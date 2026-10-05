Heti program: az NL-meccsek után ismét fókuszban az NB I; F1-es Szingapúri Nagydíj

OKTÓBER 5., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Franciaország–Belgium, Saint-Denis (Tv: Spíler2)

20.45: Olaszország–Törökország, Bologna (Tv: Spíler1)

B-LIGA

2. CSOPORT

20.45: Ukrajna–MAGYARORSZÁG, Nagyszombat (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.45: Észak-Írország–Grúzia, Belfast – élőben az NSO-n!

4. CSOPORT

20.45: Románia–Svédország, Bukarest (Tv: Match4)

20.45: Bosznia-Hercegovina–Lengyelország, Zenica

C-LIGA

2. CSOPORT

18.00: Ciprus–Lettország, Nicosia

20.45: Montenegró–Örményország, Podgorica

FUTSAL

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Airnergy FC

19.30: Kincsem Lovaspark–Nyírbátor

20.45: TFSE–Újpest FC

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

Kedd, 2.15: New Orlans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

BASEBALL

MLB, RÁJÁTSZÁS, FŐCSOPORT-ELŐDÖNTŐ

Kedd, 2.00: Tampa Bay Rays–New York Yankees (Tv: Sport2)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

Férfi 66 kg (Pongrácz Bence), női 52 kg (Gyertyás Róza, Pupp Réka)

9.00: selejtezők

16.00: a 3. helyért, döntők (Tv: M4 Sport)

KERÉKPÁR

COPPA BERNOCCHI

15.00: férfiverseny (Tv: Eurosport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1145 (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 500-AS TORNA, PEKING

9.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő (Tv: Match4)

ATP 500-AS TORNA, TOKIÓ

7.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 1000-ES TORNA, PEKING

5.00: egyes, 3. forduló; páros, 1. forduló

5.00: Stollár Fanny, Jekatyerina Alekszandrova (magyar, orosz)–Cristina Bucsa, Nicole Melichar-Martinez (spanyol, amerikai, 4.)

OKTÓBER 6., KEDD

FUTBALLPROGRAM

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

A-LIGA

3. CSOPORT

20.45: Horvátország–Spanyolország

20.45: Anglia–Csehország

B-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Skócia–Szlovénia

20.45: Svájc–Észak-Macedónia

C-LIGA

1. CSOPORT

20.45: Albánia–San Marino

20.45: Fehéroroszország–Finnország

3. CSOPORT

16.00: Kazahsztán–Feröer

20.45: Moldova–Szlovákia

4. CSOPORT

20.45: Észtország–Izland

20.45: Luxemburg–Bulgária

U21-ES EURÓPA-BAJNOKI-SELEJTEZŐ

H-CSOPORT

19.00: Törökország–Magyarország, Isztambul (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-N!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

2.15: New Orleans Saints–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: Férfi 73 kg (Gábor Áron, Szabó Áron), női 57 kg (Vég Luca), selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Ljubljana

15.00: vegyes csapatidőfutam, 44.3 km

KÉZILABDA

FÉRFI EURÓPA-LIGA, 1. CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ

H-CSOPORT

18.45: Mors-Thy HB (dán)–MOL Tatabánya KC (Tv: Sport1)

FÉRFI NB I, 5. FORDULÓ

17.00: OTP Bank-PICK Szeged–Csurgói KK

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: Győri ETO–Szombathely

KOSÁRLABDA

Férfi Európa-kupa, 1. forduló

B-csoport

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Zielona Gora (lengyel)

OKTÓBER 7., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör

2. csoport (Humenné), 1. forduló

16.00: Magyarország–Bosznia-Hercegovina

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: Férfi 81 kg, női 63 kg (Kriza Anna), selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő

KERÉKPÁR

Országúti Európa-bajnokság, Ljubljana

Időfutam, 22.1 km

14.30: Nők 14.30

16.15: Férfiak (Pelikán János)

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Partizan Beograd (szerb)–Veszprém (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

C-CSOPORT

18.45: HC Zagreb (horvát)–Aalborg Handbold (dán)

20.45: Paris Saint-Germain (francia)–RK Celje (szlovén)

