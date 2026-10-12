Keddi sportműsor: Sallaiék a Barcát, Gulácsiék a Napolit, Orbánék a PSV-t fogadják a BL-ben

OKTÓBER 13., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NB II

2. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

18.00: Diósgyőri VTK–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: RB Leipzig (német)–PSV (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

ANGOL CHAMPIONSHIP

10. FORDULÓ

21.00: Stoke City–Middlesbrough (Tv: Match4)

UEFA IFJÚSÁGI LIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

16.00: Atlético Madrid–Manchester United (Tv: Sport2)

NŐI VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

20.45: Hollandia–Magyarország, Tilburg (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

EGYÉNI EURÓPA-BAJNOKSÁG, LJUBLJANA

Női egyes, selejtező

9.35: 10. csoport: Dohoczki Nóra–Filippa Bergand (svéd)

9.35: 11. csoport: Nagy Rebeka–Nina Skerbinz (osztrák)

10.45: 31. csoport: Pétery Johanna–Polina Stasevska (lett)

Férfi egyes, selejtező

14.00: 12. csoport: András Csaba–Ignas Sisanovas (litván)

15.10: 20. csoport: Szudi Ádám–Nikon Sutov (fehérorosz)

Vegyes páros, a 16 közé jutásért

11.55: Szántosi Dávid, Nagy Judit–Luka Mladenovic, Ni Xia Lian (luxemburgiak)

Férfi páros, a 16 közé jutásért

20.45: Szántosi Dávid, Milo De Boer (magyar, holland)–Alexis Lebrun, Felix Lebrun (francia)

20.45: András Csaba, Szudi Ádám–Deni Kozul, Darko Jorgic (szlovén)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORTDÖNTŐ

Szerda, 2.00: Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

ENECO TOUR

17.50: férfi és női prológ (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, CSOPORTKÖR

H-CSOPORT, 3. FORDULÓ

20.45: Valur Reykjavík (izlandi)–Mol Tatabánya KC

NŐI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: Győri Audi ETO KC–Mol Esztergom – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, B-CSOPORT

18.00: Dinamo Bucuresti (román)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1150 (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ

19.00: SZESE–Budaörsi DSE

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, SANGHAJ

6.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló

WTA 1000-ES TORNA, VUHAN

5.00: egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

5.00: Stollár Fanny, Vu Fang-hszien (magyar, tajvani)–Erin Routliffe, Aldila Sutjiadi (új-zélandi, indonéz)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Erdei Márk, Szuper Levente

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden, amit az ökölvívó Papp-kupáról tudni érdemes, vendég: L. Pap István

8.00: Marosán György, majd Ujvári Máté a vonalban

9.00: Már megint CR7… Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – 1964 októberében volt az első tokiói olimpia

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szilágyi Dóra

15.00: Kézióra, vendég: Lékai Máté, a Ferencváros játékosa, vonalban: Zubai Szabolcs, a Szeged korábbi válogatott játékosa

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gergelics József, Patai Gergely, Szegő Tibor

17.00: Buli – jégkorongmagazin, benne: Terbócs István, a Fehérvár csatára

17.35: A jövő sztárjai utánpótlássport-magazin, vendég: Csonka Dorottya korosztályos világ- és Európa-bajnok kardvívó és edzője, Kósa Miklós

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szegő Tibor

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Kézilabda, élő közvetítés a Győr–Esztergom női NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

19.35: Labdarúgás, magyarokkal a pályán folytatódik a Bajnokok Ligája alapszakasza. Tudósítás és interjúk a DVTK–Szentlőrinc NB II-es mérkőzésről

20.35: Torna, a rotterdami világbajnokságra készülnek versenyzőink

21.00: Amerikai futball, Európa-bajnokságra hangol a magyar válogatott

21.35: Labdarúgás, gyulai csemege – hibátlan idényrajt a harmadosztályú csapattól. Pólózóna – vízilabda-magazin

22.15: Sportvilág