Nemzeti Sportrádió

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NB I: Paks–MTK 3–0

Csoportgyőztesként jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar női futsalválogatott

CS. M.CS. M.
2026.10.10. 19:23
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Fotó: Kovács Péter
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A magyar női futsalválogatott 2–1-re legyőzte Szlovákiát az Európa-bajnoki selejtező elitkörének 2. csoportjában, a 3. fordulóban, így csoportgyőztesként kijutott a kontinenstorára.

Frank Tamás szövetségi kapitány csapata, amely a legutóbbi két kontinenstornán egyaránt negyedik lett, szerdán Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra, csütörtökön Svédország ellen 3–1-re nyert, szombaton pedig annak tudatában lépett pályára, hogy ha nem kap ki, biztosan ott lesz a márciusi, eszéki Eb-n.

Nagy fölényben játszottak a hazaiak, számos lehetőséget alakítottak ki a magyar kapu előtt, ám eleinte vagy a védekezés működött jól, vagy Torma Lilla védett bravúrral. A 15. percben már ő sem segíthetett, Klaudia Tyciaková távoli bombájával vezetést szereztek a szlovákok.

A magyarok erejéből csak szórványos ellentámadásokra futotta, gólt azonban nem szereztek az első félidőben. A második felvonás legelején, rögtön a középkezdést követően ritkán látható góllal egyenlítettek a vendégek: a magyar kapu előtt helyezkedő Szabó Bernadett felívelte a labdát, amelybe a másik kapu előtt felugró Kota Gabriella épphogy beleért, de ez is elég volt, hogy becsapja az ellenfél hálóőrét, és egyenlítsen.

A 31. percben Szabó hozta játékba a labdát a saját térfelén, ismét felívelte Kotához, aki megküzdött a védőjével, kapura fordult, megszerezte a második magyar gólt, be is állítva a végeredményt. A hátralévő időben is remek védekezés és kapusteljesítmény jellemezte a magyarok játékát – ahogyan szerda óta minden meccsen –, így százszázalékos teljesítménnyel, mindössze két kapott góllal vált Eb-résztvevővé női válogatottunk.

FUTSAL 
Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör
2. csoport (Humenné), 3. (utolsó) forduló
SzlovákiaMagyarország 1–2 (1–0)
A végeredmény: 1. (és Eb-résztvevő) Magyarország 9 pont, 2. Svédország 6, 3. Szlovákia 3, 4. Bosznia-Hercegovina 0
A csoportelsők mellett a két legjobb második biztosan kijut a jövő évi, horvátországi kontinenstornára, a másik két csoportmásodik pedig oda-visszavágós párharcban küzdhet meg egymással az utolsó kiadó helyért.

 

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