A magyar futsalválogatott az örményeket is legyőzte

Sergio Mullor együttese az első félidőben hátrányba került, de a második elején Szabó Lajos duplájával és Mihran Dermenjan öngóljával alig öt perc alatt 3–1-re ellépett. Túl sokáig nem nyugodhatott meg azonban a magyar csapat, mert Alasztics Marcell kapus csúnyán eladta a labdát, ebből szépítettek a hazaiak.

Akik viszont egyenlíteni nem tudtak a hátralévő időben, a magyar hálóőr pedig több nagy védéssel javította a korábbi hibáját. A selejtező ezen szakaszában 36 európai csapat 12 csoportban játszik. A hármasokból az első helyezettek és a négy legjobb második továbbjut az elitkörbe, illetve a további nyolc második helyezett közül – rájátszás után – még négy kerül tovább.

A mieink két meccs után százszázalékos teljesítménnyel vezetik a triót, öt napja ugyanis a svédeket 3–1-re múlták felül. A válogatott február 27-én látogat skandináv riválisához, majd a csoport zárásaként március 3-án fogadja kaukázusi ellenfelét.

FUTSAL

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 2. SZAKASZ

1. CSOPORT, 2. FORDULÓ

ÖRMÉNYORSZÁG–MAGYARORSZÁG 2–3 (1–0)

Jereván. Vezette: Matkovic, Schaerli (svájciak)

MAGYARORSZÁG: Alasztics – Szalmás, Rábl, Rafinha, Fekete M. Csere: Szabó L., Suscsák, Győri, Bartha, Gémesi, Kajtár, Kovács M., Magyari, Vatamaniuc-Bartha. Szövetségi kapitány: Sergio Mullor

Gólszerző: Petroszov, Margarjan, ill. Szabó L. (2), Dermenjan (öngól)