Heti program: az ukránokkal játszunk a Nemzetek Ligájában, F1-es Szingapúri Nagydíj
OKTÓBER 5., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Franciaország–Belgium, Saint-Denis (Tv: Spíler2)
20.45: Olaszország–Törökország, Bologna (Tv: Spíler1)
B-LIGA
2. CSOPORT
20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!
4. CSOPORT
20.45: Románia–Svédország, Bukarest (Tv: Match4)
20.45: Bosznia-Hercegovina–Lengyelország, Zenica
C-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Ciprus–Lettország, Nicosia
20.45: Montenegró–Örményország, Podgorica
FUTSAL
FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Airnergy FC
19.30: Kincsem Lovaspark–Nyírbátor
20.45: TFSE–Újpest FC
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
Kedd, 2.15: New Orlans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
BASEBALL
MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ
Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–New York Yankees (Tv: Sport2)
CSELGÁNCS
VILÁGBAJNOKSÁG, BAKU
Férfi 66 kg (Pongrácz Bence), női 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka)
9.00: selejtezők
16.00: a 3. helyért, döntők (Tv: M4 Sport)
KERÉKPÁR
COPPA BERNOCCHI
15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport2)
TENISZ
ATP 500-AS TORNA, PEKING
9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)
ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ
7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 1000-ES TORNA, PEKING
5.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló
5.00: Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)
OKTÓBER 6., KEDD
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
4. FORDULÓ
A-LIGA
3. CSOPORT
20.45: Horvátország–Spanyolország
20.45: Anglia–Csehország
B-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Skócia–Szlovénia
20.45: Svájc–Észak-Macedónia
C-LIGA
1. CSOPORT
20.45: Albánia–San Marino
20.45: Fehéroroszország–Finnország
3. CSOPORT
16.00: Kazahsztán–Feröer
20.45: Moldova–Szlovákia
4. CSOPORT
20.45: Észtország–Izland
20.45: Luxemburg–Bulgária
U21-ES EURÓPA-BAJNOKI-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
19.00: Törökország–Magyarország, Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-N!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
4. FORDULÓ
2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
CSELGÁNCS
Világbajnokság, Baku
8.30: Férfi 73 kg (Gábor Áron, Szabó Áron), női 57 kg (Vég Luca), selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő
KERÉKPÁR
Országúti Európa-bajnokság, Ljubljana
15.00: vegyes csapatidőfutam, 44.3 km
KÉZILABDA
FÉRFI EURÓPA-LIGA, 1. CSOPORTKÖR
2. FORDULÓ
H-CSOPORT
18.45: Mors-Thy HB (dán)–MOL Tatabánya KC (Tv: Sport1)
FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ
17.00: OTP Bank-PICK Szeged–Csurgói KK
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: Győri ETO–Szombathely
KOSÁRLABDA
Férfi Európa-kupa, 1. forduló
B-csoport
18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zielona Gora (lengyel)
OKTÓBER 7., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör
2. csoport (Humenné), 1. forduló
16.00: Magyarország–Bosznia-Hercegovina
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
CSELGÁNCS
Világbajnokság, Baku
8.30: Férfi 81 kg, női 63 kg (Kriza Anna), selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő
KERÉKPÁR
Országúti Európa-bajnokság, Ljubljana
Időfutam, 22.1 km
14.30: Nők 14.30
16.15: Férfiak (Pelikán János)
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
C-CSOPORT
18.45: HC Zagreb (horvát)–Aalborg Handbold (dán)
20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)
D-CSOPORT
20.45: Kristianstad (svéd)–GOG (dán)
20.00: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
F-CSOPORT
18.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég)
20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német)
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
18.00: FTC–Mosonmagyaróvár
18.00: Vác–NEKA
KOSÁRLABDA
Férfi Bajnokok Ligája, 1. forduló
C-csoport
20.00: Antwerp (belga)–Falco KC Szombathely
Női NB I
18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs
18.00: ETO Basket–Sopron Basket
18.00: KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda
19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK
20.00: TFSE–BKG-Prima Szigetszentmiklós
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasa
Férfi és női trap 1. nap
VÍZILABDA
Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör
1. forduló, D-csoport
18.00: FTC-Telekom Waterpolo–Dinamo Bucuresti (román)
OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
FUTSAL
Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör
2. csoport (Humenné), 2. forduló
16.00: Magyarország–Svédország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALI LABDARÚGÁS
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna
CSELGÁNCS
Világbajnokság, Baku
