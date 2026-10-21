Nemzeti Sportrádió

Heti tv-műsor és Képes Sport-melléklet a csütörtöki Nemzeti Sportban

L. P. I.L. P. I.
2026.10.21. 18:32
null
Címkék
NS heti sportműsor tv-műsor Képes Sport
A Nemzeti Sport nyomtatott kiadása október 23-án, pénteken nem jelenik meg, így a jövő heti sportműsor és a Képes Sport-melléklet is a csütörtöki lapszámunkban lesz olvasható.

A Nemzeti Sport nyomtatott kiadása október 23-án nem jelenik meg, így a televíziók heti sportműsora sem a szokott napon, pénteken, hanem már csütörtökön utcára kerül. Hasonlóképpen a Képes Sport-melléklet sem szombaton, hanem már csütörtökön része lesz a lapnak, nyolc oldalon, tematikusan az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójához illeszkedve, a nagy idők ma is köztünk élő tanúit megszólaltatva.

 

NS heti sportműsor tv-műsor Képes Sport
Legfrissebb hírek

Ipolysági bombázó, angyalföldi vezér – interjú Urblík Józseffel

Képes Sport
Tegnap, 13:13

Keddi sportműsor: Liverpool–Villarreal, PSG–Barca és Manchester City–AEK Athén a BL-ben

Minden más foci
2026.10.19. 23:40

Lőtérről a kertészetbe: Joó Éva

Képes Sport
2026.10.19. 15:12

Hétfői sportműsor: DVTK–Kazincbarcika az NB II-ben

Minden más foci
2026.10.18. 23:55

Biztos jó, ha feljutunk az A-ligába?; Tóth Milán sírni tudott volna a sérülése után

E-újság
2026.10.18. 23:55

Exkluzív interjú Marco Rossival a Nemzeti Sportban!

Magyar válogatott
2026.10.18. 18:49

Vasárnapi sportműsor: Kisvárda–FTC, DVSC–ZTE

Minden más foci
2026.10.17. 23:41

Szombati sportműsor: három meccs az NB I-ben; pályán a Liverpool; a női kézi BL-ben az ETO és az FTC

Minden más foci
2026.10.16. 23:15