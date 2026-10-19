Nemzeti Sportrádió

Húsz év után visszatér Európába az IndyCar – sajtóhír

I. SZ.I. SZ.
2026.10.19. 21:55
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Barcelona jövőre IndyCar-futamot rendezhet (Fotó: Getty Images)
Címkék
Katalán Nagydíj IndyCar Montmeló Álex Palou Spanyol Nagydíj
Húsz év után visszatér Európába az IndyCar-sorozat, amely sajtóhírek szerint többéves szerződésről egyezett meg a Montmelóban fekvő Circuit de Barcelona-Catalunya üzemeltetőivel.

A spanyol El Periódico írta meg, hogy az IndyCar legutóbbi hat idényéből ötöt megnyerő Álex Palou szülővárosa 2027-től bajnoki futamot rendez a sorozatban.

Az IndyCar legutóbb 2007-ben, még Champ Car néven versenyzett Európában, a hollandiai Assenben, korábban Németországban és Nagy-Britanniában is voltak futamok. Észak-Amerikán kívül legutóbb 2013-ban köröztek, Brazíliában.

A Circuit de Barcelona-Catalunya a Spanyol Nagydíj Madridba költöztetése miatt jövőre nem rendez F1-es versenyt, 2028-tól kétévente lesz Katalán Nagydíj a pályán.

 

Katalán Nagydíj IndyCar Montmeló Álex Palou Spanyol Nagydíj
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