8.30: Férfi 90 kg (Nerpel Gergely, Sáfrány Péter), női 70 kg, selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Gyergyói HK–FEHA19
17.30: SC Csíkszereda–Debreceni EAC
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
3. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.45: Füchse Berlin (német)–Porto (portugál)
B-CSOPORT
20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia)
20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)
E-CSOPORT
20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)
20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasa
Férfi és női trap 2. nap
OKTÓBER 9., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NŐI EURÓPA-BAJNOKI-PÓTSELEJTEZŐ
1. MÉRKŐZÉS
20.00: Magyarország–Hollandia, Felcsút (Tv: M4 Sport)
NŐI NB I
18.00: MOL Esztergom–DVSC Skyline
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
20:45: Lens–Olympique Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
21.00: Málaga–Espanyol (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALI LABDARÚGÁS
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna
CSELGÁNCS Világbajnokság, Baku
8.30: Férfi 100 kg (Vég Zsombor), női 78 kg, selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő
FORMULA–1
Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
10.30: Szabadedzés
14.30: Sprintkvalifikáció
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
17.30: SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia HC
17.30: Corona Brasov–FEHA19
17.30: Gyergyói HK–Debreceni EAC
18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok
18.30: DVTK Jegesmedvék–Újpesti TE
ICEHL, alapszakasz
18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)
19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: FTC–Budai Farkasok
18.00: Szigetszentmiklós–Balatonfüred
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
1. forduló
17.30: KHG Kaposvári NRC–Fatum Nyíregyháza
18.00: Békéscsaba–TFSE
19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA
SPORTLÖVÉSZET
Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasa
Férfi és női trap 3. nap, döntő
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
E-csoport (Podgorica)
17.30: BVSC-Manna ABC–Buducnost Podgorica (montenegrói)
Női Bajnokok Ligája-selejtező
A-csoport (Berlin)
18.00: UVSE-Helia D–Spandau Berlin (német)
B-csoport (Dunaújváros)
19.00: Dunaújvárosi FVE–Rapallo Pallanuoto (olasz)
OKTÓBER 10., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
9. FORDULÓ
13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
17.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
13.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE
13.00: Füzesabonyi SC–Eger SE
13.00: Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE
13.00: Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
13.00: Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest
13.00: FC Sopron–Komárom VSE
13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II
14.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Gyulai Termál FC–Újpest FC II
13.00: III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC
13.00: Sándorfalvi SKE–Vasas FC II
13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE
13.00: Csepel SC–Szegedi VSE
13.00: Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
13.00: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II
13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE
13.00: Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK
13.00: Budafoki MTE–ReBase Majosi SE
18.00: Budaörs–Paksi FC II
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
13.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)
16.00: Aston Villa–Brentford
16.00: Ipswich Town–Fulham
16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion
18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
17:15: Lille–Le Havre
20:45: Lorient–Paris FC
20:45: Monaco–Toulouse
20:45: Brest–Angers
20:45: Paris Saint-Germain–Le Mans
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: Union Berlin–Elversberg
15.30: Mainz–Bayer Leverkusen (Tv: Match4)
15.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
15.30: Paderborn–VfB Stuttgart
15.30: Hoffenheim–Hamburg
18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
15.00: Genoa–Fiorentina (Tv: Match4)
18.00: Internazionale–Parma (Tv: Arena4)
20.45: Napoli–Frosinone (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)
16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
18.30: FC Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)
FUTSAL
Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör
2. csoport (Humenné), 3. (utolsó) forduló
17.00: Szlovákia–Magyarország
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALI LABDARÚGÁS
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna
CSELGÁNCS
Világbajnokság, Baku
9.30: Férfi +100 kg, női +78 kg, selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő
FORMULA–1
Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
