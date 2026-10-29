ÉLŐ!

MK: Szeged–Újpest 1–1

Mol Magyar Kupa: Szeged–Újpest

MÁDI JÓZSEFMÁDI JÓZSEF
2026.10.29. 18:10
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Itt a kapufa megmentette a Szegedet a kapott góltól (Fotó: Kovács Péter)
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Újpest Szeged Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Szeged-Csanád Grosics Akadémia Újpest FC
A labdarúgó Mol Magyar Kupa 4. fordulójának csütörtöki, záró mérkőzésén az Újpest FC az NB II-es Szeged-Csanád Grosics Akadémia vendége lesz. A mérkőzés alakulását nyomon követheti folyamatosan frissülő szöveges tudósításunk segítségével.

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA (NB II)–ÚJPEST FC 1–1  (1–1) – ÉLŐ
Szeged, Szent Gellért Fórum, 4000 néző. Vezeti: Antal Péter (Albert István, Belicza Bence Péter)
SZEGED: Prokop (Illés, 37.) – Vékony, Rjaskó, Széles, Kalmár – Rabatin, Zvekanov – Haragos, Bodnár, Zekics – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Tóth Balázs
ÚJPEST: Banai – Fiola, J. Nunes, Stronati, Scharmer – Szendrei N., Maier – Vlijter, Amenyido, Horváth K. (Ljujic, a szünetben) – Tijani.  Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Tóth-Gábor (35.), ill. Scharmer (10.) 

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Újpest Szeged Magyar Kupa 4. forduló Magyar Kupa Mol Magyar Kupa Szeged-Csanád Grosics Akadémia Újpest FC
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