Győzelemmel kezdte a vb-selejtezőt a magyar férfi futsalválogatott

Az apajelölt futsalos a második félidő elején talppal szöktette a mögötte induló Szalmás Zoltánt, aki higgadt befejezéssel alakította 3–1-re az állást. Ami aztán a végeredmény is lett egyben, mert a magyar csapat kapott gól nélkül vészelte át a mérkőzés hajráját is, amikor a svédek kapusukat lehozva öt mezőnyjátékossal támadtak, pontosabban csak passzolgattak, mert lövőhelyzetig sem nagyon jutottak el. A végén a korábbi nyíregyházi, ma már a lengyel Wroclawban játszó Rafinha növelhette volna az előnyt, de fifikás megoldással a vészkapus által őrzött svéd kapu fölé emelte a labdát.

„A korai hátrányt követően is lendületesen játszottunk, és a rögzített helyzetekből sikerült megfordítanunk az eredményt még a szünet előtt. A győzelem ellenére gyorsan el kell felejtenünk ezt a mérkőzést, és a folytatásra koncentrálni, mert sok kemény meccs vár ránk a folytatásban is, amely során kíméletlenül kihasználhatják majd a most előforduló hibáinkat” – értékelt és tekintett egyben a jövőbe Sergio Mullor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, akinek csapata legközelebb a csoport harmadik tagjával, Örményországgal játszik október 20-án Jerevánban.

FÉRFI FUTSALVILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, MÁSODIK SZAKASZ

1. FORDULÓ, 1. CSOPORT

MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–1 (2–1)

Nyíregyháza, Continental Aréna, 1614 néző. Vezette: Osomkov, Jakobson (észtek)

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Szalmás, Rábl, Rafinha, Rutai. Csere: Kovács M., Vatamaniuc-Bartha, Kajtár, Szabó L., Bartha B., Suscsák, Győri B. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor

SVÉDORSZÁG: Sääf – Mossberg, Edh, Smajlovic, B. Johansson. Csere: Rydberg, Söderqvist, Poyraz, Bojang, Furublad, Zhubi. Szövetségi kapitány: Matija Dulvat

Gólszerző: Kajtár (11.), Rutai (19. – kisbüntetőből), Szalmás (24.), ill. Smajlovic (1.)