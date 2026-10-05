Nemzeti Sportrádió

Jürgen Kloppot a döntetlen ellenére lenyűgözte csapata a görögök ellen

T. Z.T. Z.
2026.10.05. 08:25
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Jürgen Klopp elégedett volt csapata görögök elleni teljesítményével (Fotó: Getty Images)
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Nemzetek Ligája Jürgen Klopp Németország Görögország német labdarúgó-válogatott
A német labdarúgó-válogatott meglepetésre csak 0–0-s döntetlent játszott Görögországgal a Nemzetek Ligája vasárnapi játéknapján, Jürgen Klopp szövetségi kapitány azonban ennek ellenére meg volt elégedve csapata játékával, olyannyira, hogy szinte úgy értékelt, mintha kiütéses győzelmet arattak volna.

„Ha valaki egy héttel ezelőtt azt mondja, hogy ilyen első félidőt játszunk, akkor nem hittem volna el, mert ilyet még soha nem láttam. A srácok hihetetlen jó futballt mutattak be, minden szempontból top teljesítményt nyújtottak. A visszatámadás a mérkőzés kilencven százalékában kiválóan működött” – dicsérte övéit Jürgen Klopp a Kicker összefoglalója szerint, hozzátéve, hogy a fennmaradó tíz százalék jelentette a problémát, szerinte csapata ezért nem tudta megnyerni a mérkőzést Szalonikiben.

A német mester úgy fogalmazott, hogy játékosai hatalmas munkát végeztek az összecsapáson: „A hatvanadik perctől egy kicsit nyugtalanabbá váltunk, a mozgások már nem voltak olyan tiszták. Ez azonban nem szokatlan, mert a srácok hihetetlen mennyiségű munkát végeztek el a pályán.”

A kapitány szerint az eredmény ellenére fontos alapokat tettek le: „Nagyon-nagyon elégedett vagyok a csapattal és azzal, ahogyan futballoztunk. Inkább meglepett ez a teljesítmény, mintsem hogy csalódott lennék. Ha kollektívan úgy védekezünk, ahogy ma (vasárnap – a szerk.) tettük, akkor a srácok egyszer csak futballozni is tudnak majd. Hogy ennyire nyitottak voltak erre, annak nagyon örülök. Ez lesz az alapja mindennek.”

A kapitány a keretből ezúttal kimaradó játékosoknak is üzent a mérkőzés után: „Az ajtó mindenki előtt nyitva áll. Csak az számít, hogyan futballoznak. Bárki, aki kész ilyen futballt játszani, annak tárva-nyitva van az ajtó.”

Klopp optimizmusa egyébként részben kincstárinak is tekinthető, a válogatott ugyanis egyáltalán nem kezdte jól az új korszakot – a csapat mérlege az új szövetségi kapitánnyal eddig négy mérkőzésen két döntetlen, egy vereség és csak egy győzelem. A Nemzetek Ligája-sorozat novemberben Szerbia és Hollandia ellen folytatódik a németek számára.

NEMZETEK LIGÁJA
A-LIGA
2. CSOPORT
4. FORDULÓ
Hollandia–Szerbia 2–1 (Koopmeiners 31., Zirkzee 72., ill. Cvetkovics 35.)
Görögország–Németország 0–0

 

Nemzetek Ligája Jürgen Klopp Németország Görögország német labdarúgó-válogatott
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