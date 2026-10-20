Szerdai sportműsor: BL-meccset játszik a Veszprém; Bayern–Arsenal

OKTÓBER 21., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

18.45: Como (olasz)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Lille (francia)–Galatasaray (török) (Tv: RTL+)

21.00: Aston Villa (angol)–Viking (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: FC Bruges (belga)–Lens (francia) (Tv: RTL+)

21.00: Bayern München (német)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Sporting CP (portugál)–Linzer ASK (osztrák) (Tv: RTL+)

SPANYOL LA LIGA

A 6. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

20.00: Levante–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA

18.30: Graz 99ers (osztrák)–Milano HC (olasz)

19.15: Black Wings Linz (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: EC KAC (osztrák)–Hydro Fehérvár AV19

19.15: RB Salzburg (osztrák)–Olimpija Ljubljana (szlovén)

19.15: VSV Villach (osztrák)–FTC-Telekom

19.45: HCB Südtirol Alperia (olasz)–TWK Innsbruck (osztrák)

19.45: Pustertal Wölfe (olasz)–Pioneers Vorarlberg (osztrák)

NHL

ALAPSZAKASZ

23.10: Dallas Stars–Boston Bruins (Tv: Spíler2)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 5. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: One Veszprém HC–Füchse Berlin (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Porto (portugál)

B-CSOPORT

20.45: HBC Nantes (francia)–HC Vardar 1961 (északmacedón)

C-CSOPORT

18.45: HC Zagreb (horvát)–Paris Saint-Germain (francia)

20.45: Aalborg Handbold (dán)–RK Celje (szlovén)

E-CSOPORT

18.45: Dinamo Bucuresti (román)–SAH Aarhus (dán)

F-CSOPORT

20.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Industria Kielce (lengyel)

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

18.00: PLER-Budapest–Eger

KOSÁRLABDA

EURÓPA-KUPA, NŐK

I-csoport, 2. forduló

18.00: Saarlouis Royals (német)–Sopron Basket

WNBA

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

2.00: Atlanta Dream–Golden State Valkyries (Tv: Sport1)

RÖPLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Fino Kaposvár–OK Napredak Odzak (bosznia-hercegovinai) (Tv: Arena4)

NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ

19.00: Újpesti TE–TFSE

NŐI MAGYAR KUPA, SELEJTEZŐ

1. mérkőzés

19.00: Kispest SE–Veszprémi ESC

Visszavágó

18.30: Haladás VSE–Vidux-Szegedi RSE

SZNÚKER

14.00 és 20.00: Home Nations Series, Northern Ireland Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 250-es torna, Almati

8.30: Egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Brüsszel

12.00: Egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

ATP 250-es torna, Lyon

12.00: Egyes, 1. és 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 500-as torna, Ningpo

7.00: Egyes, 2. forduló; páros, 1. forduló

WTA 250-es torna, Oszaka

4.30: Egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

TORNA

VILÁGBAJNOKSÁG, ROTTERDAM

19.30: női csapatverseny, döntő (Tv: M4 Sport)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Ismétlés: a vb sztárja visszasírja régi életét

8.00: Cristiano Ronaldo büntetése…

9.00: László Csaba a vonalban. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Jégkorong-vb, 2026

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Best of Nemzeti Sportrádió

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Jó András

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Átalakul a sportfinanszírozás rendszere – Dénes Ferenc sportközgazdász

15.35: Ki kapja az Aranylabdát? – Cselőtei Márk

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Szűcs Miklós, Thury Gábor

17.00: Sportol a gyerek – utánpótlás-nevelés

17.35: Asszó vívómagazin, vendég: Boczkó Gábor, Andrásfi Tibor, Koch Máté

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Labdarúgás, FTC–Torreense labdarúgó Európa-liga-meccs előtt. Röplabda, tudósítás a Kaposvár–Napredak férfi röplabda BL-selejtezőről. Riporter: Csorba András

18.45: Kézilabda, élő közvetítés a Veszprém–Füchse Berlin férfi BL-mérkőzésről. Kommentátor: Bera Emese. Szakértő: Marosán György

20.40: Irány az ifjúsági olimpia!

21.00: Átalakul a sportfinanszírozás rendszere – Dénes Ferenc sportközgazdász

21.40: Asszó vívómagazin, vendég: Boczkó Gábor, Andrásfi Tibor, Koch Máté

22.15: Sportvilág