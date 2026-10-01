Nem C. Ronaldo az első, aki Koppenhágában borította ki a bilit – Gera esete Koemannal

A világfutballban nem a mostani az első eset, amikor egy válogatott csapatkapitánya, egyben a keret legismertebb játékosa éppen a dán fővárosban hagyja el nemzeti csapata edzőtáborát: 17 éve, 2009. októberében a magyar válogatott készült Dánia ellen világbajnoki selejtezőre Koppenhágában, amikor Gera Zoltán a válogatott csapatkapitánya, elhagyta a válogatottat, s közölte, többet nem lép pályára a válogatottban.

Történt ugyanis, hogy Erwin Koeman, akkori szövetségi kapitány sem a kezdőcsapatba, sem a kispadra nem nevezte Gerát a dánok elleni mérkőzésre, mire az akkoriban a Fulhamben játszó Gera közölte: a továbbiakban nem tekinti magát a válogatott keret tagjának, s amíg a holland szakember irányítja a nemzeti csapatot, nem is szeretne pályára lépni. Az akkor 30 éves középpályás addig 63 válogatott mérkőzésén 18 gólt szerzett, a 2010-es vb-selejtezősorozatban hét alkalommal kapott lehetőséget Koemantól, kétszer csereként. Négy sárga lapot kapott, egy gólt szerzett.

A dolognak persze volt előzménye is, Gera a koppenhágai találkozó előtti hónapokban többször is úgy érezte, nem bízik meg benne a kapitány, aki a mérkőzés előtti edzésen közölte vele, hogy nem számít rá este a dánok ellen, mire a játékos kijelentette, a már korábban meghozott döntése alapján nem kíván szerepelni a csapatban.

A dánok elleni meccs előtt négy nappal éppen a portugálok ellen játszottak a mieink – s szenvedtek 3–0-s vereséget –, s a lisszaboni meccs értékelése után véleménykülönbség alakult ki a vele szemben kritikát megfogalmazó szakvezető és közte, majd Gera kedden elkésett a csapat egy találkozójáról.

„Egy ideje érlelődött bennem a gondolat, hogy ezt így nem szeretném tovább csinálni, majd pedig meghoztam magamban azt a döntést, hogy a vb-selejtezők lezárultával bejelentem, a közeljövőben nem szeretnék a válogatottban szerepelni. Tisztában voltam azzal, hogy rossz lesz a fogadtatás, mégis így határoztam” – indokolta akkor a döntését Gera.

A dánok elleni mérkőzésre végül Gera helyett Juhász Roland vezette ki csapatkapitányként a koppenhágai Parkenstadionban a magyar labdarúgó-válogatottat, amely a már tét nélküli mérkőzést Buzsáky Ákos góljával 1–0-ra megnyerte.

Gera 2009 októberétől tehát nem lépett pályára a magyar válogatottban, s számüzetése 10 hónapig tartott – mindössze négy meccset játszott ez idő alatt a nemzeti csapat. Erwin Koemantól 2010 júliusában elköszönt a Magyar Labdarúgó-szövetség, s utódjául Egervári Sándort nevezték ki. A kapitány egyik első útja Londonba vezetett, hogy Gerát meggyőzze a visszatérésről, s a Fulham légiósát nem is kellett nagyon győzködni: az augusztusi, Anglia elleni felkészülési mérkőzésen már ismét ő viselte a csapatkapitányi karszalagot. Gera a következő hét évben szerepelt még a válogatottban – igaz, akadt közben egy kétéves szünet is sérülés miatt, szerepelt a csapattal 2016-os Európa-bajnokságon. Utolsó, 97. alkalommal pedig éppen Portugália ellen 3–0-ra elveszített vb-selejtezőn lépett pályára a nemzeti csapatban 2017 márciusában.