11.00: Sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
KERÉKPÁR
Lombardiai körverseny országúti klasszikus
10.45: Bergamo-Como, 239 km
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
B-CSOPORT
16.00: Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)
18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román)
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
17.00: Csurgó–Tatabánya
18.00: Dabas–Gyöngyös
18.00: Eger–ETO University
NŐI NB I, 5. FORDULÓ
15.00: Fehérvár–MTK
16.00: Esztergom–DVSC
18.00: Eszterházy SC–Kisvárda
18.00: Vasas SC–Budaörs
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
18.00: Falco KC Szombathely–Délút-SZTE-Szedeák
18.00: OSE Lions–NKA Universitas Pécs
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC
18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC
Női NB I
15.00: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia
18.00: DVTK HunTherm–VBW CEKK Cegléd
18.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós
18.00: TFSE–ETO Basket
RÖPLABDA
Női Extraliga, alapszakasz
1. forduló
19.00: Újpesti TE–MÁV Előre Foxconn
SZABADIDŐSPORT
41. Spar Budapest Maraton Fesztivál
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
E-csoport (Podgorica)
19.30: BVSC-Manna ABC–Primorje Rijeka (horvát)
Női Bajnokok Ligája-selejtező
A-csoport (Berlin)
17.00: UVSE-Helia D–Pallanuoto Trieste (olasz)
B-csoport (Dunaújváros)
17.00: Dunaújváros–ZV De Zaan (holland)
OKTÓBER 11., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
9. FORDULÓ
14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!
16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
9. FORDULÓ
15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
NB III
11. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC
11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II
11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Ózd-Sajóvölgye
13.00: Hajdúnánás FK–Termálfürdő FC Tiszaújváros
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Dorogi Bányász FC
11.00: Puskás Akadémia FC II–Király SE
13.00: Balatonalmádi SE–VSC 2015 Veszprém
17.00: Haladás FC–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
13.00: ESMTK–Kispest-Honvéd FC II
13.00: BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: MTK Budapest II–Érdi VSE
13.00: BFC Siófok–Pécsi MFC
ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)
15.00: Hull City–Everton
17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
FRANCIA LIGUE 1
6. FORDULÓ
15:00: Nice–Strasbourg
17:15: Rennes–Auxerre
20:45: Troyes–Olympique Marseille
NÉMET BUNDESLIGA
5. FORDULÓ
15.30: 1. FC Köln–Borussia Mönchengladbach (Tv: Arena4)
17.30: Freiburg–Schalke 04 (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
6. FORDULÓ
12.30: Como–Roma (Tv: Arena4)
15.00: Lazio–Monza (Tv: Arena4)
15.00: Lecce–Bologna
15.00: Napoli–Frosinone
18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Match4)
20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
8. FORDULÓ
14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)
18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)
21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALI LABDARÚGÁS
Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna
ASZTALITENISZ
Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana
CSELGÁNCS
Világbajnokság, Baku
7.30: Vegyes csapatverseny, selejtezők
16.00: Bronzmérkőzések, döntő
FORMULA–1
Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
14.00: Futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
JÉGKORONG
Erste Liga, alapszakasz
16.00: Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia HC
16.30: Corona Brasov–DEAC
17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák
17.30: SC Csíkszereda–FEHA19
18.00: DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok (Tv: M4 Sport+)
ICEHL, alapszakasz
16.00: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)
16.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom
KÉZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
A-CSOPORT
14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–HB Sola (norvég)
16.00: CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán)
16.00: Borussia Dortmund (német)–Krim Ljubljana (szlovén)
B-CSOPORT
14.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Odense Handbold (dán)
FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ
18.00: NEKA–Szeged
18.00: Veszprém–PLER
KOSÁRLABDA
Férfi NB I, alapszakasz
17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: EPS-Honvéd–Alba Fehérvár
Női NB I, alapszakasz
17.00: Csata TKK–KSC Szekszárd
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Lombok-sziget
6.00: Moto3 (Tv: Arena4)
7.15: Moto2 (Tv: Arena4)
9.00: MotoGP (Tv: Arena4)
SZABADIDŐSPORT
41. Spar Budapest Maraton Fesztivál
VÍZILABDA
Férfi Eurokupa-selejtező
E-csoport (Podgorica)
11.30: BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol)