Heti program: újabb El-meccs vár az FTC-re, el Clásico, Formula–1

OKTÓBER 19., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

10. FORDULÓ

19.30: Diósgyőri VTK–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

21.00: Tottenham Hotspur–Coventry City (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

7. FORDULÓ

18.30: Monza–Cagliari (Tv: Match4)

20.45: Parma–Torino (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ

21.00: Getafe–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

10. FORDULÓ

20.00: Al-Hilal–Al-Hazem (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG

8. FORDULÓ

19.00: Trabzonspor–Besiktas (Tv: Sport1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

Kedd, 2.15: San Francisco 49ers–Washington Commanders (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, FŐCSOPORTDÖNTŐ, 6. MÉRKŐZÉS

Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–Cleveland Guardians (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

NÉMET FÉRFI BUNDESLIGA

19.00: Balingen-Weilstetten–Hannover (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

WNBA

DÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

Kedd, 2.00: Golden State Valkyries–Atlanta Dream (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1151 (Tv: Sport1)

SZNÚKER

ÉSZAKÍR OPEN

14.00 és 20.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, ALMATI

8.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-ES TORNA, LYON

12.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-AS TORNA, NINGPO

8.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-ES TORNA, OSZAKA

4.30: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

9.30: női selejtező (9.30: Mayer Gréta; 16.00: Balázs Kíra, Szilágyi Nikolett)

OKTÓBER 20., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–PSV Eindhoven (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)

FUTSAL

Férfi világbajnoki selejtező, második szakasz

2. forduló, 1. csoport

17.00: Örményország–Magyarország, Jereván – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KOSÁRLABDA

Férfi Bajnokok Ligája

2. forduló, C-csoport

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Salon Vilpas (finn) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

Férfi NB I

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Délút-SZTE-Szedeák

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

19.30: férfi csapatverseny, döntő

OKTÓBER 21., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Como (olasz)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Lille (francia)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)

21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+)

21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+)

21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+)

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–LASK (osztrák) (Tv: RTL+)

SPANYOL LA LIGA

6. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

20.00: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Veszprém–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)

B-CSOPORT

20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)

C-CSOPORT

18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)

20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)

E-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán)

F-CSOPORT

20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

18.00: PLER–Eger

JÉGKORONG

Osztrák liga

19.15: Villach (osztrák)–FTC-Telekom

19.15: Klagenfurt (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, selejtező

1. forduló, 1. mérkőzés

18.00: Fino Kaposvár–OK Napredak Odzak (bosnyák)

Női Extraliga, alapszakasz

19.00: UTE–TFSE

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

19.30: női csapatverseny, döntő

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: FERENCVÁROS–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland)

18.45: Juventus (olasz)–Rennes (francia)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol)

18.45: OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer Seva (izraeli)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Marseille (francia)

21.00: Bournemouth (angol)–Milan (olasz)

21.00: Besiktas (török)–Crystal Palace (angol)

21.00: Celtic (skót)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Levszki Szófia (bolgár)

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Anderlecht (belga)

21.00: Lilleström (norvég)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák)

21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Omonia (ciprusi)–Benfica (portugál)

21.00: Hoffenheim (német)–Lyon (francia)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

16.30: Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög) (Tv: Sport2)

18.45: Iberia 1999 (grúz)–Mjällby (svéd)

18.45: Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–FC Köbenhavn (dán)

18.45: Jablonec (cseh)–Brighton (angol)

18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég)

18.45: Getafe (spanyol)–Lugano (svájci)

18.45: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett)

18.45: Trabzonspor (török)–Hearts (skót)

21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz)

21.00: AGF (dán)–Egnatia (albán)

21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német)

21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)

21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)

21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)

21.00: Braga (portugál)–Gent (belga)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

D-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)

E-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia) (Tv: Sport1)

F-CSOPORT

20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: Magyarország–Franciaország, Győr (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

JÉGKORONG

Erste Liga

18.30: FEHA19–DEAC

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-kupa, 3. forduló

B-csoport

19.00: Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

Női Európa-kupa, 2. forduló

E-csoport

20.00: Slavonski Brod (horvát)–DVTK HUNTHERM

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

20.00: TFSE–MEAFC-Peka Bau

Női Extraliga, alapszakasz

18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

19.30: férfi egyéni összetett döntő

VÍZILABDA

Férfi ob I, alapszakasz

5. forduló

18.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo

3. forduló, elhalasztott mérkőzés

20.00: DVSE-Master Good–UVSE

Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)

18.00: VasasPlaket–Iberia Tbiliszi (grúz)

19.45: Szegedi VE–Banja Luka (bosnyák)

