Heti program: újabb El-meccs vár az FTC-re, el Clásico, Formula–1
OKTÓBER 19., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
10. FORDULÓ
19.30: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
7. FORDULÓ
18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)
20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
9. FORDULÓ
21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
10. FORDULÓ
20.00: Al-Hilal–Al-Hazem (Tv: Spíler1)
TÖRÖK SÜPER LIG
8. FORDULÓ
19.00: Trabzonspor–Besiktas (Tv: Sport1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
6. FORDULÓ
Kedd, 2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)
KÉZILABDA
NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA
19.00: Balingen-Weilstetten–Hannover (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
WNBA
DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
Kedd, 2.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)
SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
8.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-ES TORNA, LYON
12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
9.30: női selejtező (9.30: Mayer Gréta; 16.00: Balázs Kíra, Szilágyi Nikolett)
OKTÓBER 20., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–PSV Eindhoven (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)
FUTSAL
Férfi világbajnoki selejtező, második szakasz
2. forduló, 1. csoport
17.00: Örményország–Magyarország, Jereván – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KOSÁRLABDA
Férfi Bajnokok Ligája
2. forduló, C-csoport
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Salon Vilpas (finn) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
Férfi NB I
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Délút-SZTE-Szedeák
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
19.30: férfi csapatverseny, döntő
OKTÓBER 21., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Como (olasz)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Lille (francia)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)
21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+)
21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+)
21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Sporting CP (portugál)–LASK (osztrák) (Tv: RTL+)
SPANYOL LA LIGA
6. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
20.00: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Veszprém–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)
B-CSOPORT
20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)
C-CSOPORT
18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)
20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)
E-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán)
F-CSOPORT
20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.00: PLER–Eger
JÉGKORONG
Osztrák liga
19.15: Villach (osztrák)–FTC-Telekom
19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, selejtező
1. forduló, 1. mérkőzés
18.00: Fino Kaposvár–OK Napredak Odzak (bosnyák)
Női Extraliga, alapszakasz
19.00: UTE–TFSE
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
19.30: női csapatverseny, döntő
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROS–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland)
18.45: Juventus (olasz)–Rennes (francia)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol)
18.45: OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer Seva (izraeli)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Marseille (francia)
21.00: Bournemouth (angol)–Milan (olasz)
21.00: Besiktas (török)–Crystal Palace (angol)
21.00: Celtic (skót)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Anderlecht (belga)
21.00: Lilleström (norvég)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák)
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Omonia (ciprusi)–Benfica (portugál)
21.00: Hoffenheim (német)–Lyon (francia)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
16.30: Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög) (Tv: Sport2)
18.45: Iberia 1999 (grúz)–Mjällby (svéd)
18.45: Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán)
18.45: Jablonec (cseh)–Brighton (angol)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég)
18.45: Getafe (spanyol)–Lugano (svájci)
18.45: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett)
18.45: Trabzonspor (török)–Hearts (skót)
21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz)
21.00: AGF (dán)–Egnatia (albán)
21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német)
21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)
21.00: Braga (portugál)–Gent (belga)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
D-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)
E-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia) (Tv: Sport1)
F-CSOPORT
20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: Magyarország–Franciaország, Győr (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
JÉGKORONG
Erste Liga
18.30: FEHA19–DEAC
KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, 3. forduló
B-csoport
19.00: Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
Női Európa-kupa, 2. forduló
E-csoport
20.00: Slavonski Brod (horvát)–DVTK HUNTHERM
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
20.00: TFSE–MEAFC-Peka Bau
Női Extraliga, alapszakasz
18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
19.30: férfi egyéni összetett döntő
VÍZILABDA
Férfi ob I, alapszakasz
5. forduló
18.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo
3. forduló, elhalasztott mérkőzés
20.00: DVSE-Master Good–UVSE
Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)
18.00: VasasPlaket–Iberia Tbiliszi (grúz)
19.45: Szegedi VE–Banja Luka (bosnyák)
OKTÓBER 23., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
21.00: Ipswich Town–Nottingham Forest (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
20.45: Brest–Nice
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
20.30: VfB Stuttgart–Mönchengladbach (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
20.45: Torino–Monza (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
21.00: Alavés–Málaga (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
2.15: New England Patriots–Chicago Bears
FORMULA–1
Egyesült Államok Nagydíj, Austin
19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
JÉGKORONG
Erste Liga
17.30: Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok
17.30: Corona Brasov–SC Csíkszereda
Osztrák liga
19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén–Hydro Fehérvár AV19
KAJAK-KENU
10.00: Kolonics György Emlékfutás (KSI Kajak-kenu Egyesület, XIII., Népsziget u. 2.)
Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
19.30: női egyéni összetett döntő
VÍZILABDA
Férfi Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)
11.45: VasasPlaket–Banja Luka (bosnyák)
18.00: Szegedi VE–Potsdam (német)
OKTÓBER 24., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
14.30: Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
11. FORDULÓ
13.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
15.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
15.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II
13.00: Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Füzesabonyi SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros
13.00: Mátészalkai MTK–Tarpa SC
13.00: Salgótarjáni BTC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Király SE–1908 SZAC Budapest
13.00: Sárisápi BSE–Zalaegerszegi TE FC II
13.00: FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
14.00: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár
19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi Bányász FC
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC
13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
13.00: Sándorfalvi SKE–Meton-FC Dabas SE
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Kispest-Honvéd FC II
13.00: Csepel SC–Szolnoki MÁV FC
13.00: Monor SE–Vasas FC II
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: BFC Siófok–Ferencvárosi TC II
13.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE
13.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC
13.00: Szekszárdi UFC–ReBase Majosi SE
13.00: Budafoki MTE–Érdi VSE
13.00: Sárbogárd SE–Paksi FC II
18.00: Budaörs–Pécsi MFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
13.30: Aston Villa–Manchester City (Tv: Spíler1)
16.00: Coventry City–Fulham
16.00: Arsenal–Everton (Tv: Spíler1)
18.30: Chelsea–Tottenham (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
17.15: Toulouse–Troyes
20.45: Lens–Paris FC
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Schalke
15.30: Mainz–Werder Bremen
15.30: Augsburg–Union Berlin
15.30: RB Leipzig–Eversberg
15.30: Paderborn–Hamburg
18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
15.00: Cagliari–Bologna
15.00: Como–Sassuolo
18.00: Napoli–Roma (Tv: Match4)
20.45: Lazio–Parma (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Elche (Tv: Spíler2)
16.15: Racing Santander–Espanyol (Tv: Spíler2)
18.30: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)
21.00: Atlético Madrid–Deportivo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. forduló, első mérkőzés
16.00: PLER-Budapest–Islington HC (angol)
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
17.00: Tatabánya–NEKA
18.00: Balatonfüred–Csurgó (Tv: Sport1)
18.00: Budai Farkasok–Veszprém
18.00: Gyöngyös–FTC
18.00: ETO University–Szigetszentmiklós
ALPESI SÍ
Világkupa, Sölden
10.00 és 13.00: női óriás-műlesiklás
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana (Tv: M4 Sport+)
7.30: kötöttfogás 55, 60, 77 (Fristch Róbert), 82 kg (Lévai Zoltán) selejtezők, negyeddöntők
16.00: elődöntők 16.00
FORMULA-1
Egyesült Államok Nagydíj, Austin
19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)
23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC
18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19
Osztrák liga
18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)
KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)
KOSÁRLABDA
Férfi NB I
17.00: PHOENIX Fóti Tigrisek–Alba Fehérvár
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–DEAC
18.00: OSE Lions–Sopron KC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
Női NB I
18.00: Sopron Basket–ELTE BEAC Újbuda
18.00: VBW CEKK Cegléd–KSC Szekszárd
19.00: TFSE–Csata TKK
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, alapszakasz
18.00: PSE PRO SOURCE-Fino Kaposvár
19.00: MÁV Előre Foxconn-DEAC
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: TFSE-KHG KNRC
16.00: MÁV Előre Foxconn-Békéscsaba
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
14.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát) (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
Férfi Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)
17.45: VasasPlaket-Potsdam (német)
19.30: Szegedi VE-Iberia Tbiliszi (grúz)
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
11. FORDULÓ
13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NB II
11. FORDULÓ
15.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
NB III
13. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II
13.00: Hajdúnánás FK–Tiszafüredi VSE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Haladás FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém
13.00: Balatonalmádi SE–Komárom VSE
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: ESMTK–Újpest FC II
13.00: BKV Előre–Szegedi VSE
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Newcastle United
15.00: Hull City–Brentford
15.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)
17.30: Sunderland–Leeds United (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
8. FORDULÓ
15.00: Monaco–Lille
17.15: Auxerre–Le Mans
17.15: Marseille–Le Havre
17.15: Angers–Lorient
17.15: Rennes–Strasbourg
20.45: Paris Saint-Germain–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
7. FORDULÓ
15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
8. FORDULÓ
12.30: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)
15.00: Atalanta–Frosinone
15.00: Genoa–Venezia
18.00: Lecce–Juventus (Tv: Match4)
20.45: Udinese–Milan (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
10. FORDULÓ
14.00: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)
16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)
18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
Világkupa, Sölden
10.00 és 13.00: férfi óriás-műlesiklás
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
14.30: Pittsburgh Steelers–New Orleans Saints (Párizs)
18.00: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons
18.00: Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens
18.00: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers
18.00: New York Giants–Houston Texans
18.00: Indianapolis Colts–Minnesota Vikings
18.00: Miami Dolphins–New York Jets
18.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans
21.05: Denver Broncos–Arizona Cardinals
21.25: Green Bay Packers–Detroit Lions
21.25: Los Angeles Rams–Las Vegas Raiders
BIRKÓZÁS
Világbajnokság, Asztana (Tv: M4 Sport+)
7.30: kötöttfogás 72 (Váncza István), 97 (Szőke Alex, 130 kg (Vitek Dárius) selejtezők, negyeddöntők
13.45: elődöntők
7.30: kötöttfogás 55, 60, 77, 82 kg vigaszág
15.00: döntők, bronzmérkőzések
FORMULA–1
Egyesült Államok Nagydíj, Austin
21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga
16.00: Gyergyói HK–Corona Brasov
17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE
17.30: Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda
18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék
KAJAK-KENU
Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)
KÉZILABDA
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
15.00: Franciaország–Magyarország, Strasbourg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
FÉRFI EURÓPA-KUPA
2. forduló, visszavágó
14.00: Islington HC (angol)–PLER-Budapest, BUD Aréna – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.00: Szeged–Dabas
KOSÁRLABDA
Férfi NB I
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd
Női NB I
17.00: NKA Universitas Pécs–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós
17.00: DVTK HUNTHERM–ETO Basket
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál Nagydíj, Phillip Island
2.00: Moto3 (Tv: Arena4)
3.15: Moto2 (Tv: Arena4)
4.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
16.00: VESC–Szent Benedek RA
TORNA
Világbajnokság, Rotterdam
14.00: szerenkénti döntők (férfiak: korlát, nyújtó, ugrás, nők: gerenda, talaj) (Tv: M4 Sport+)
VÍZILABDA
Férfi Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)
12.45: Szegedi VE–VasasPlaket