Nemzeti Sportrádió

Dupla Tízes: Lionel Messi és Cristiano Ronaldo – egy dicső és egy méltatlan búcsú története

2026.10.08. 21:38
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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Dupla Tízes
Talán utoljára, de ez a válogatott szünet minden tekintetben Lionel Messiről és Cristiano Ronaldóról szólt. A Dupla Tízes futballpodcast friss adása is főleg velük foglalkozott.

 

 

Lionel Messi Cristiano Ronaldo Dupla Tízes
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