Nemzeti Sportrádió

Ez gyorsan ment – Szalahról utcát nevezhetnek el Törökországban!

V. H. L.V. H. L.
2026.08.31. 14:09
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Mohamed Szalahnak (kék mezben) nem sok babér termett a Fradi ellen, Törökországban viszont már utcát neveznének el róla (Fotó: Getty Images)
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Süperlig török labdarúgó-bajnokság Trabzonspor Mohamed Szalah
Noha még csak négy tétmeccsen lépett pályára új csapata, Trabzonspor színeiben, a lakóhelyéül szolgáló Yomra városában máris utcát neveznének el Mohamed Szalahról, akit a város polgármestere a klub és a török labdarúgás egyik legfontosabb igazolásának nevezett.

Bár mindössze négy tétmérkőzésen lépett pályára új csapatában,  a Trabzonsporban Mohamed Szalah, máris utcát akarnak elnevezni róla – adta hírül a Gazzetta dello Sport. Az egyiptomi sztár a Fekete-tenger partján fekvő Yomrában talált házat magának, s a település önkormányzata azt fontolgatja, hogy az utca nevét, ahol az egyiptomi sztár lakik, Mohamed Szalah utcára kereszteli át. 

„Mohamed Szalah az egyik legfontosabb igazolás a Trabzonspor és a török futball történetében – jelentette a polgármester, Mustafa Biyik. – Büszkék vagyunk arra, hogy a világfutball ilyen jelentős személyisége lakik városunkban.”

Mohamed Szalah eddig két bajnoki és nemzetközi kupameccsen lépett pályára a Trabzonsporban, a Süperligben a Kasimpasa elleni 2–2-es döntetlenre végződő mérkőzésen mutatkozott be, majd a Basaksehirrel vívott találkozón – immár kezdőként – duplázott. Az Európa-liga-selejtező rájátszásában mindkét mérkőzésen pályára lépett a Ferencváros ellen, de ő sem tudta megakadályozni, hogy a magyar csapat kettős győzelemmel, 5–0-s összesítéssel jusson be a ligafázisba.

 

 

 

Süperlig török labdarúgó-bajnokság Trabzonspor Mohamed Szalah
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