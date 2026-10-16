A FIFA húszezer dolláros büntetést rótt ki a spanyolokra

A FIFA döntését a szervezet fellebbviteli testülete is megerősítette. A Barcelonában játszott találkozót követően a spanyol válogatott támadója, a muszlim vallású Lamine Yamal tiszteletlennek és elfogadhatatlannak nevezte az Espanyol stadionjában történteket.



„Vallási hovatartozást gúnyolódásra használni tudatlanságra és rasszizmusra vall” – írta még áprilisban Instagram-oldalán a Barcelona 19 éves szélsője, aki nem volt közvetlen célpontja a gyűlölködő megnyilvánulásoknak.



A büntetés megfizetése mellett a spanyolok kötelesek a következő hazai barátságos mérkőzésen a létesítmény lelátójának 15 százalékát lezárni, vagy családok, diákok és diszkriminációellenes szervezeteknek fenntartani. A határozatban szerepel továbbá, hogy a döntéshozók elismerésüket fejezték ki a spanyol illetékeseknek, akik a mérkőzés előtt megelőző intézkedéseket vezettek be, teljes körűen együttműködtek az illetékes hatóságokkal, és nyilvánosan elítélték a rigmusokat, továbbá lépéseket tettek a szurkolók azonosítása érdekében.



