Karate: csúcsmezőnyben Bagi-érem a vb-n Sziléziából

A nemzetközi szövetség honlapja szerint kétezer főnél is többen regisztráltak 114 országból a kadétok, a juniorkorúak és a 21 éven aluliak legjobbjait a pástra hívó idei vb-n, amely karatetörténeti rekordnak felel meg a mezőny nagyságát illetően. Tudniillik soha sem jelentkeztek még ennyire sokan az előző utánpótlás-világbajnokságokon, noha az első, 1999-es óta az ez éviig tizenhárom is akadt már belőlük. A WTF anyagában emlékeztetett rá, hogy például 2024-ben, Velencében 1960 fiatal karatéka volt jelen 109 országból, a 2022-esen, a törökországi Konyában közel 1800-an vettek részt 98 nemzet képviseletében, míg 2017-ben 107 ország csaknem 1700 sportolója versenyzett a vébéérmekért Santa Cruz de Tenerifén.

Az idei ötnapos sziléziai csúcsviadal szereplőhadának óriási mérete visszafogottságra inthette a szakvezetők nagy többségét, így a mieinknek a fejében is alighanem felbukkant a kérdés: hogy lesz meg a reménybeli, nem is egy érem, amelynek megszerzésében bíztunk a vb-rajt előtt. Az óvatosság már pusztán azért is indokolt volt, mert nem egy súlycsoportban a félszázat is jócskán meghaladta a ráadásul nagyon is minőségi indulók száma.

A végeredmény ismeretében előrebocsáthatjuk:

helytállt a magyar csapat, amelynek legsikeresebb tagja, Bagi Ádám egészen a döntőig verekedte magát kategóriájában,

emellett két versenyszámban is volt érdekeltségünk a bronzmérkőzéseken, még ha azokon elmaradt is a magyar siker. Na de térjünk rá a cseppet sem ördögi részletekre, így mindenekelőtt a 15 esztendős Bagi diadalmenetére.

A 14. alkalommal kiírt korosztályos világbajnokság legeredményesebbjének bizonyuló magyar karatésa a Hala Widowiskowo-Sportowa nevű sportcsarnokban kumitében, vagyis küzdelemben jeleskedett, nem kevesebb, mint öt, kivétel nélkül magabiztos győzelemmel jutva túl ellenfelein a fináléig vezető úton a kadétok, tehát a 14-15 évesek 63 kilogrammos súlycsoportjában. A statisztika szerint Ruzsinszki György tanítványa összesen 24 pontot ütött-rúgott össze, s csupán két pontot adományozott riválisainak, akik közül az első vetélytárs francia volt (6–1), majd sorban bolgár (8–1), ukrán (3–0), új-zélandi (2–0), az elődöntőben pedig lengyel (5–0) ellenfél következett. A Szarvasi Karate Club sportolója csak a világbajnoki címért zajló összecsapáson maradt alul, miután az észak-macedón Marko Djorlevvel szemben, 1–4-es állásnál fogásért leléptettek, így végül ezüstérmesként zárt.

Medálért állhatott tatamira a szintén kadétkorú Madarász Szabolcs, aki az 52 kilósok súlycsoportjában négy győzelemmel és egy vereséggel jutott el a bronzmeccsig. A kisdöntőben aztán nem bírt azeri riválisával, így be kellett érnie az ötödik hellyel.

A formagyakorlatos női csapatunk ötödik lett a vb-n Forrás: MKSZ

Ötödik lett a magyar leány formagyakorlat-csapat is. A Bacsó Kata, Benkő Szonja, Benkő Nóra, Huszty Zsuzsanna alkotta kataegyüttes a selejtezők során legyőzte Venezuela, Horvátország, majd Montenegró alakulatát, csak Spanyolország legjobbjai parancsoltak megálljt a mieinknek. A bronzéremért az olaszok következtek, akiket a bírák jobbnak láttak, ám

az ötödik hellyel is a mieink a magyar formagyakorlat-csapatok eddigi legjobb eredményét érték el.

Közel állt még az éremmérkőzés lehetőségéhez küzdelemben az U21-es nők 68 kg-os súlycsoportjában Bogdán Panna, illetve junior formagyakorlatban Benkő Szonja, végül mindketten a hetedik helyen végeztek a lengyelországi korosztályos vb-n.

(Kiemelt képen: Bagi Ádám világbajnoki másodikként végzett Forrás: Magyar Karate Szövetség)