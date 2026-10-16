Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben; pályán a Liverpool; a női kézi BL-ben az ETO és az FTC

OKTÓBER 17., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

10. FORDULÓ

14.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Paksi FC–ETO FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Újpest FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

10. FORDULÓ

13.00: FC Nagykanizsa–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

13.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

NB III

12. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Tarpa SC–Gödöllői SK

13.00: Tiszafüredi VSE–Mátészalkai MTK

13.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Hajdúnánás FK

13.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

13.00: Ózd-Sajóvölgye–Füzesabonyi SC

13.00: Eger SE–Debreceni EAC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Credobus Mosonmagyaróvár–ETO Akadémia

13.00: Zalaegerszegi TE FC II–FC Sopron

13.00: Komárom VSE–Sárisápi BSE

13.00: VSC 2015 Veszprém–Király SE

17.00: Dorogi Bányász FC–Bicskei TC

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Opus Tigáz Tatabánya

DÉLKELETI CSOPORT

12.00: Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre

13.00: Gyulai Termál FC–Monor SE

13.00: Szolnoki MÁV FC–ESMTK

13.00: Szegedi VSE–Hódmezővásárhelyi FC

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Sárbogárd SE

13.00: Iváncsa KSE–MTK Budapest II

13.00: Érdi VSE–PTE-PEAC

13.00: Ferencvárosi TC II–Budafoki MTE

13.00: ReBase Majosi SE–BFC Siófok

13.00: Dunaharaszti MTK–Budaörs

17.00: Pécsi MFC–Szekszárdi UFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

13.30: Everton–Chelsea (Tv: Spíler1)

16.00: Fulham–Hull City

16.00: Manchester City–Ipswich Town (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

18.30: Newcastle United–Aston Villa (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

7. FORDULÓ

17.15: Strasbourg–Paris Saint-Germain

20.45: Lille–Brest

20.45: Troyes–Lens

NÉMET BUNDESLIGA

6. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–Borussia Dortmund (Tv: Arena4)

15.30: Schalke–Mainz

15.30: Hamburg–VfB Stuttgart

15.30: Elversberg–Augsburg

15.30: Werder Bremen–Paderborn

18.30: Bayern München–RB Leipzig (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

15.00: Venezia–Napoli

18.00: Bologna–Internazionale (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Genoa (Tv: Match4)

SKÓT PREMIERSHIP

9. FORDULÓ

21.00: Dundee FC–Rangers (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

14.00: Espanyol–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

16.15: Villarreal–Elche (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

21.00: Valencia–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

TÖRÖK SÜPER LIG

8. FORDULÓ

15.00: Genclerbirligi–Galatasaray (Tv: Sport2)

NŐI NB I

11. FORDULÓ

11.00: DVTK–Szekszárd

13.30: Újpest FC–ETO FC

14.00: FTC-Telekom–PMFC

15.00: Puskás Akadémia–MTK Budapest

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

EURÓPA-BAJNOKSÁG

C-CSOPORT

14.00: Magyarország–Lengyelország, Kincsem Park

ASZTALITENISZ

EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

12.00: férfi és női egyes, negyeddöntő

19.30: férfi és női páros, döntő

AUTÓSPORT

TCR, CSENGTU

9.00: 1. futam (Tv: Sport1)

Vasárnap, 3.00: 2. futam (Tv: Sport1)

BASEBALL

MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 5. MÉRKŐZÉS

Vasárnap, 2.00: Cleveland Guardians–Tampa Bay Rays (Tv: Sport2)

DARTS

EUROPEAN TOUR, MAASTRICHT

13.00 és 19.00: 2. nap (Tv: Max4)

JÉGKORONG

KONTINENTÁLIS KUPA, 1. KÖR, KOHTLA-JÄRVE (ÉSZTORSZÁG)

2. FORDULÓ

14.30: Budapest Jégkorong Akadémia HC–KHL Zagreb (horvát)

18.00: Viru Sputnik (észt)–Corona Brasov (romániai)

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

17.00: HC Milano (olasz)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: Vienna Capitals (osztrák)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

SVÉD BAJNOKSÁG

18.00: Brynas–Växjö (Tv: Sport2)

KAJAK-KENU

SUP-világbajnokság, Sabaudia (Olaszország)

KERÉKPÁR

PÁLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, SANGHAJ

5.39: férfi sprint, selejtező (Szalontay Sándor) (Tv: Eurosport2 és M4 Sport, 11.30; M4 Sport+, 14.00)

ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR, ENECO TOUR

12.35: nők, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

14.30: férfiak, 4. szakasz (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 6. FORDULÓ

A-CSOPORT

16.00: Team Esbjerg (dán)–Brest Bretagne (francia)

16.00: FTC-Toyota Kovács–Borussia Dortmund (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

18.00: Krim Ljubljana (szlovén)–OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)

B-CSOPORT

16.00: Gloria Bistrita (román)–Storhamar HE (norvég)

18.00: Metz Handball (francia)–HSG Blomberg-Lippe (német)

18.00: Odense Handbold (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

17.00: Csurgói KK–Mol Tatabánya KC

18.00: Bepelog Dabas–HE-DO B.Braun Gyöngyös

18.00: Eger–ETO University HT

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

17.00: NEKA–Vasas SC

17.00: MTK Budapest–Váci NKSE

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

18.00: Egis Körmend–OSE Lions

18.00: Debreceni EAC–Phoenix Fóti Tigrisek

18.00: Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

18.30: Alba Fehérvár–Kometa-KVGY Kaposvári KK (Tv: M4 Sport+)

19.00: Atomerőmű SE–Endo Plus Service-Honvéd

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

17.00: Csata TKK–Sopron Basket

17.00: ELTE BEAC Újbuda–TFSE

18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–DVTK Hun-Therm

18.00: Vasas Akadémia–VBW CEKK Cegléd

WNBA

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

21.30: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

1. FORDULÓ

18.30: MEAFC-Peka Bau–Fino Kaposvár

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

6.00: páros, elődöntő

10.30: egyes, elődöntő (Tv: Arena4)

ATP 250-ES TORNA, ALMATI

8.00: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL

12.30: egyes, selejtező, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, LYON

11.30: egyes, selejtező, 1. forduló

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN

9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 500-AS TORNA, NINGPO

5.00: egyes, selejtező, 1. forduló

8.00: Bondár Anna (7.)–Aljakszandra Szasznovics (fehérorosz)

WTA 250-ES TORNA, OSZAKA

4.30: egyes, selejtező, 1. forduló

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

9.30: férfi selejtező (Magyarország, 15.55)

TRIATLON

VILÁGKUPA, PEKING

3.00: férfiak

6.15: nők

ÚSZÁS

RÖVID PÁLYÁS VILÁGKUPA-SOROZAT, 3. ÁLLOMÁS, ASZTANA

7.00: előfutamok

15.00: döntők (Tv: M4 Sport+)

VÍVÁS

PÁRBAJTŐRVILÁGKUPA-VERSENY, CASABLANCA

7.00: egyéni, 64-es tábla

KARDVILÁGKUPA-VERSENY, ORÁN

9.30: egyéni, 64-es tábla

TŐRVILÁGKUPA-VERSENY, TAKAMACU

Vasárnap, 2.00: csapatverseny

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

12.00: Debreceni VSE-Master Good–One Eger

18.00: Szolnoki Dózsa–Szegedi VE

19.30: Semmelweis OSC–Metalcom Szentes

20.00: EPS-Honvéd–VasasPlaket

NŐI OB I, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

16.00: III. Kerületi TVE–FTC-Telekom

17.00: Dunaújvárosi FVE–BVSC-Manna ABC

17.00: One Eger–UVSE Helia-D

17.00: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–KSI SE

18.00: GYVSE-Uni Győr–Valdor-Szentes

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Gyurta Gergely, Erdei Márk

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Védések és nagy történetek – pénteken ünnepelte 50. születésnapját Fazekas Nándor

7.00: Nem csak a pályán zajlik a verseny: a sajtóközpontok világa – Kolozsi Ildikóval beszélgettünk

8.00: Gólok, győzelmek, fordulatok – így telik a hétvége a sport világában

8.40: Zajlik a labdarúgó NB I 10. fordulója – Bene Ferencet hívjuk

9.00: Távol-keleti kihívás, magyar szakértelem – Zsadányi Sándor, a kínai kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya a vendégünk

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Nyáguly Gergellyel

12.40: Nemzeti Sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Bera Emese

Szerkesztő: Szabó Bence

14.30: Közvetítés a Nyíregyháza–Kispest-Honvéd NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László. Szakértő: Wukovics László

16.00: Tudósítás a Ferencváros–Dortmund női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről

17.00: Közvetítés a Paks–ETO FC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László

18.00: Tudósítás az Odense–Győri ETO női kézilabda Bajnokok Ligája-mérkőzésről

19.30: Közvetítés az Újpest–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Wukovics László

22.15: Sportvilág Regős László Pállal