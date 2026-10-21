Nemzeti Sportrádió

Négygólos iksz Münchenben, Real-gála Orbánék ellen – szerdai BL-eredmények

M. B.M. B.
2026.10.21. 22:55
Fotó: Getty Images
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Lille Como Galatasaray Manchester United
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 3. fordulójának szerda játéknapján a Manchester United kikapott Comóban, a Galatasaray Lille-ben nyert, míg az Aston Villa hazai pályán hozta a kötelezőt a Viking ellen. A nap két meglepetéseként a Bruges a Lens, míg a LASK a Sporting ellen gyűjtötte be a pontokat. A Bayern és az Arsenal rangadóján nem született döntés, a Real Madrid kiütötte a Leipziget, míg az Inter megszerezte első pontjait ebben a BL-kiírásban. Végül, de nem utolsósorban a Betis Isco tizenegyesével legyőzte a Feyenoordot.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ, szerdai mérkőzések
Como (olasz)–Manchester United (angol) 4–1 (N. Paz 3., 57., Duvikasz 49., Ramón 76., ill. Zirkzee 90+1.)
Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4 (Diaouné 7., 39., ill. Akgün 2., Batrakov 44., Torreira 52., Osimhen 64.)
Aston Villa (angol)–Viking (norvég) 3–1 (Barkley 23., Buendía 37. – 11-esből, Heggheim 62. – öngól, ill. Christiansen 84.)
FC Bruges (belga)–Lens (francia) 3–0 (Vanaken 45+3., Seys 50., Forbs 72.)
Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2 (A. Davies 35., Kane 61. – 11-esből, ill. Eze 25., Rice 82.)
Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–0 (Carlos Augusto 77.)
Kiállítva: Bastoni (Inter, 68.)
Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1 (B. Silva 44., Güler 52., K. Mbappé 83., Y. Diomande 87., ill. Gomis 85.)
Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 1–0 (Isco 59. – 11-esből)
Sporting CP (portugál)–Linzer ASK (osztrák) 2–3 (L. Suárez 5., 89. – az elsőt 11-esből, ill. C. Lang 15., Kalajdzic 63., Danek 68.)

 

 

 

Lille Como Galatasaray Manchester United
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