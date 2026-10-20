Szerdai sportműsor: BL-meccset játszik a Veszprém; Bayern–Arsenal
OKTÓBER 21., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
18.45: Como (olasz)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Lille (francia)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)
21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia) (Tv: RTL+)
21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Sporting CP (portugál)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+)
SPANYOL LA LIGA
A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
20.00: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
OSZTRÁK LIGA
18.30: Graz 99ers (osztrák)–Milano HC (olasz)
19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: EC KAC (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19
19.15: RB Salzburg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)
19.15: VSV Villach (osztrák)–FTC-Telekom
19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák)
19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)
NHL
ALAPSZAKASZ
23.10: Dallas Stars–Boston Bruins (Tv: Spíler2)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)
B-CSOPORT
20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)
C-CSOPORT
18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)
20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)
E-CSOPORT
18.45: Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán)
F-CSOPORT
20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.00: PLER-Budapest–Eger
KOSÁRLABDA
EURÓPA-KUPA, NŐK
I-csoport, 2. forduló
18.00: Saarlouis Royals (német)–Sopron Basket
WNBA
DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS
2.00: Atlanta Dream–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)
RÖPLABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Fino Kaposvár–OK Napredak Odzak (bosznia-hercegovinai) (Tv: Arena4)
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: Újpesti TE–TFSE
NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ
1. mérkőzés
19.00: Kispest SE–Veszprémi ESC
Visszavágó
18.30: Haladás VSE–Vidux-Szegedi RSE
SZNÚKER
14.00 és 20.00: Home Nations Series, Northern Ireland Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 250-es torna, Almati
8.30: Egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Brüsszel
12.00: Egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
ATP 250-es torna, Lyon
12.00: Egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 500-as torna, Ningpo
7.00: Egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló
WTA 250-es torna, Oszaka
4.30: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
TORNA
VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM
19.30: női csapatverseny, döntő (Tv: M4 Sport)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Ismétlés: a vb sztárja visszasírja régi életét
8.00: Cristiano Ronaldo büntetése…
9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Jégkorong-vb, 2026
12.00: Bajnokok
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Best of Nemzeti Sportrádió
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Jó András
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Átalakul a sportfinanszírozás rendszere – Dénes Ferenc sportközgazdász
15.35: Ki kapja az Aranylabdát? – Cselőtei Márk
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Szűcs Miklós, Thury Gábor
17.00: Sportol a gyerek – utánpótlás-nevelés
17.35: Asszó vívómagazin, vendég: Boczkó Gábor, Andrásfi Tibor, Koch Máté
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Labdarúgás, FTC–Torreense labdarúgó Európa-liga-meccs előtt. Röplabda, tudósítás a Kaposvár–Napredak férfi röplabda BL-selejtezőről. Riporter: Csorba András
18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Füchse Berlin férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Bera Emese. Szakértő: Marosán György
20.40: Irány az ifjúsági olimpia!
21.00: Átalakul a sportfinanszírozás rendszere – Dénes Ferenc sportközgazdász
21.40: Asszó vívómagazin, vendég: Boczkó Gábor, Andrásfi Tibor, Koch Máté
22.15: Sportvilág