Megszerezte első pontját a Kincsem Lovaspark Futsal az élvonalban
A férfi futsal NB I 15. fordulójából előrehozott mérkőzésén a Kincsem Lovaspark Futsal 3–3-at játszott az Aramis SE-vel csütörtök este, így megszerezte első pontját a bajnokságban.
FÉRFI FUTSAL NB I, ALAPSZAKASZ
A 15. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Kincsem Lovaspark Futsal–Aramis SE 3–3
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