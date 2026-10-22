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El: FTC–Torreense 4–1

Megszerezte első pontját a Kincsem Lovaspark Futsal az élvonalban

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.10.22. 21:24
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Nyolc vereség után megvan az első pont! (Fotó: Kincsem Lovaspark Futsal/Facebook, archív)
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A férfi futsal NB I 15. fordulójából előrehozott mérkőzésén a Kincsem Lovaspark Futsal 3–3-at játszott az Aramis SE-vel csütörtök este, így megszerezte első pontját a bajnokságban.

 

FÉRFI FUTSAL NB I, ALAPSZAKASZ
A 15. FORDULÓBÓL ELŐREHOZOTT MÉRKŐZÉS
Kincsem Lovaspark Futsal–Aramis SE 3–3

 

 

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