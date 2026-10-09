Húsz híján ezer, Cristiano Ronaldo góllal tért vissza a klubjához

Az Al-Naszr hazai közönsége már a pénteki mérkőzés kezdete előtt egyértelművé tette, hogy Cristiano Ronaldo mellett áll: a drukkerek a csapatkapitány nevét skandálták, és egy neki szóló transzparenst is kifeszítettek, miután a portugál válogatottnál nézeteltérésbe került Jorge Jesus szövetségi kapitánnyal.



Ronaldo a 23. percben góllal hálálta meg a bizalmat. Kingsley Coman erőteljes lövését az ellenfél kapusa még védte, a kipattanóra a portugál támadó érkezett, és közelről az üres kapuba passzolt.



A hazaiak a 35. percben növelték előnyüket: Joao Félix szögletét honfitársa, Samu Costa fejelte a kapuba. A végeredményt Coman állította be a 77. percben, amikor nagy sprint után az alsó sarokba helyezett.





SZAÚD-ARÁBIA

Al-Naszr–Dirija 3–0 (C. Ronaldo 23., Samu Costa 35., K. Coman 77.)