Sándor, a világbajnokságra készülő vitorlázó SSL Team Hungary Sámánok nevű csapatának tagjai

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bobory Balázs, L. Pap István, Székely Dávid

17.00: Boxutca – F1-es magazin

17.35: Túl az óceánon

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Szabó Szilvia

18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán

19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat

19.30: Közvetítés a DVTK–Kazincbarcika NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc

22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel