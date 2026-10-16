Nemzeti Sportrádió

A FIFA húszezer dolláros büntetést rótt ki a spanyolokra

2026.10.16. 17:12
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Lamine Yamal a Spanyolország–Egyiptom meccsen (Fotó: Getty Images)
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FIFA spanyol labdarúgó-válogatott Egyiptom Spanyolország
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) húszezer dollárra (6.5 millió forint) büntette pénteken a spanyol szövetséget, mert a válogatott Egyiptom elleni márciusi felkészülési mérkőzésén a szurkolók muszlimellenes rigmusokat skandáltak.

A FIFA döntését a szervezet fellebbviteli testülete is megerősítette. A Barcelonában játszott találkozót követően a spanyol válogatott támadója, a muszlim vallású Lamine Yamal tiszteletlennek és elfogadhatatlannak nevezte az Espanyol stadionjában történteket.

„Vallási hovatartozást gúnyolódásra használni tudatlanságra és rasszizmusra vall” – írta még áprilisban Instagram-oldalán a Barcelona 19 éves szélsője, aki nem volt közvetlen célpontja a gyűlölködő megnyilvánulásoknak.

A büntetés megfizetése mellett a spanyolok kötelesek a következő hazai barátságos mérkőzésen a létesítmény lelátójának 15 százalékát lezárni, vagy családok, diákok és diszkriminációellenes szervezeteknek fenntartani. A határozatban szerepel továbbá, hogy a döntéshozók elismerésüket fejezték ki a spanyol illetékeseknek, akik a mérkőzés előtt megelőző intézkedéseket vezettek be, teljes körűen együttműködtek az illetékes hatóságokkal, és nyilvánosan elítélték a rigmusokat, továbbá lépéseket tettek a szurkolók azonosítása érdekében.

 

 

FIFA spanyol labdarúgó-válogatott Egyiptom Spanyolország
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