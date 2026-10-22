Csütörtöki sportműsor: a Portugál Kupa-győztest fogadja az FTC az Európa-ligában
OKTÓBER 22., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROS–Torreense (portugál) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Ararat-Armenia (örmény)–AZ (holland)
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–NEC (holland)
18.45: Juventus (olasz)–Rennes (francia) (Tv: RTL+)
18.45: Lech Poznan (lengyel)–Sunderland (angol)
18.45: OFI (görög)–Bayer Leverkusen (német)
18.45: Union Saint-Gilloise (belga)–Hapoel Beer-Seva (izraeli)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Olympique Marseille (francia)
21.00: AFC Bournemouth (angol)–Milan (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Besiktas (török)–Crystal Palace (angol) (Tv: RTL+)
21.00: Celtic (skót)–Celta Vigo (spanyol)
21.00: Viktoria Plzen (cseh)–Levszki Szófia (bolgár)
21.00: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Anderlecht (belga)
21.00: Lilleström (norvég)–Real Sociedad (spanyol)
21.00: Celje (szlovén)–Salzburg (osztrák)
21.00: Olympiakosz Pireusz (görög)–Sparta Praha (cseh)
21.00: Omonia (ciprusi)–Benfica (portugál)
21.00: Hoffenheim (német)–Lyon (francia) (Tv: RTL+)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
16.30: Kajrat (kazah)–Panathinaikosz (görög) (Tv: Sport2)
18.45: Iberia (grúz)–Mjällby (svéd)
18.45: Nordsjaelland (dán)–CSZKA Szófia (bolgár)
18.45: Crvena zvezda (szerb)–Köbenhavn (dán)
18.45: Jablonec (cseh)–Brighton & Hove Albion (angol)
18.45: Kauno Zalgiris (litván)–Brann (norvég)
18.45: Getafe (spanyol)–Lugano (svájci)
18.45: Inter Club d'Escaldes (andorrai)–Universitatea Craiova (román)
18.45: Pafosz (ciprusi)–Riga FC (lett)
18.45: Trabzonspor (török)–Hearts (skót)
21.00: Ajax (holland)–Atalanta (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Aarhus (dán)–Egnatia (albán)
21.00: Monaco (francia)–Freiburg (német) (Tv: RTL+)
21.00: Midtjylland (dán)–Sint-Truiden (belga)
21.00: Thun (svájci)–Hajduk Split (horvát)
21.00: Borac Banja Luka (bosznia-hercegovinai)–KuPS (finn)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Twente (holland)
21.00: Braga (portugál)–Gent (belga)
FUTSAL
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
A 15. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
19.30: Kincsem Lovaspark Futsal–Aramis SE
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
7. FORDULÓ
Péntek, 2.15: Chicago Bears–New England Patriots (Tv: Arena4)
DARTS
EURÓPA-BAJNOKSÁG, DORTMUND
19.00: 1. forduló (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
19.00: Bermuda Championship (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
ERSTE LIGA
18.30: FEHA19–Debreceni EAC
KAJAK-KENU
MARATONI VILÁGBAJNOKSÁG, GAULEGUAYCHÚ (ARGENTÍNA)
15.00: rövid kör, selejtezők
21.15: döntők
KERÉKPÁR
TOUR DE FRANCE
11.00: a 2027-es verseny útvonal-bemutatója (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
B-CSOPORT
18.45: MT Melsungen (német)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
D-CSOPORT
18.45: OTP Bank-Pick Szeged–GOG (dán) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Sporting CP (portugál)–Kristianstad (svéd)
E-CSOPORT
20.45: Barca (spanyol)–Montpellier Handball (francia) (Tv: Sport1)
F-CSOPORT
20.45: Kolstad (norvég)–SC Magdeburg (német)
NŐI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
17.00: Magyarország–Franciaország, Győr (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ
B-CSOPORT
19.00: Patrioti Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász
NŐI EURÓPA-KUPA, 2. FORDULÓ
E-CSOPORT
20.00: Slavonski Brod (horvát)–DVTK Hun-Therm
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
20.00: TFSE–MEAFC-Peka Bau
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
18.00: Fatum Nyíregyháza–Vasas Óbuda
NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ
19.00: Ráckeve–Diósgyőri VTK Ongropack
VISSZAVÁGÓ
19.30: MTK Budapest–BVSC-Zugló
SZNÚKER
ÉSZAKÍR OPEN
14.00 és 20.00: nyolcaddöntő (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-ES TORNA, ALMATI
8.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
16.30: Marozsán Fábián–Alekszandr Bublik (kazah, 3.)
ATP 250-ES TORNA, BRÜSSZEL
12.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
ATP 250-ES TORNA, LYON
11.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 500-AS TORNA, NINGPO
7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
9.30: Stollár Fanny, Desirae Krawczyk (magyar, amerikai)–Marija Kozireva, Maia Lumsden (orosz, brit)
WTA 250-ES TORNA, OSZAKA
4.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
19.30: férfi egyéni összetett, döntő (Mészáros Krisztofer) (Tv: M4 Sport, 21.15)
VÍZILABDA
FÉRFI KONFERENCIAKUPA, SELEJTEZŐTORNA (SZEGED)
18.00: VasasPlaket–Iberia Tbiliszi (grúz)
19.45: Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell–Banja Luka (bosnyák)
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
5. FORDULÓ
18.00: BVSC-Manna ABC–FTC-Telekom Waterpolo
3. FORDULÓ, ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
20.00: DVSE-Master Good–UVSE
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Erdei Márk, Marosán György, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mourinho figyelmeztette a sztárját…
8.00: Az UEFA-hoz fordul a Barca. Holczer Ádám a vonalban
9.00: Pálinger Katalint hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Ők mondták… évtizedekkel ezelőtt: Deák Bárdos Mihály, Kővágó Zoltán, Bárdos György, Bunyós Pityu
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of – összeállítás a Nemzeti Sportrádió legjobb műsoraiból
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Jó András
15.00: Labdarúgás, a Ferencváros–Torreense Európa-liga-mérkőzés előtt Borbola Bencével
15.35: Karfiolfül – birkózómagazin
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Gyenge Balázs, Jó András, Kovács Erika
17.00: Kézilabda, élő közvetítés a Magyarország–Franciaország női válogatottmérkőzésről. Kommentátor: Cseszregi Balázs
Körkapcsolás
Műsorvezető: Regős László Pál
Szerkesztő: Cserjés Bendegúz
18.45: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Torreense Európa-liga-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs, Tóth Béla. Szakértő: Wukovics László. Kézilabda, élő közvetítés a Szeged–GOG férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Szakértő: Marosán György
20.50: Gurulj be lassítva is! – labdarúgó-magazin Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
21.30: Napi aktualitások
22.15: Sportvilág