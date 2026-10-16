Nemzeti Sportrádió

Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben; pályán a Liverpool; a női kézi BL-ben az ETO és az FTC

V. B.V. B.
2026.10.16. 23:15
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Szombaton három mérkőzést rendeznek az labdarúgó NB I-ben, emellett lesz NB II és NB III, valamint angol, francia, német, olasz és spanyol bajnokik is. A női kézilabda Bajnokok Ligájában az FTC német csapatot fogad, az ETO Dániában lép pályára. Szerepel még a kiemelt sportprogramban amerikai futball, asztalitenisz, jégkorong, kerékpár, kosárlabda, röplabda, tenisz, torna, triatlon, úszás, vívás és vízilabda is.

 OKTÓBER 17., SZOMBAT 

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
10. FORDULÓ
14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II
10. FORDULÓ
13.00: FC Nagykanizsa–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

NB III
12. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Tarpa SC–Gödöllői SK
13.00: Tiszafüredi VSE–Mátészalkai MTK
13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Hajdúnánás FK
13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabonyi SC
13.00: Eger SE–Debreceni EAC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia
13.00: Zalaegerszegi TE FC II–FC Sopron
13.00: Komárom VSE–Sárisápi BSE
13.00: VSC 2015 Veszprém–Király SE
17.00: Dorogi Bányász FC–Bicskei TC
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya
DÉLKELETI CSOPORT
12.00: Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre
13.00: Gyulai Termál FC–Monor SE
13.00: Szolnoki MÁV FC–ESMTK
13.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Sárbogárd SE
13.00: Iváncsa KSE–MTK Budapest II
13.00: Érdi VSE–PTE-PEAC
13.00: Ferencvárosi TC II–Budafoki MTE
13.00: ReBase Majosi SE–BFC Siófok
13.00: Dunaharaszti MTK–Budaörs
17.00: Pécsi MFC–Szekszárdi UFC

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
13.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)
16.00: Fulham–Hull City
16.00: Manchester City–Ipswich Town (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
18.30: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
7. FORDULÓ
17.15: Strasbourg–Paris Saint-Germain
20.45: Lille–Brest
20.45: Troyes–Lens

NÉMET BUNDESLIGA
6. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)
15.30: Schalke–Mainz
15.30: Hamburg–VfB Stuttgart
15.30: Elversberg–Augsburg
15.30: Werder Bremen–Paderborn
18.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
15.00: Venezia–Napoli
18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Genoa (Tv: Match4)

SKÓT PREMIERSHIP
9. FORDULÓ
21.00: Dundee FC–Rangers (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
14.00: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
16.15: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG
8. FORDULÓ
15.00: Genclerbirligi–Galatasaray (Tv: Sport2)

NŐI NB I
11. FORDULÓ
11.00: DVTK–Szekszárd
13.30: Újpest FC–ETO FC
14.00: FTC-Telekom–PMFC
15.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL 
EURÓPA-BAJNOKSÁG
C-CSOPORT
14.00: Magyarország–Lengyelország, Kincsem Park

ASZTALITENISZ
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
12.00: férfi és női egyes, negyeddöntő
19.30: férfi és női páros, döntő

AUTÓSPORT
TCR, CSENGTU
  9.00: 1. futam (Tv: Sport1)
Vasárnap, 3.00: 2. futam (Tv: Sport1)

BASEBALL
MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS
Vasárnap, 2.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

DARTS
EUROPEAN TOUR, MAASTRICHT
13.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Max4) 

JÉGKORONG
KONTINENTÁLIS KUPA, 1. KÖR, KOHTLA-JÄRVE (ÉSZTORSZÁG)
2. FORDULÓ
14.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–KHL Zagreb (horvát)
18.00: Viru Sputnik (észt)–Corona Brasov (romániai)
OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ
17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
SVÉD BAJNOKSÁG
18.00: Brynas–Växjö (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU
SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR
PÁLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ
  5.39: férfi sprint, selejtező (Szalontay Sándor) (Tv: Eurosport2 és M4 Sport, 11.30; M4 Sport+, 14.00)
ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR, ENECO TOUR
12.35: nők, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)
14.30: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ
A-CSOPORT
16.00: Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia)
16.00: FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben  az NSO-n!
18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)
B-CSOPORT
16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)
18.00: Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német)
18.00: Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
17.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC
18.00: Bepelog Dabas–HE-DO B.Braun Gyöngyös
18.00: Eger–ETO University HT
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
17.00: NEKA–Vasas SC
17.00: MTK Budapest–Váci NKSE

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
18.00: Egis Körmend–OSE Lions
18.00: Debreceni EAC–Phoenix Fóti Tigrisek
18.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
18.30: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK (Tv: M4 Sport+)
19.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
17.00: Csata TKK–Sopron Basket 
17.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE 
18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK Hun-Therm 
18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd
WNBA
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
21.30: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
1. FORDULÓ
18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

TENISZ
 ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
  6.00: páros, elődöntő
10.30: egyes, elődöntő (Tv: Arena4)
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
  8.00: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
12.30: egyes, selejtező, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, LYON
11.30: egyes, selejtező, 1. forduló
WTA 1000-ES TORNA, VUHAN
  9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
  5.00: egyes, selejtező, 1. forduló
  8.00: Bondár Anna (7.)–Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz)
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
  4.30: egyes, selejtező, 1. forduló

TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
  9.30: férfi selejtező (Magyarország, 15.55)

TRIATLON
VILÁGKUPA, PEKING
  3.00: férfiak
  6.15: nők

ÚSZÁS
RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, ASZTANA
  7.00: előfutamok
15.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

VÍVÁS
PÁRBAJTŐRVILÁGKUPA-VERSENY, CASABLANCA
  7.00: egyéni, 64-es tábla
KARDVILÁGKUPA-VERSENY, ORÁN
  9.30: egyéni, 64-es tábla
TŐRVILÁGKUPA-VERSENY, TAKAMACU
Vasárnap, 2.00: csapatverseny

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
12.00: Debreceni VSE-Master Good–One Eger 
18.00: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE
19.30: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes 
20.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
16.00: III. Kerületi TVE–FTC-Telekom
17.00: Dunaújvárosi FVE–BVSC-Manna ABC
17.00: One Eger–UVSE Helia-D
17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–KSI SE
18.00: GYVSE-Uni Győr–Valdor-Szentes

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Gyurta Gergely, Erdei Márk
Szerkesztő: Erdei Márk
  6.00: Védések és nagy történetek – pénteken ünnepelte 50. születésnapját Fazekas Nándor 
  7.00: Nem csak a pályán zajlik a verseny: a sajtóközpontok világa – Kolozsi Ildikóval beszélgettünk
  8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában
  8.40: Zajlik a labdarúgó NB I 10. fordulója – Bene Ferencet hívjuk
  9.00: Távol-keleti kihívás, magyar szakértelem – Zsadányi Sándor, a kínai kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel
12.40: Nemzeti Sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Bera Emese
Szerkesztő: Szabó Bence
14.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Kispest-Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Wukovics László 
16.00: Tudósítás a Ferencváros–Dortmund női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről 
17.00: Közvetítés a Paks–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László 
18.00: Tudósítás az Odense–Győri ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről   
19.30: Közvetítés az Újpest–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László 
22.15: Sportvilág Regős László Pállal

 

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