OKTÓBER 23., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

21.00: Ipswich Town–Nottingham Forest (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

20.45: Brest–Nice

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

20.30: VfB Stuttgart–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

20.45: Torino–Monza (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

21.00: Alavés–Málaga (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

2.15: New England Patriots–Chicago Bears

FORMULA–1

Egyesült Államok Nagydíj, Austin

19.30: 1. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

23.00: 2. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

JÉGKORONG

Erste Liga

17.30: Gyergyói HK–Háromszéki Ágyúsok

17.30: Corona Brasov–SC Csíkszereda

Osztrák liga

19.15: Olimpija Ljubljana (szlovén–Hydro Fehérvár AV19

KAJAK-KENU

10.00: Kolonics György Emlékfutás (KSI Kajak-kenu Egyesület, XIII., Népsziget u. 2.)

Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

19.30: női egyéni összetett döntő

VÍZILABDA

Férfi Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)

11.45: VasasPlaket–Banja Luka (bosnyák)

18.00: Szegedi VE–Potsdam (német)

OKTÓBER 24., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

14.30: Kispest-Honvéd FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: ETO FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

19.30: Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

11. FORDULÓ

13.00: BVSC-Zugló–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

15.00: Kecskeméti TE–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

15.00: HR-Rent Kozármisleny–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Gödöllői SK–Nyíregyháza Spartacus FC II

13.00: Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Füzesabonyi SC–Termálfürdő FC Tiszaújváros

13.00: Mátészalkai MTK–Tarpa SC

13.00: Salgótarjáni BTC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Király SE–1908 SZAC Budapest

13.00: Sárisápi BSE–Zalaegerszegi TE FC II

13.00: FC Sopron–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

14.00: Bicskei TC–Credobus Mosonmagyaróvár

19.00: Opus Tigáz Tatabánya–Dorogi Bányász FC

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: III. kerületi TVE–Gyulai Termál FC

13.00: Békéscsaba 1912 Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

13.00: Sándorfalvi SKE–Meton-FC Dabas SE

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Kispest-Honvéd FC II

13.00: Csepel SC–Szolnoki MÁV FC

13.00: Monor SE–Vasas FC II

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: BFC Siófok–Ferencvárosi TC II

13.00: PTE-PEAC–Iváncsa KSE

13.00: MTK Budapest II–Kaposvári Rákóczi FC

13.00: Szekszárdi UFC–ReBase Majosi SE

13.00: Budafoki MTE–Érdi VSE

13.00: Sárbogárd SE–Paksi FC II

18.00: Budaörs–Pécsi MFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

13.30: Aston Villa–Manchester City (Tv: Spíler1)

16.00: Coventry City–Fulham

16.00: Arsenal–Everton (Tv: Spíler1)

18.30: Chelsea–Tottenham (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

17.15: Toulouse–Troyes

20.45: Lens–Paris FC

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Schalke

15.30: Mainz–Werder Bremen

15.30: Augsburg–Union Berlin

15.30: RB Leipzig–Eversberg

15.30: Paderborn–Hamburg

18.30: Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

15.00: Cagliari–Bologna

15.00: Como–Sassuolo

18.00: Napoli–Roma (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Parma (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Elche (Tv: Spíler2)

16.15: Racing Santander–Espanyol (Tv: Spíler2)

18.30: Valencia–Villarreal (Tv: Spíler2)

21.00: Atlético Madrid–Deportivo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. forduló, első mérkőzés

16.00: PLER-Budapest–Islington HC (angol)

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

17.00: Tatabánya–NEKA

18.00: Balatonfüred–Csurgó (Tv: Sport1)

18.00: Budai Farkasok–Veszprém

18.00: Gyöngyös–FTC

18.00: ETO University–Szigetszentmiklós

ALPESI SÍ

Világkupa, Sölden

10.00 és 13.00: női óriás-műlesiklás

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana (Tv: M4 Sport+)

7.30: kötöttfogás 55, 60, 77 (Fristch Róbert), 82 kg (Lévai Zoltán) selejtezők, negyeddöntők

16.00: elődöntők 16.00

FORMULA-1

Egyesült Államok Nagydíj, Austin

19.30: 3. szabadedzés (Tv: M4 Sport)

23.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Budapest Jégkorong Akadémia HC

18.00: DVTK Jegesmedvék–FEHA19

Osztrák liga

18.30: FTC-Telekom–Pustertal Wölfe (olasz)