D-CSOPORT

20.45: Kristianstad (svéd)–GOG (dán)

20.00: OTP Bank-Pick Szeged–Sporting CP (portugál) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

F-CSOPORT

18.45: HC Kriens-Luzern (svájci)–Kolstad (norvég)

20.45: Industria Kielce (lengyel)–SC Magdeburg (német)

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

18.00: FTC–Mosonmagyaróvár

18.00: Vác–NEKA

KOSÁRLABDA

Férfi Bajnokok Ligája, 1. forduló

C-csoport

20.00: Antwerp (belga)–Falco KC Szombathely

Női NB I

18.00: VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs

18.00: ETO Basket–Sopron Basket

18.00: KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda

19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK

20.00: TFSE–BKG-Prima Szigetszentmiklós

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza

Férfi és női trap 1. nap

VÍZILABDA

Férfi Bajnokok Ligája, csoportkör

1. forduló, D-csoport

18.00: FTC-Telekom Waterpolo–Dinamo Bucuresti (román)

OKTÓBER 8., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

FUTSAL

Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör

2. csoport (Humenné), 2. forduló

16.00: Magyarország–Svédország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: Férfi 90 kg (Nerpel Gergely, Sáfrány Péter), női 70 kg, selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: Corona Brasov–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Gyergyói HK–FEHA19

17.30: SC Csíkszereda–Debreceni EAC

KÉZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

3. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.45: Füchse Berlin (német)–Porto (portugál)

B-CSOPORT

20.45: MT Melsungen (német)–HBC Nantes (francia)

20.45: HC Vardar 1961 (északmacedón)–Orlen Wisla Plock (lengyel)

E-CSOPORT

20.45: SAH Aarhus (dán)–Montpellier Handball (francia)

20.45: Barca (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza

Férfi és női trap 2. nap

OKTÓBER 9., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

20.45: Lens–Olympique Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Werder Bremen (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

21.00: Málaga–Espanyol (Tv: Spíler2)

NŐI EURÓPA-BAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ

1. MÉRKŐZÉS

20.00: Magyarország–Hollandia, Felcsút (Tv: M4 Sport)

NŐI NB I

18.00: MOL Esztergom–DVSC Skyline

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

8.30: Férfi 100 kg (Vég Zsombor), női 78 kg, selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő

FORMULA–1

Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

10.30: szabadedzés

14.30: sprintkvalifikáció

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

17.30: SC Csíkszereda–Budapest Jégkorong Akadémia HC

17.30: Corona Brasov–FEHA19

17.30: Gyergyói HK–Debreceni EAC

18.00: Dunaújvárosi Acélbikák–Háromszéki Ágyúsok

18.30: DVTK Jegesmedvék–Újpesti TE

ICEHL, alapszakasz

18.30: FTC-Telekom–Vienna Capitals (osztrák)

19.15: Hydro Fehérvár AV19–Red Bull Salzburg (osztrák)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: FTC–Budai Farkasok

18.00: Szigetszentmiklós–Balatonfüred

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

1. forduló

17.30: KHG Kaposvári NRC–Fatum Nyíregyháza

18.00: Békéscsaba–TFSE

19.00: Vasas Óbuda–Szent Benedek RA

SPORTLÖVÉSZET

Koronglövő Európa-bajnokság, Malakasza

Férfi és női trap 3. nap, döntő

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

E-csoport (Podgorica)

17.30: BVSC-Manna ABC–Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)

Női Bajnokok Ligája-selejtező

A-csoport (Berlin)

18.00: UVSE-Helia D–Spandau Berlin (német)

B-csoport (Dunaújváros)

19.00: Dunaújvárosi FVE–Rapallo Pallanuoto (olasz)

OKTÓBER 10., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

14.45: Vasas FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Ferencvárosi TC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Paksi FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

9. FORDULÓ

13.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Gyirmót FC Győr–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

17.00: Videoton FC Fehérvár–Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

