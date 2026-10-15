Győzelemmel kezdte a vb-selejtezőt a magyar férfi futsalválogatott
A svédek ellen kezdte a magyar futsalválogatott a világbajnoki selejtezőt, amelyen a 2028-as brazíliai részvételt lehet kiharcolni. A nyíregyházi mérkőzésen már az első percben vezetéshez jutottak a vendégek, és a mieink hiába voltak aktívabbak a folytatásban, sokáig nem találtak fogást a skandinávokon, mígnem az első félidő feléhez érkezve egy begyakorolt szabadrúgás-figura végén Kajtár Mátyás egyenlített. A játékrész hajrájában előbb a svédek hibáztak el egy kisbüntetőt, majd a mieink is kiharcoltak egyet, miután a vendégek is elkövették a félidei hatodik szabálytalanságukat: a tízméterest a kapujából messzire kilépő Viktor Sääf mellett Rutai Balázs értékesítette. Az újpesti center abban a tudatban léphetett pályára, hogy bármelyik pillanatban apa lehet – érdekes, amikor a magyar futsalválogatott legutóbb, tavaly március 7-én a norvégok ellen ugyanitt játszott (és győzött 4–0-ra), akkor Alasztics Marcell kapus volt hasonló helyzetben. Nos, ő most az első játékrészben nemcsak a nyolc védésével, hanem – a mezőnyjátékosoknak besegítendő – veszélyes távoli lövéseivel is kitűnt.
Az apajelölt futsalos a második félidő elején talppal szöktette a mögötte induló Szalmás Zoltánt, aki higgadt befejezéssel alakította 3–1-re az állást. Ami aztán a végeredmény is lett egyben, mert a magyar csapat kapott gól nélkül vészelte át a mérkőzés hajráját is, amikor a svédek kapusukat lehozva öt mezőnyjátékossal támadtak, pontosabban csak passzolgattak, mert lövőhelyzetig sem nagyon jutottak el. A végén a korábbi nyíregyházi, ma már a lengyel Wroclawban játszó Rafinha növelhette volna az előnyt, de fifikás megoldással a vészkapus által őrzött svéd kapu fölé emelte a labdát.
„A korai hátrányt követően is lendületesen játszottunk, és a rögzített helyzetekből sikerült megfordítanunk az eredményt még a szünet előtt. A győzelem ellenére gyorsan el kell felejtenünk ezt a mérkőzést, és a folytatásra koncentrálni, mert sok kemény meccs vár ránk a folytatásban is, amely során kíméletlenül kihasználhatják majd a most előforduló hibáinkat” – értékelt és tekintett egyben a jövőbe Sergio Mullor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, akinek csapata legközelebb a csoport harmadik tagjával, Örményországgal játszik október 20-án Jerevánban.
FÉRFI FUTSALVILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, MÁSODIK SZAKASZ
1. FORDULÓ, 1. CSOPORT
MAGYARORSZÁG–SVÉDORSZÁG 3–1 (2–1)
Nyíregyháza, Continental Aréna, 1614 néző. Vezette: Osomkov, Jakobson (észtek)
MAGYARORSZÁG: Alasztics – Szalmás, Rábl, Rafinha, Rutai. Csere: Kovács M., Vatamaniuc-Bartha, Kajtár, Szabó L., Bartha B., Suscsák, Győri B. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor
SVÉDORSZÁG: Sääf – Mossberg, Edh, Smajlovic, B. Johansson. Csere: Rydberg, Söderqvist, Poyraz, Bojang, Furublad, Zhubi. Szövetségi kapitány: Matija Dulvat
Gólszerző: Kajtár (11.), Rutai (19. – kisbüntetőből), Szalmás (24.), ill. Smajlovic (1.)