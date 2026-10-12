Keddi sportműsor: Sallaiék a Barcát, Gulácsiék a Napolit, Orbánék a PSV-t fogadják a BL-ben
OKTÓBER 13., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NB II
2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
18.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport1)
18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: RB Leipzig (német)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)
21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)
ANGOL CHAMPIONSHIP
10. FORDULÓ
21.00: Stoke City–Middlesbrough (Tv: Match4)
UEFA IFJÚSÁGI LIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
16.00: Atlético Madrid–Manchester United (Tv: Sport2)
NŐI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
20.45: Hollandia–Magyarország, Tilburg (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA
Női egyes, selejtező
9.35: 10. csoport: Dohoczki Nóra–Filippa Bergand (svéd)
9.35: 11. csoport: Nagy Rebeka–Nina Skerbinz (osztrák)
10.45: 31. csoport: Pétery Johanna–Polina Stasevska (lett)
Férfi egyes, selejtező
14.00: 12. csoport: András Csaba–Ignas Sisanovas (litván)
15.10: 20. csoport: Szudi Ádám–Nikon Sutov (fehérorosz)
Vegyes páros, a 16 közé jutásért
11.55: Szántosi Dávid, Nagy Judit–Luka Mladenovic, Ni Xia Lian (luxemburgiak)
Férfi páros, a 16 közé jutásért
20.45: Szántosi Dávid, Milo De Boer (magyar, holland)–Alexis Lebrun, Felix Lebrun (francia)
20.45: András Csaba, Szudi Ádám–Deni Kozul, Darko Jorgic (szlovén)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ
Szerda, 2.00: Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
ENECO TOUR
17.50: férfi és női prológ (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR
H-CSOPORT, 3. FORDULÓ
20.45: Valur Reykjavík (izlandi)–Mol Tatabánya KC
NŐI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ, B-CSOPORT
18.00: Dinamo Bucuresti (román)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1150 (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ
19.00: SZESE–Budaörsi DSE
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ
6.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló
WTA 1000-ES TORNA, VUHAN
5.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
5.00: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (új-zélandi, indonéz)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Minden, amit az ökölvívó Papp-kupáról tudni érdemes, vendég: L. Pap István
8.00: Marosán György, majd Ujvári Máté a vonalban
9.00: Már megint CR7… Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1964 októberében volt az első tokiói olimpia
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szilágyi Dóra
15.00: Kézióra, vendég: Lékai Máté, a Ferencváros játékosa, vonalban: Zubai Szabolcs, a Szeged korábbi válogatott játékosa
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Patai Gergely, Szegő Tibor
17.00: Buli – jégkorongmagazin, benne: Terbócs István, a Fehérvár csatára
17.35: A jövő sztárjai utánpótlássport-magazin, vendég: Csonka Dorottya korosztályos világ- és Európa-bajnok kardvívó és edzője, Kósa Miklós
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szegő Tibor
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Győr–Esztergom női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
19.35: Labdarúgás, magyarokkal a pályán folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza. Tudósítás és interjúk a DVTK–Szentlőrinc NB II-es mérkőzésről
20.35: Torna, a rotterdami világbajnokságra készülnek versenyzőink
21.00: Amerikai futball, Európa-bajnokságra hangol a magyar válogatott
21.35: Labdarúgás, gyulai csemege – hibátlan idényrajt a harmadosztályú csapattól. Pólózóna – vízilabda-magazin
22.15: Sportvilág