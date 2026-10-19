Doppingvétség miatt felfüggesztették az indonéz olimpiai bajnok versenyengedélyét

A holléti adatok megsértése miatt ideiglenesen felfüggesztették az indonéz olimpiai bajnok súlyemelő, Rizki Juniansyah versenyengedélyét.
A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) jelezte, hogy az olimpiai bajnok súlyemelő, Rizki Juniansyah 12 hónapon belül háromszor mulasztott el versenyen kívüli doppingellenőrzést, ez pedig a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályai értelmében automatikusan szabályszegésnek minősül.
A 23 éves Juniansyah a 2024-es, párizsi játékokon a 73 kilogrammos súlycsoportban diadalmaskodott, ezzel hazája legfiatalabb ötkarikás aranyérmese, egyben első súlyemelő olimpiai bajnoka lett. A tavalyi világbajnokságon 79 kilósok között lett első, míg korábban 73 kilósként kétszeres vb-második volt.
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