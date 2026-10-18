Nemzeti Sportrádió

Hétfői sportműsor: DVTK–Kazincbarcika az NB II-ben

V. B.V. B.
2026.10.18. 23:55
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Hétfőn borsodi derbit rendeznek a labdarúgó NB II-ben, a DVTK fogadja a Kazincbarcikát, emellett lesz angol, olasz, spanyol, szaúdi és török foci is. Tornászaink a rotterdami világbajnokságon versenyeznek, és szerepel még a kiemelt sportprogramban amerikai futball, baseball, kézilabda, kosárlabda, lósport, sznúker és tenisz is.

 OKTÓBER 19., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
10. FORDULÓ
19.30: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Hilal–Al-Hazem (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG
8. FORDULÓ
19.00: Trabzonspor–Besiktas (Tv: Sport1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
Kedd, 2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

BASEBALL
MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

KÉZILABDA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Balingen-Weilstetten–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA
WNBA
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)

SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
  8.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, LYON
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
  8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
  4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
  9.30: női selejtező (9.30: Mayer Gréta; 16.00: Balázs Kíra, Szilágyi Nikolett)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: A labdarúgó NB I összefoglalója
  8.00: A vonalban Somogyi Zsolt. Régi csibészek Bánki Józseffel
  9.00: Egy elnök vallomása. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok 
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Vendégeink Hammer Natasa és Varjas Sándor, a világbajnokságra készülő vitorlázó SSL Team Hungary Sámánok nevű csapatának tagjai
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendégek: Bobory Balázs, L. Pap István, Székely Dávid
17.00: Boxutca – F1-es magazin
17.35: Túl az óceánon
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Szabó Szilvia
18.00: Focióra, vendégek: Elbert Gábor, Simon Zoltán
19.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre. A Hét hősei rovat
19.30: Közvetítés a DVTK–Kazincbarcika NB II-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Marosréti Ervin, Olasz Gergő, szakértő: Bene Ferenc
22.15: Sportvilág Nyáguly Gergellyel

 

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