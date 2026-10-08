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Dupla Tízes: Lionel Messi és Cristiano Ronaldo – egy dicső és egy méltatlan búcsú története
CSELŐTEI MÁRK
SMAHULYA ÁDÁM
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2026.10.08. 21:38
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Címkék
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Dupla Tízes
Talán utoljára, de ez a válogatott szünet minden tekintetben Lionel Messiről és Cristiano Ronaldóról szólt. A Dupla Tízes futballpodcast friss adása is főleg velük foglalkozott.
Lionel Messi
Cristiano Ronaldo
Dupla Tízes
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