13.00: Gödöllői SK–Tiszafüredi VSE

13.00: Füzesabonyi SC–Eger SE

13.00: Mátészalkai MTK–Bacsó Beton-Cigánd SE

13.00: Salgótarjáni BTC–Debreceni EAC

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

13.00: Sárisápi BSE–1908 SZAC Budapest

13.00: FC Sopron–Komárom VSE

13.00: Opus Tigáz Tatabánya–Zalaegerszegi TE FC II

14.00: Bicskei TC–Frutti Drink-Perutz FC Pápa

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Gyulai Termál FC–Újpest FC II

13.00: III. kerületi TVE–Szolnoki MÁV FC

13.00: Sándorfalvi SKE–Vasas FC II

13.00: Hódmezővásárhelyi FC–Meton-FC Dabas SE

13.00: Csepel SC–Szegedi VSE

13.00: Monor SE–Békéscsaba 1912 Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

13.00: PTE-PEAC–Ferencvárosi TC II

13.00: Kaposvári Rákóczi FC–Iváncsa KSE

13.00: Szekszárdi UFC–Dunaharaszti MTK

13.00: Budafoki MTE–ReBase Majosi SE

18.00: Budaörs–Paksi FC II

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

13.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

16.00: Aston Villa–Brentford

16.00: Ipswich Town–Fulham

16.00: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

16.00: Sunderland–Brighton & Hove Albion

18.30: Manchester United–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

17.15: Lille–Le Havre

20.45: Lorient–Paris FC

20.45: Monaco–Toulouse

20.45: Brest–Angers

20.45: Paris Saint-Germain–Le Mans

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: Union Berlin–Elversberg

15.30: Mainz–Bayer Leverkusen (Tv: Match4)

15.30: Augsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

15.30: Paderborn–VfB Stuttgart

15.30: Hoffenheim–Hamburg

18.30: RB Leipzig–Eintracht Frankfurt (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

15.00: Genoa–Fiorentina (Tv: Match4)

18.00: Internazionale–Parma (Tv: Arena4)

20.45: Napoli–Frosinone (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Rayo Vallecano–Athletic Bilbao (Tv: Spíler2)

16.15: Alavés–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

18.30: Barcelona–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Real Madrid–Villarreal (Tv: Spíler2)

FUTSAL

Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör

2. csoport (Humenné), 3. (utolsó) forduló

17.00: Szlovákia–Magyarország

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

9.30: Férfi +100 kg, női +78 kg, selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő

FORMULA–1

Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

11.00: sprintfutam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

15.00: időmérő edzés (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

KERÉKPÁR

Lombardiai körverseny országúti klasszikus

10.45: Bergamo-Como, 239 km

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

18.00: Brest Bretagne (francia)–FTC-Toyota Kovács (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

B-CSOPORT

16.00: Győri Audi ETO KC–Metz Handball (francia) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: Storhamar HE (norvég)–HC Podravka (horvát)

18.00: Nyköbing Falster (dán)–Gloria Bistrita (román)

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

17.00: Csurgó–Tatabánya

18.00: Dabas–Gyöngyös

18.00: Eger–ETO University

NŐI NB I, 5. FORDULÓ

15.00: Fehérvár–MTK

16.00: Esztergom–DVSC

18.00: Eszterházy SC–Kisvárda

18.00: Vasas SC–Budaörs

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

18.00: Falco KC Szombathely–Délút-SZTE-Szedeák

18.00: OSE Lions–NKA Universitas Pécs

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–DEAC

18.00: Atomerőmű SE–Sopron KC

Női NB I

15.00: ELTE BEAC Újbuda–Vasas Akadémia

18.00: DVTK HunTherm–VBW CEKK Cegléd

18.00: Sopron Basket–BKG-Prima Szigetszentmiklós

18.00: TFSE–ETO Basket

RÖPLABDA

Női Extraliga, alapszakasz

1. forduló

19.00: Újpesti TE–MÁV Előre Foxconn

SZABADIDŐSPORT

41. Spar Budapest Maraton Fesztivál

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

E-csoport (Podgorica)

19.30: BVSC-Manna ABC–Primorje Rijeka (horvát)

Női Bajnokok Ligája-selejtező

A-csoport (Berlin)

17.00: UVSE-Helia D–Pallanuoto Trieste (olasz)

