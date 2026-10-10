Csoportgyőztesként jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar női futsalválogatott

Frank Tamás szövetségi kapitány csapata, amely a legutóbbi két kontinenstornán egyaránt negyedik lett, szerdán Bosznia-Hercegovina ellen 2–0-ra, csütörtökön Svédország ellen 3–1-re nyert, szombaton pedig annak tudatában lépett pályára, hogy ha nem kap ki, biztosan ott lesz a márciusi, eszéki Eb-n.

Nagy fölényben játszottak a hazaiak, számos lehetőséget alakítottak ki a magyar kapu előtt, ám eleinte vagy a védekezés működött jól, vagy Torma Lilla védett bravúrral. A 15. percben már ő sem segíthetett, Klaudia Tyciaková távoli bombájával vezetést szereztek a szlovákok.

A magyarok erejéből csak szórványos ellentámadásokra futotta, gólt azonban nem szereztek az első félidőben. A második felvonás legelején, rögtön a középkezdést követően ritkán látható góllal egyenlítettek a vendégek: a magyar kapu előtt helyezkedő Szabó Bernadett felívelte a labdát, amelybe a másik kapu előtt felugró Kota Gabriella épphogy beleért, de ez is elég volt, hogy becsapja az ellenfél hálóőrét, és egyenlítsen.

A 31. percben Szabó hozta játékba a labdát a saját térfelén, ismét felívelte Kotához, aki megküzdött a védőjével, kapura fordult, megszerezte a második magyar gólt, be is állítva a végeredményt. A hátralévő időben is remek védekezés és kapusteljesítmény jellemezte a magyarok játékát – ahogyan szerda óta minden meccsen –, így százszázalékos teljesítménnyel, mindössze két kapott góllal vált Eb-résztvevővé női válogatottunk.

FUTSAL

Női Európa-bajnoki selejtező, elitkör

2. csoport (Humenné), 3. (utolsó) forduló

Szlovákia–Magyarország 1–2 (1–0)

A végeredmény: 1. (és Eb-résztvevő) Magyarország 9 pont, 2. Svédország 6, 3. Szlovákia 3, 4. Bosznia-Hercegovina 0

A csoportelsők mellett a két legjobb második biztosan kijut a jövő évi, horvátországi kontinenstornára, a másik két csoportmásodik pedig oda-visszavágós párharcban küzdhet meg egymással az utolsó kiadó helyért.