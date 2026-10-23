Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: kikapott Svájctól a leány U17-es válogatott

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2026.10.23. 13:29
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labdarúgás leány U17-s válogatott utánpótlás felkészülés utánpótlássport Svájc
A Spanyolországban edzőtáborozó magyar leány U17-es együttes ellen 3–0-ra nyert Svájc korosztályos csapata.

A mlsz.hu beszámolója szerint nem kezdődött egyszerűen az U17-es női válogatott olivai edzőtáborozása, az első napokban ugyanis viharos időjárás nehezítette felkészülést, a hatalmas szélvihar és az esőzések után szerdán lehetett először rendes edzést tartani.

A találkozó 34. percében a svájciak szereztek vezetést, sokáig nem változott az eredmény, a hajrában azonban az ellenfél még két gólt szerzett, így 3–0-s győzelmet aratott.

– A csapatnak következő programja már az Európa-bajnoki selejtező lesz, arra próbálunk a lehető legjobban felkészülni – mondta Makrai László szövetségi edző a szövetség honlapjának. – Ennek érdekében több poszton is változtattunk a legutóbbi mérkőzéshez képest, új játékosokat is kipróbálunk, igyekszünk mindenkinek lehetőséget adni. Persze erre nem foghatjuk a vereséget,

Svájc–Magyarország 3–0 (1–0)

Magyarország: Csiky Dóra – Magyar Luca (Soós Kira, 46.), Juhász Eszter, Király Sára (Monok Anna, 80.), Törő Lara (Varga Zia, 80.) – Oleksza Korina (Palatin Dóra, 61.), Sipos-Kiss Virág (Sallai Melinda, 61.), Varga Liza (Messenga Amelie, 80.), Tramontini Boglárka (Szántó Hédi, 46.) – Lakatos Panna (Tóth Zolna, 46.), Demeter Regina (Mizsei Laura, 46.)

(Kiemelt képünk forrása: mlsz.hu)

 

labdarúgás leány U17-s válogatott utánpótlás felkészülés utánpótlássport Svájc
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