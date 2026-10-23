Nemzeti Sportrádió

Cristiano Ronaldo ismét betalált, már csak 18 gólra van az ezertől

L. M.L. M.
2026.10.23. 18:02
Cristiano Ronaldo ezúttal fejjel volt eredményes (Fotó: Getty Images)
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Cristiano Ronaldo szaúdi bajnokság Al-Naszr
Már pályafutása 982. gólját szerezte Cristiano Ronaldo pénteken. Az Al-Naszr támadója az újonc Al-Fajszali kapuját vette be.

Megszerezte pályafutása 982. gólját Cristiano Ronaldo. Az Al-Naszr támadója a szaúdi bajnokság 11. fordulójában az újonc Al-Fajszali kapuját vette be, Joao Félix beadása után bólintott a kapuba. Találatával csapata már 2–0-s előnyre tett szert, ami gyorsan akár hárommá is nőhetett volna, azonban a portugál pár perccel később szerzett gólját les miatt érvénytelenítették. Az újonc ugyan szépíteni még tudott a második félidő közepén, de a címvédőnek erre is volt válasza, Angelo állította be a 3–1-es végeredményt.

A lefújást követően Ronaldót választották meg a mérkőzés legjobbjának is, azonban ő az elismerést a csapattársának, Abdullah al-Hamdannak ajándékozta.

SZAÚDI PRO LEAGUE
11. FORDULÓ
Al-Fajszali–Al-Naszr 1–3 (Bongonda 66., ill. Al-Hamdan 4., C. Ronaldo 49., Angelo 79.)
KÉSŐBB
17.30: Al-Ittihad–Al-Dirija (Tv: Spíler1)
20.00: Al-Kadszija–Al-Hilal (Tv: Spíler1)

 

Cristiano Ronaldo szaúdi bajnokság Al-Naszr
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