Négygólos iksz Münchenben, Real-gála Orbánék ellen – szerdai BL-eredmények

A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójának szerda játéknapján a Manchester United kikapott Comóban, a Galatasaray Lille-ben nyert, míg az Aston Villa hazai pályán hozta a kötelezőt a Viking ellen. A nap két meglepetéseként a Bruges a Lens, míg a LASK a Sporting ellen gyűjtötte be a pontokat. A Bayern és az Arsenal rangadóján nem született döntés, a Real Madrid kiütötte a Leipziget, míg az Inter megszerezte első pontjait ebben a BL-kiírásban. Végül, de nem utolsósorban a Betis Isco tizenegyesével legyőzte a Feyenoordot.