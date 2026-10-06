Svájc minimum osztályozhat az A-ligáért, Matko hozta a szlovén győzelmet

A svájci válogatottnak viszonylag egyértelmű volt a feladata a csoport utolsó helyén rúgott gól és pont nélkül álló Észak-Macedónia ellen hazai pályán: ha győz, akkor biztosan nem eshet ki, sőt három pont megszerzése esetén akár még a feljutást is bebiztosíthatta – a csoport másik meccsének eredményétől függően. A svájciak ennek megfelelően gyakorlatilag az első percektől kezdve magukhoz ragadták a kezdeményezést, s csak idő kérdése volt, mikor szerzik meg a vezetést. Erre a félidő végéig kellett várni, Fabian Rieder révén kerültek előnybe a házigazdák, teljesen megérdemelten, az északmacedónok kaput eltaláló lövés nélkül hozták le az első félidőt. S, mint bő háromnegyed órával később kiderült, a másodikat is... A svájciak pedig – némi túlzással – „megérezték a vérszagot”: a második félidő utolsó negyedórájában előbb a csereként beküldött Johan Manzambi duplázta meg csapata előnyét (Sztole Dimitrievszki szinte bevédte a gyengécske lövését), majd néhány perccel később Dan Ndoye is hálát adhatott a vendégek hátsó alakzatának, hogy beállíthatta a 3–0-s végeredményt.

A csoport másik meccsén sem volt túl bonyolult a forgatókönyv: a győztes brigád nagyot lép az osztályozót jelentő második hely felé, és fenntartja az elméleti lehetőségét a csoportelsőség megszerzésére. Nos, az első félidő alapján erre a skótoknak volt jobb esélyük a szlovénok ellen, mivel 31 perc játék után Ryan Christie révén megszerezték a vezetést a Hampden Parkban. Az első félidőben látottaknak megfelelő eredményt – vagyis az ikszet – negyedórával a fordulás után az újpesti Aljosa Matko állította vissza. S ha egy üzlet beindul: a lila-fehérek csatára szűk negyedórával később a gólpasszosok közé is feliratkozott a meccs jegyzőkönyvébe, Danijel Sturmot hozva ajtó-ablak helyzetbe villámgyors kontra végén. Ezzel 2–1-re győzött a szlovén válogatott, amivel lépéselőnybe került az osztályozós helyért folyó csatában.

A csoportból vereségével egyébként Észak-Macedónia gyakorlatilag kiesett – bár elméleti lehetősége még van a bennmaradásra.

NEMZETEK LIGÁJA

4. FORDULÓ

B-LIGA, 1. CSOPORT

Skócia–Szlovénia 1–2 (Christie 31., ill. Matko 57., Sturm 71.)

Svájc–Észak-Macedónia 3–0 (Rieder 43., Manzambi 74., Ndoye 81.)