Nemzeti Sportrádió

Húsz híján ezer, Cristiano Ronaldo góllal tért vissza a klubjához

R. D. P.R. D. P.
2026.10.09. 22:19
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Cristiano Ronaldo visszatért a megszokott frizurájához (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo Al-Naszr Szaúd-Arábia Spíler Tv
Többek között Cristiano Ronaldo góljával az Al-Naszr 3–0-ra nyert az Al-Dirija ellen a szaúdi labdarúgó-bajnokság 8. fordulójában. A portugál klasszis a válogatottnál kialakult konfliktusa után a szurkolók támogatását élvezhette.

Az Al-Naszr hazai közönsége már a pénteki mérkőzés kezdete előtt egyértelművé tette, hogy Cristiano Ronaldo mellett áll: a drukkerek a csapatkapitány nevét skandálták, és egy neki szóló transzparenst is kifeszítettek, miután a portugál válogatottnál nézeteltérésbe került Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.

Ronaldo a 23. percben góllal hálálta meg a bizalmat. Kingsley Coman erőteljes lövését az ellenfél kapusa még védte, a kipattanóra a portugál támadó érkezett, és közelről az üres kapuba passzolt.

A hazaiak a 35. percben növelték előnyüket: Joao Félix szögletét honfitársa, Samu Costa fejelte a kapuba. A végeredményt Coman állította be a 77. percben, amikor nagy sprint után az alsó sarokba helyezett.



SZAÚD-ARÁBIA
Al-Naszr–Dirija 3–0 (C. Ronaldo 23., Samu Costa 35., K. Coman 77.)

 

Cristiano Ronaldo Al-Naszr Szaúd-Arábia Spíler Tv
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