Hamis Covid-igazolás miatt kapott felfüggesztett büntetést Granit Xhaka

A büntetés 50-szer napi 3000 frankos tételekből tevődik össze, azonban két évig nem kell behajtani abban az esetben, ha ez idő alatt nem követ el újabb jogsértést a futballista – írta meg az rts.ch.

A 34 éves labdarúgó elismerte a felelősségét, teljes vallomást tett, később pedig kifizette az eljárási költségeket, és tudomásul vette az ítéletet:

Néhány héttel ezelőtt azt mondtam, hogy vállalom a felelősséget a döntésemért. Ezt pedig továbbra is fenntartom

– fogalmazott.

Az ügy tehát jogi szempontból lezárult, de az még kérdéses, milyen sportszakmai következményei lesznek. A Svájci Labdarúgó-szövetség szerint ugyanis most kezdődhetnek az egyeztetések a Sunderland futballistájának jövőjéről a válogatottban, mivel Murat Yakin szövetségi kapitány korábban egyértelműen jelezte, hogy mindenképpen szeretné újra számításba venni meghatározó játékosát, aki nemrég kikerült a keretből. A trénerhez hasonlóan Peter Knäbel, a szövetség elnöke is nyitva hagyta a kaput Xhaka visszatérése előtt.

Mint már arról korábban beszámoltunk, Xhaka a hamis Covid-igazolás megvásárlás tényét szeptember végén ismerte el, majd a szövetséggel egyeztetve kihagyta a legutóbbi válogatott mérkőzéseket.