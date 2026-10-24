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Forbes: Cristiano Ronaldo több mint kétmilliárd dollárt keresett

(MTI )(MTI )
2026.10.24. 15:09
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Cristiano Ronaldo volt az első milliárdos futballista, és mostanra már a kétmillárd dollárt is meghaladták a bevételei (Forrás: Forbes, archív)
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Lionel Messi Cristiano Ronaldo Al-Naszr Forbes
Cristiano Ronaldo első aktív sportolóként átlépte a kétmilliárd dollárt a teljes pályafutása során szerzett bevételeivel – írta a Forbes gazdasági magazin.

 

A kiadvány becslése szerint a szaúdi Al-Naszr 41 éves portugál támadója, Cristiano Ronaldo mintegy 250 millió dollárt fog keresni a 2026–2027-es szezonban klubcsapatában, további 50 millió dollár pedig reklámszerződéseiből és egyéb üzleti vállalkozásaiból folyik be. 

Az ötszörös Aranylabda-győztest, aki minden idők legjobb góllövőjeként jelenleg 982 találatnál tart (bár éppen a legutóbbi találata kapcsán megoszlanak a különböző források…), jövőre követheti a nagy vetélytárs, a klubszinten még szintén aktív Lionel Messi. Az Inter Miami 39 éves, nyolcszoros aranylabdás argentin világsztárjának futballjövedelme jövőre haladhatja meg a kétmilliárd dollárt.

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