Nemzeti Sportrádió

Hamis Covid-igazolás miatt kapott felfüggesztett büntetést Granit Xhaka

T. Z.T. Z.
2026.10.08. 15:52
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Granit Xhaka (Fotó: Getty Images)
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Granit Xhaka Covid Svájc koronavírus
Granit Xhakát, a svájci labdarúgó-válogatott csapatkapitányát a luzerni ügyészség összesen 150 ezer svájci frankos (nagyjából 59 millió forint) felfüggesztett pénzbüntetésre ítélte, mivel 2022-ben, a világjárvány idején hamis Covid-igazolást vásárolt.

A büntetés 50-szer napi 3000 frankos tételekből tevődik össze, azonban két évig nem kell behajtani abban az esetben, ha ez idő alatt nem követ el újabb jogsértést a futballista – írta meg az rts.ch.

A 34 éves labdarúgó elismerte a felelősségét, teljes vallomást tett, később pedig kifizette az eljárási költségeket, és tudomásul vette az ítéletet: 

Néhány héttel ezelőtt azt mondtam, hogy vállalom a felelősséget a döntésemért. Ezt pedig továbbra is fenntartom

– fogalmazott.

Az ügy tehát jogi szempontból lezárult, de az még kérdéses, milyen sportszakmai következményei lesznek. A Svájci Labdarúgó-szövetség szerint ugyanis most kezdődhetnek az egyeztetések a Sunderland futballistájának jövőjéről a válogatottban, mivel Murat Yakin szövetségi kapitány korábban egyértelműen jelezte, hogy mindenképpen szeretné újra számításba venni meghatározó játékosát, aki nemrég kikerült a keretből. A trénerhez hasonlóan Peter Knäbel, a szövetség elnöke is nyitva hagyta a kaput Xhaka visszatérése előtt.

Mint már arról korábban beszámoltunk, Xhaka a hamis Covid-igazolás megvásárlás tényét szeptember végén ismerte el, majd a szövetséggel egyeztetve kihagyta a legutóbbi válogatott mérkőzéseket. 

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A Nati rekordere 2022-ben vásárolt okmányokkal „igazolta”, hogy felvette a Covid-vakcinát – akár öt év börtönt is kaphat.

 

 

Granit Xhaka Covid Svájc koronavírus
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