B-csoport (Dunaújváros)

17.00: Dunaújváros–ZV De Zaan (holland)

OKTÓBER 11., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

9. FORDULÓ

14.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

16.45: Kispest-Honvéd FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: ETO FC–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

9. FORDULÓ

15.00: Aqvital FC Csákvár–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

NB III

11. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Tarpa SC

11.00: Debreceni VSC II–Nyíregyháza Spartacus FC II

11.00: Diósgyőri VTK II-Opus Titánok–Ózd-Sajóvölgye

13.00: Hajdúnánás FK–Termálfürdő FC Tiszaújváros

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Dorogi Bányász FC

11.00: Puskás Akadémia FC II–Király SE

13.00: Balatonalmádi SE–VSC 2015 Veszprém

17.00: Haladás FC–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

13.00: ESMTK–Kispest-Honvéd FC II

13.00: BKV Előre–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: MTK Budapest II–Érdi VSE

13.00: BFC Siófok–Pécsi MFC

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest (Tv: Match4)

15.00: Hull City–Everton

17.30: Liverpool–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

FRANCIA LIGUE 1

6. FORDULÓ

15.00: Nice–Strasbourg

17.15: Rennes–Auxerre

20.45: Troyes–Olympique Marseille

NÉMET BUNDESLIGA

5. FORDULÓ

15.30: 1. FC Köln–Mönchengladbach (Tv: Arena4)

17.30: Freiburg–Schalke (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

6. FORDULÓ

12.30: Como–Roma (Tv: Arena4)

15.00: Lazio–Monza (Tv: Arena4)

15.00: Lecce–Bologna

15.00: Napoli–Frosinone

18.00: Sassuolo–Milan (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Juventus (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

8. FORDULÓ

14.00: Elche–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

16.15: Real Sociedad–Deportivo (Tv: Spíler2)

18.30: Real Betis–Osasuna (Tv: Spíler2)

21.00: Racing Santander–Valencia (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALI LABDARÚGÁS

Világbajnokság, Budapest, Ludovika Aréna

ASZTALITENISZ

Egyéni Európa-bajnokság, Ljubljana

CSELGÁNCS

VILÁGBAJNOKSÁG, BAKI

7.30: Vegyes csapatverseny, selejtezők

16.00: Bronzmérkőzések, döntő

FORMULA–1

Szingapúri Nagydíj, Szingapúr

14.00: futam (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

JÉGKORONG

Erste Liga, alapszakasz

16.00: Gyergyói HK–Budapest Jégkorong Akadémia HC

16.30: Corona Brasov–DEAC

17.00: Újpesti TE–Dunaújvárosi Acélbikák

17.30: SC Csíkszereda–FEHA19

18.00: DVTK Jegesmedvék–Háromszéki Ágyúsok (Tv: M4 Sport+)

ICEHL, alapszakasz

16.00: Hydro Fehérvár AV19–Graz 99ers (osztrák)

16.00: Olimpija Ljubljana (szlovén)–FTC-Telekom

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

A-CSOPORT

14.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–HB Sola (norvég)

16.00: CSM Bucuresti (román)–Team Esbjerg (dán)

16.00: Borussia Dortmund (német)–Krim Ljubljana (szlovén)

B-CSOPORT

14.00: HSG Blomberg-Lippe (német)–Odense Handbold (dán)

FÉRFI NB I, 6. FORDULÓ

18.00: NEKA–Szeged

18.00: Veszprém–PLER

KOSÁRLABDA

Férfi NB I, alapszakasz

17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: EPS-Honvéd–Alba Fehérvár

Női NB I, alapszakasz

17.00: Csata TKK–KSC Szekszárd

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-vb, Indonéz Nagydíj, Lombok-sziget

6.00: Moto3 (Tv: Arena4)

7.15: Moto2 (Tv: Arena4)

9.00: MotoGP (Tv: Arena4)

SZABADIDŐSPORT

41. Spar Budapest Maraton Fesztivál

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa-selejtező

E-csoport (Podgorica)

11.30: BVSC-Manna ABC–CN Terrassa (spanyol)