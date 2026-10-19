Húsz év után visszatér Európába az IndyCar – sajtóhír
Húsz év után visszatér Európába az IndyCar-sorozat, amely sajtóhírek szerint többéves szerződésről egyezett meg a Montmelóban fekvő Circuit de Barcelona-Catalunya üzemeltetőivel.
A spanyol El Periódico írta meg, hogy az IndyCar legutóbbi hat idényéből ötöt megnyerő Álex Palou szülővárosa 2027-től bajnoki futamot rendez a sorozatban.
Az IndyCar legutóbb 2007-ben, még Champ Car néven versenyzett Európában, a hollandiai Assenben, korábban Németországban és Nagy-Britanniában is voltak futamok. Észak-Amerikán kívül legutóbb 2013-ban köröztek, Brazíliában.
A Circuit de Barcelona-Catalunya a Spanyol Nagydíj Madridba költöztetése miatt jövőre nem rendez F1-es versenyt, 2028-tól kétévente lesz Katalán Nagydíj a pályán.
Legfrissebb hírek
A népharag után már jövőre változhat a Madring vonalvezetése
F1
2026.09.14. 20:51
„Antonelli monumentális” – a Spanyol Nagydíj sajtóvisszhangja
F1
2026.09.14. 11:12
A semmiből a pole pozícióba: Norris megszelídítette a Madringet!
F1
2026.09.12. 17:05