Cristiano Ronaldo ismét betalált, már csak 18 gólra van az ezertől

Megszerezte pályafutása 982. gólját Cristiano Ronaldo. Az Al-Naszr támadója a szaúdi bajnokság 11. fordulójában az újonc Al-Fajszali kapuját vette be, Joao Félix beadása után bólintott a kapuba. Találatával csapata már 2–0-s előnyre tett szert, ami gyorsan akár hárommá is nőhetett volna, azonban a portugál pár perccel később szerzett gólját les miatt érvénytelenítették. Az újonc ugyan szépíteni még tudott a második félidő közepén, de a címvédőnek erre is volt válasza, Angelo állította be a 3–1-es végeredményt.

Cristiano Ronaldo goal number 982 ⚽️ https://t.co/4yV8r6iJMY — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 23, 2026

A lefújást követően Ronaldót választották meg a mérkőzés legjobbjának is, azonban ő az elismerést a csapattársának, Abdullah al-Hamdannak ajándékozta.

After winning the @ToyotaALJ Man of the Match award, Cristiano Ronaldo gifted it to Abdullah Al Hamdan 👏 https://t.co/wZZcb2HAMf — Roshn Saudi League (@SPL_EN) October 23, 2026

SZAÚDI PRO LEAGUE

11. FORDULÓ

Al-Fajszali–Al-Naszr 1–3 (Bongonda 66., ill. Al-Hamdan 4., C. Ronaldo 49., Angelo 79.)

KÉSŐBB

17.30: Al-Ittihad–Al-Dirija (Tv: Spíler1)

20.00: Al-Kadszija–Al-Hilal (Tv: Spíler1)