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

17.00: PHOENIX Fóti Tigrisek–Alba Fehérvár

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–DEAC

18.00: OSE Lions–Sopron KC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

Női NB I

18.00: Sopron Basket–ELTE BEAC Újbuda

18.00: VBW CEKK Cegléd–KSC Szekszárd

19.00: TFSE–Csata TKK

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, alapszakasz

18.00: PSE PRO SOURCE-Fino Kaposvár

19.00: MÁV Előre Foxconn-DEAC

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: TFSE-KHG KNRC

16.00: MÁV Előre Foxconn-Békéscsaba

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

14.00: szerenkénti döntők (férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát) (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

Férfi Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)

17.45: VasasPlaket-Potsdam (német)

19.30: Szegedi VE-Iberia Tbiliszi (grúz)

OKTÓBER 25., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

11. FORDULÓ

13.15: Vasas FC–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

15.30: Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

11. FORDULÓ

15.00: Aqvital FC Csákvár–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

NB III

13. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Debreceni VSC II

13.00: Hajdúnánás FK–Tiszafüredi VSE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Haladás FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–VSC 2015 Veszprém

13.00: Balatonalmádi SE–Komárom VSE

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: ESMTK–Újpest FC II

13.00: BKV Előre–Szegedi VSE

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Hull City–Brentford

15.00: Liverpool–Brighton (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Manchester United–Bournemouth (Tv: Match4)

17.30: Sunderland–Leeds United (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

8. FORDULÓ

15.00: Monaco–Lille

17.15: Auxerre–Le Mans

17.15: Marseille–Le Havre

17.15: Angers–Lorient

17.15: Rennes–Strasbourg

20.45: Paris Saint-Germain–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

7. FORDULÓ

15.30: Hoffenheim–Bayer Leverkusen (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Bayern München (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

8. FORDULÓ

12.30: Internazionale–Fiorentina (Tv: Arena4)

15.00: Atalanta–Frosinone

15.00: Genoa–Venezia

18.00: Lecce–Juventus (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Milan (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

10. FORDULÓ

14.00: Athletic Bilbao–Getafe (Tv: Spíler2)

16.15: Celta Vigo–Real Betis (Tv: Spíler2)

18.30: Real Sociedad–Levante (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ALPESI SÍ

Világkupa, Sölden

10.00 és 13.00: férfi óriás-műlesiklás

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

14.30: Pittsburgh Steelers–New Orleans Saints (Párizs)

18.00: San Francisco 49ers–Atlanta Falcons

18.00: Cincinnati Bengals–Baltimore Ravens

18.00: Tampa Bay Buccaneers–Carolina Panthers

18.00: New York Giants–Houston Texans

18.00: Indianapolis Colts–Minnesota Vikings

18.00: Miami Dolphins–New York Jets

18.00: Cleveland Browns–Tennessee Titans

21.05: Denver Broncos–Arizona Cardinals

21.25: Green Bay Packers–Detroit Lions

21.25: Los Angeles Rams–Las Vegas Raiders

BIRKÓZÁS

Világbajnokság, Asztana (Tv: M4 Sport+)

7.30: kötöttfogás 72 (Váncza István), 97 (Szőke Alex, 130 kg (Vitek Dárius) selejtezők, negyeddöntők

13.45: elődöntők

7.30: kötöttfogás 55, 60, 77, 82 kg vigaszág

15.00: döntők, bronzmérkőzések

FORMULA–1

Egyesült Államok Nagydíj, Austin

21.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga

16.00: Gyergyói HK–Corona Brasov

17.00: Dunaújvárosi Acélbikák–UTE

17.30: Háromszéki Ágyúsok–SC Csíkszereda

18.00: Budapest Jégkorong Akadémia HC–DVTK Jegesmedvék

KAJAK-KENU

Maraton világbajnokság, Gualeguaychu (Argentína)

KÉZILABDA

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

15.00: Franciaország–Magyarország, Strasbourg (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

FÉRFI EURÓPA-KUPA

2. forduló, visszavágó

14.00: Islington HC (angol)–PLER-Budapest, BUD Aréna – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

18.00: Szeged–Dabas

KOSÁRLABDA

Férfi NB I

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd

Női NB I

17.00: NKA Universitas Pécs–BKG-PRIMA Szigetszentmiklós

17.00: DVTK HUNTHERM–ETO Basket

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Ausztrál Nagydíj, Phillip Island

2.00: Moto3 (Tv: Arena4)

3.15: Moto2 (Tv: Arena4)

4.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

16.00: VESC–Szent Benedek RA

TORNA

Világbajnokság, Rotterdam

14.00: szerenkénti döntők (férfiak: korlát, nyújtó, ugrás, nők: gerenda, talaj) (Tv: M4 Sport+)

VÍZILABDA

Férfi Konferenciakupa, selejtezőtorna (Szeged)

12.45: Szegedi VE–VasasPlaket