Borza Helga ismét kiemelkedően teljesített a legjobbak között

Sűrű időszak van a háta mögött, előbb a franciaországi Spartan Európa-bajnokságon vett részt, majd a horvátországi világbajnokságon. Az Eb-n, az elitmezőnyben az úgynevezett beast távon hetedik lett.

Csodálatos helyen versenyeztünk, nagyon jó volt, az elejétől a végéig azt éreztem, hogy remek ütemben haladok – mondta a Csupasportnak Borza Helga. – Az akadályok és a futás is nagyszerűen ment, csupán egy hibám volt, a vállam miatt nem mertem kockáztatni. A végén a dárda bement, a lövészet nem – pedig ez általában fordítva van. Örülök, hogy a fogós akadályokat, a futást és az úszást is remekül abszolváltam, kihoztam a maximumot magamból. Ragyogó a top tízben végezni, nagyon boldog vagyok a hetedik hely miatt, de alaposan elfáradtam… Nehéz versenyen vagyok túl, erős volt a mezőny, ám a csodálatos környezet és a kedves szurkolók extra motivációt jelentettek számomra.

A következő hétvégén már a horvátországi világbajnokságon vett részt, és ott előbb beasten második, majd sprintben tizenötödik lett.

Habár előzetesen nem terveztem részt venni ezen a megmérettetésen, de nagyon szeretem a horvátországi helyszínt, imádok ott versenyezni, egyszerűen csodálatos környezetben lehetünk. Két futamon vettem részt, ha már ott voltam, akkor nem volt kérdés, hogy részt veszek másnap a sprinten is. Nem tartalékoltam, az első napon a beasten mindent beleadtam, bár az akadályok nem mentek olyan jól, mint egy héttel ezelőtt Franciaországban, többet is hibáztam, de a futás ismét nagyszerűen alakult, így is megszereztem a második helyet, amivel elégedett vagyok. Másnap a sprinten éreztem a fáradtságot, minden lépésnél az volt bennem, hogy mikor lesz már vége… Ahhoz képest jól ment, a tizenötödik hely egyáltalán nem rossz, ez volt egy héten belül a harmadik futásom. Az külön pozitívum, hogy a futás és az úszás ezúttal is jól sikerült, mindent egybevéve örülök az eredménynek. Nagyon elfáradtam, de muszáj volt feltöltődni, ugyanis máris jön az év utolsó nagy versenye, a görögországi trifecta világbajnokság.

Mit vár a trifecta világbajnokságtól?

Ezen a héten pénteken a sprint, szombaton a super, vasárnap pedig a beast futam következik Görögországban, a három összesített eredmény adja majd ki a végeredményt. Nagyon erős lesz a mezőny, nem merek elkiabálni semmit, de nem érzem fáradtnak magam, remek formában vagyok, így bizakodva várom a versenyt.

A tisztánlátás végett a Spartan Race-ben használt szakkifejezések az alábbiakat jelentik: – Elit kategória: A Spartan Race legmagasabb versenyszintje, itt a profi és élvonalbeli akadályfutók indulnak. A résztvevők szigorú szabályok szerint, egymással versenyezve küzdenek a helyezésekért az adott verseny kiírásától függően. Az elitmezőnyben a gyorsaság, az erő, az állóképesség és az akadályok technikás leküzdése egyaránt döntő. – Beast: A Spartan Race hosszú, nagy kihívást jelentő távja, 21 kilométer, legalább 30 akadállyal. Az állóképességet és az erőt egyaránt próbára teszi. – Super: Középtávú verseny, jellemzően 10 kilométer, legalább 25 akadállyal. A gyorsaság, az erő és az állóképesség kombinációját igényli. – Sprint: A legrövidebb klasszikus Spartan-táv, öt kilométer, legalább 20 akadállyal. Kezdőknek is jó belépő lehet az akadályfutás világába. – Trifecta-vb: A Spartan Trifecta-világbajnokságon a versenyzők a Sprint, Super és Beast távokon mérik össze tudásukat, a Trifecta-kihívás teljesítéséhez mindhárom távot le kell futni. A világbajnokságon a különböző kategóriák legjobbjai versenyeznek a címekért. A pontos távok és akadályszámok az adott verseny helyszínétől és kiírásától függően változhatnak.







