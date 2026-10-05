Jürgen Kloppot a döntetlen ellenére lenyűgözte csapata a görögök ellen

„Ha valaki egy héttel ezelőtt azt mondja, hogy ilyen első félidőt játszunk, akkor nem hittem volna el, mert ilyet még soha nem láttam. A srácok hihetetlen jó futballt mutattak be, minden szempontból top teljesítményt nyújtottak. A visszatámadás a mérkőzés kilencven százalékában kiválóan működött” – dicsérte övéit Jürgen Klopp a Kicker összefoglalója szerint, hozzátéve, hogy a fennmaradó tíz százalék jelentette a problémát, szerinte csapata ezért nem tudta megnyerni a mérkőzést Szalonikiben.



A német mester úgy fogalmazott, hogy játékosai hatalmas munkát végeztek az összecsapáson: „A hatvanadik perctől egy kicsit nyugtalanabbá váltunk, a mozgások már nem voltak olyan tiszták. Ez azonban nem szokatlan, mert a srácok hihetetlen mennyiségű munkát végeztek el a pályán.”



A kapitány szerint az eredmény ellenére fontos alapokat tettek le: „Nagyon-nagyon elégedett vagyok a csapattal és azzal, ahogyan futballoztunk. Inkább meglepett ez a teljesítmény, mintsem hogy csalódott lennék. Ha kollektívan úgy védekezünk, ahogy ma (vasárnap – a szerk.) tettük, akkor a srácok egyszer csak futballozni is tudnak majd. Hogy ennyire nyitottak voltak erre, annak nagyon örülök. Ez lesz az alapja mindennek.”



A kapitány a keretből ezúttal kimaradó játékosoknak is üzent a mérkőzés után: „Az ajtó mindenki előtt nyitva áll. Csak az számít, hogyan futballoznak. Bárki, aki kész ilyen futballt játszani, annak tárva-nyitva van az ajtó.”



Klopp optimizmusa egyébként részben kincstárinak is tekinthető, a válogatott ugyanis egyáltalán nem kezdte jól az új korszakot – a csapat mérlege az új szövetségi kapitánnyal eddig négy mérkőzésen két döntetlen, egy vereség és csak egy győzelem. A Nemzetek Ligája-sorozat novemberben Szerbia és Hollandia ellen folytatódik a németek számára.



NEMZETEK LIGÁJA

A-LIGA

2. CSOPORT

4. FORDULÓ

Hollandia–Szerbia 2–1 (Koopmeiners 31., Zirkzee 72., ill. Cvetkovics 35.)

Görögország–Németország 0–0