Csütörtöki sportműsor: a Portugál Kupa-győztest fogadja az FTC az Európa-ligában

OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: FERENCVÁROS–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland)

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland)

18.45: Juventus (olasz)–Rennes (francia) (Tv: RTL+)

18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol)

18.45: OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német)

18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Olympique Marseille (francia)

21.00: AFC Bournemouth (angol)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Besiktas (török)–Crystal Palace (angol) (Tv: RTL+)

21.00: Celtic (skót)–Celta Vigo (spanyol)

21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Levszki Szófia (bolgár)

21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Anderlecht (belga)

21.00: Lilleström (norvég)–Real Sociedad (spanyol)

21.00: Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák)

21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh)

21.00: Omonia (ciprusi)–Benfica (portugál)

21.00: Hoffenheim (német)–Lyon (francia) (Tv: RTL+)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

16.30: Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög) (Tv: Sport2)

18.45: Iberia (grúz)–Mjällby (svéd)

18.45: Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár)

18.45: Crvena zvezda (szerb)–Köbenhavn (dán)

18.45: Jablonec (cseh)–Brighton & Hove Albion (angol)

18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég)

18.45: Getafe (spanyol)–Lugano (svájci)

18.45: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román)

18.45: Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett)

18.45: Trabzonspor (török)–Hearts (skót)

21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Aarhus (dán)–Egnatia (albán)

21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német) (Tv: RTL+)

21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)

21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)

21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)

21.00: Braga (portugál)–Gent (belga)

FUTSAL

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

A 15. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS

19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Aramis SE

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

7. FORDULÓ

Péntek, 2.15: Chicago Bears–New England Patriots (Tv: Arena4)

DARTS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND

19.00: 1. forduló (Tv: Sport2)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)

JÉGKORONG

ERSTE LIGA

18.30: FEHA19–Debreceni EAC

KAJAK-KENU

MARATONI VILÁGBAJNOKSÁG, GAULEGUAYCHÚ (ARGENTÍNA)

15.00: rövid kör, selejtezők

21.15: döntők

KERÉKPÁR

TOUR DE FRANCE

11.00: a 2027-es verseny útvonal-bemutatója (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

B-CSOPORT

18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

D-CSOPORT

18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)

E-CSOPORT

20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia) (Tv: Sport1)

F-CSOPORT

20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)

NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

17.00: Magyarország–Franciaország, Győr (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

19.00: Patrioti Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

NŐI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ

E-CSOPORT

20.00: Slavonski Brod (horvát)–DVTK Hun-Therm

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

20.00: TFSE–MEAFC-Peka Bau

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda

NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ

19.00: Ráckeve–Diósgyőri VTK Ongropack

VISSZAVÁGÓ

19.30: MTK Budapest–BVSC-Zugló

SZNÚKER

ÉSZAKÍR OPEN

14.00 és 20.00: nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-ES TORNA, ALMATI

8.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

16.30: Marozsán Fábián–Alekszandr Bublik (kazah, 3.)

ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL

12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

ATP 250-ES TORNA, LYON

11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 500-AS TORNA, NINGPO

7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

9.30: Stollár Fanny, Desirae Krawczyk (magyar, amerikai)–Marija Kozireva, Maia Lumsden (orosz, brit)

WTA 250-ES TORNA, OSZAKA

4.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

19.30: férfi egyéni összetett, döntő (Mészáros Krisztofer) (Tv: M4 Sport, 21.15)

VÍZILABDA

FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)

18.00: VasasPlaket–Iberia Tbiliszi (grúz)

19.45: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Banja Luka (bosnyák)

FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ

5. FORDULÓ

18.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo

3. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

20.00: DVSE-Master Good–UVSE

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Erdei Márk, Marosán György, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mourinho figyelmeztette a sztárját…

8.00: Az UEFA-hoz fordul a Barca. Holczer Ádám a vonalban

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ők mondták… évtizedekkel ezelőtt: Deák Bárdos Mihály, Kővágó Zoltán, Bárdos György, Bunyós Pityu

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Jó András

15.00: Labdarúgás, a Ferencváros–Torreense Európa-liga-mérkőzés előtt Borbola Bencével

15.35: Karfiolfül – birkózómagazin

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Jó András, Kovács Erika

17.00: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Franciaország női válogatottmérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs

Körkapcsolás

Műsorvezető: Regős László Pál

Szerkesztő: Cserjés Bendegúz

18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Torreense Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László. Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–GOG férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György

20.50: Gurulj be lassítva is! – labdarúgó-magazin Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

21.30: Napi aktualitások

22.15: Sportvilág