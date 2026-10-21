Heti tv-műsor és Képes Sport-melléklet a csütörtöki Nemzeti Sportban
A Nemzeti Sport nyomtatott kiadása október 23-án, pénteken nem jelenik meg, így a jövő heti sportműsor és a Képes Sport-melléklet is a csütörtöki lapszámunkban lesz olvasható.
A Nemzeti Sport nyomtatott kiadása október 23-án nem jelenik meg, így a televíziók heti sportműsora sem a szokott napon, pénteken, hanem már csütörtökön utcára kerül. Hasonlóképpen a Képes Sport-melléklet sem szombaton, hanem már csütörtökön része lesz a lapnak, nyolc oldalon, tematikusan az 1956-os forradalom és szabadságharc hetvenedik évfordulójához illeszkedve, a nagy idők ma is köztünk élő tanúit megszólaltatva.
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