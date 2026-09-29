Nemzeti Sportrádió

Aljosa Matko biztosította be Szlovénia győzelmét Észak-Macedónia ellen

H. Á.H. Á.
2026.09.29. 23:02
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Címkék
Nemzetek Ligája Aljosa Matko Szlovénia Skócia NL Észak-Macedónia Svájc
Kedd este a Nemzetek Liga B-ligájának 1. csoportjában Szlovénia 2–0-ra győzött odahaza Észak-Macedónia ellen, míg Svájc Glasgow-ban múlta felül Skóciát 3–0-ra.

Az első fordulóban Skóciával gól nélküli döntetlennel záró Szlovénia Észak-Macedóniát fogadta, és sokáig úgy nézett ki, ezúttal sem találnak be délnyugati szomszédaink. Holott az első félidőben Sandi Lovricék jóval veszélyesebben futballoztak, és többet is lőttek kapura, mint az északmacedónok, más kérdés, hogy csupán egyszer találtak kaput a kilenc kísérletükből a szünetig. A második félidőben aztán tíz perc alatt sikerült feltörni a vendégek masszív védekezését, Sandi Lovric szerezte meg a vezetést a házigazdáknak. A 71. percben a szlovénoknál csereként pályára lépett az Újpest támadója, Aljosa Matko, aki néhány perccel később egy sárga lappal került be a meccs jegyzőkönyvébe, majd bő tíz perc játék után a gólszerzők közé is feliratkozott: gyors kontra végén beállította a 2–0-s végeredményt.

A csoport másik meccsén 11 perc után emberhátrányba került Skócia Svájc ellen hazai pályán, Jack Hendry volt szabálytalan a tizenhatos vonalának környékén, amiért a játékvezető felmutatta a skót bekknek a piros lapot, egyszersmind a tizenegyespontra mutatott – csakhogy a VAR jelezte, az eset a büntetőterületen kívül történt, így szabadrúgással folytatódott a mérkőzés. Mondjuk, Ricardo Rodrigueznek mindegy volt, a tizenhatos vonala elé néhány centivel lehelyezett labdát nagyszerű mozdulattal varázsolta a skót kapu jobb alsó sarkába. A szünetig az eredmény már nem változott, igaz, a skótok játékában egyáltalán nem volt benne az egyenlítés. Fordulás után alig telt el tíz perc, amikor Nico Elvedi megduplázta a vendégek előnyét, a 0–3-as végeredményt pedig a hajrában Zeki Amdouni alakította ki. Svájc az első fordulóban is ugyanilyen különbséggel diadalmaskodott, és két kör után hibátlan teljesítménnyel vezeti a négyest.

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 1. CSOPORT
2. FORDULÓ
Skócia–Svájc 0–3 (R. Rodriguez 12., Elvedi 55., Amdouni 82.)
Szlovénia–Észak-Macedónia 2–0 (Lovric 55., Matko 82.)

 

 

Nemzetek Ligája Aljosa Matko Szlovénia Skócia NL Észak-Macedónia Svájc
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