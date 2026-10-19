Nemzeti Sportrádió

Doppingvétség miatt felfüggesztették az indonéz olimpiai bajnok versenyengedélyét

2026.10.19. 20:07
Fotó: Getty Images
Címkék
súlyemelés Rizki Juniansyah doppingvétség
A holléti adatok megsértése miatt ideiglenesen felfüggesztették az indonéz olimpiai bajnok súlyemelő, Rizki Juniansyah versenyengedélyét.

A Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) jelezte, hogy az olimpiai bajnok súlyemelő, Rizki Juniansyah 12 hónapon belül háromszor mulasztott el versenyen kívüli doppingellenőrzést, ez pedig a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) szabályai értelmében automatikusan szabályszegésnek minősül.

A 23 éves Juniansyah a 2024-es, párizsi játékokon a 73 kilogrammos súlycsoportban diadalmaskodott, ezzel hazája legfiatalabb ötkarikás aranyérmese, egyben első súlyemelő olimpiai bajnoka lett. A tavalyi világbajnokságon 79 kilósok között lett első, míg korábban 73 kilósként kétszeres vb-második volt.

 

súlyemelés Rizki Juniansyah doppingvétség
Legfrissebb hírek

Ázsiai Játékok: két szakítás-világrekord a súlyemelőversenyek záró napján

Egyéb egyéni
2026.09.29. 17:38

Ázsiai Játékok: négy súlyemelő-világcsúcs az utolsó előtti napon

Egyéb egyéni
2026.09.28. 17:55

Népsport: Az ercsi pincéből a világ tetejére – 75 éve született Baczakó Péter

Népsport
2026.09.27. 09:01

Ázsiai Játékok: újabb világcsúcsok a női súlyemelőknél

Egyéb egyéni
2026.09.26. 10:27

Ázsiai Játékok: a férfiaknál is megvan az első súlyemelő-világcsúcs

Egyéb egyéni
2026.09.24. 21:56

Súlyemelő-világcsúcsok születtek az Ázsiai Játékokon

Egyéb egyéni
2026.09.23. 12:10

Félezer potenciális szabálysértés áll a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség jelentésében

Egyéb egyéni
2026.09.08. 15:00

Megalakult a Visegrádi Négyek Súlyemelő-szövetsége

Egyéb egyéni
2026.08.26. 12:18