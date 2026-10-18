Sorozatban negyedik bajnokiját sem tudta megnyerni a Kisvárdán ikszelő FTC

LABDARÚGÓ NB I

10. FORDULÓ

KISVÁRDA MASTER GOOD–FERENCVÁROSI TC 1–1 (1–0)

Kisvárda, Várkerti Stadion, 2971 néző. Vezette: Bogár Gergő (Buzás Balázs, Aradi József)

KISVÁRDA: Popovics – Nagy K., Lippai T., Serberic, Soltész D. – Bíró B., Melnik, Youga, Babják (Körmendi, 57.; Mbock 89.) – Novothny (Mesanovic, a szünetben), Herc (T. Balogun, a szünetben). Vezetőedző: Supka Attila

FTC: Radnóti – Osváth, M. Gómez, Raemaekers, O'Dowda – Maiga (Nagy Á., 88.) – Arzani (Cadu, 83.), Corbu, Zachariassen, Levi (Birmancsevics, 66.) – Lisztes (Yusuf, a szünetben). Vezetőedző: Borbély Balázs

Gólszerző: Melnik (32.), ill. O'Dowda (75.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Két fontos között egy még fontosabb – így jellemezhetnénk a Ferencváros vasárnap esti kisvárdai fellépését. Noha a zöld-fehérek csütörtökön dicséretes teljesítménnyel három pontot szereztek a Viktoria Plzen ellen az Európa-liga alapszakaszában, a következő csütörtökön pedig a portugál második ligás Torreense ellen tehetnek óriási lépést a továbbjutás felé, a jó bajnoki szereplés jelenti a prioritást. Az eddigi NB I-es teljesítmény azonban minden, csak nem diadalmenet, hiszen a találkozót a hatodik helyről, sorozatban játszott három döntetlennel várta a csapat.

Csak sejteni lehet, mekkora döbbenet lett úrrá a ferencvárosi játékosokon és stábtagokon, amikor a Viktoria Plzen ellen szinte hibátlanul védő Radnóti Dániel élete első NB I-es mérkőzésének harmadik percében összehozott egy tizenegyest: rossz labdakezelése után buktatta az őt letámadó Christián Hercet. Már a Plzen elleni El-meccsen is látszott, hogy lábbal még fejlődnie kell a fiatal kapusnak, hibája mégis inkább az idegességnek lehetett betudható. A hatalmas lehetőséggel azonban nem élt a Kisvárda, Novothny Soma a léc érintésével fölé lőtte a labdát – nemcsak a hiba terhét, a vendégszurkolók froclizását is el kellett viselnie.

A lélektani előny ezután a zöld-fehérekhez került – gondolhattuk, csakhogy a játékuk ezúttal is akadozott. A több mint egy év után ismét kezdőként pályára lépő Habib Maiga visszaforgásával kialakított hátsó hármas ritkán tudta passzal átjátszani a sorokat (a várdaiak jól szűkítették középen a területet), a szélekre is ritkán került a labda, a támadóharmadba pedig elvétve értek fel a vendégek a lassú labdajáratásukkal.

Néhány akció erejéig mintha lendületet vett volna a Ferencváros, Bohdan Melnik a 32. percben azonban letörte a zöld-fehérek kedvét: a Kisvárdában először kezdő Babják Miroszláv szerzett labdát Maigától, majd a csapatkapitány kilőtte a bal sarkot. A házigazda ezután mélyebben védekezett, és ennek majdnem meglett a böjtje. A 39. percben Kristoffer Zachariassen ziccerénél Popovics Illja bravúrral védett, majd másodpercekkel később Maiga lövésénél nyújtózkodott óriásit. Nem sokkal később a francia középpályás veszélyeztetett ismét, a jobb oldali kapufára fejelte a labdát. Az egyes feletti várhatógól-érték összejött ugyan a magyar rekordbajnoknak, a szerzett gól viszont nem.