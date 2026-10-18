Hétfői sportműsor: DVTK–Kazincbarcika az NB II-ben
OKTÓBER 19., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
10. FORDULÓ
19.30: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Hilal–Al-Hazem (Tv: Spíler1)
TÖRÖK SÜPER LIG
8. FORDULÓ
19.00: Trabzonspor–Besiktas (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
Kedd, 2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Balingen-Weilstetten–Hannover (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
WNBA
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
8.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, LYON
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
9.30: női selejtező (9.30: Mayer Gréta; 16.00: Balázs Kíra, Szilágyi Nikolett)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: A labdarúgó NB I összefoglalója
8.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Egy elnök vallomása. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégeink Hammer Natasa és Varjas Sándor, a világbajnokságra készülő vitorlázó SSL Team Hungary Sámánok nevű csapatának tagjai
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bobory Balázs, L. Pap István, Székely Dávid
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.35: Túl az óceánon
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
19.30: Közvetítés a DVTK–Kazincbarcika NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel