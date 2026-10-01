Válogatott: Kovács Bendegúz Szoboszlai Dominikékkal edzett

Mint ismeretes, a válogatottban júniusban bemutatkozott 19 éves Kovács Bendegúz ezúttal alapvetően az U21-es válogatottba kapott meghívót, a múlt héten végig is játszotta a horvátok elleni, 3–1-re elveszített korosztályos Eb-selejtezőt, és a litvánok elleni mai, 19 órakor kezdődő Eb-selejtező hivatalos, az uefa.com-on már elérhető meccskeretében is szerepel a neve.

Ugyanakkor szerdán Marco Rossi szövetségi kapitány csapatával, a felnőttválogatottal edzett – derül ki az MLSZ Insta-oldalára feltöltött csütörtöki edzésképekből. Ilyenre már korábban is volt példa, hogy az U21-es keretből felkerült játékosok edzésre az első csapathoz, és persze Marco Rossinak arra is megvan a lehetősége, ha szükségét érzi, akkor be is nevezze az AZ csatárát, akár a holnapi, grúzok elleni NL-meccsre, akár a jövő hétfői, Ukrajna elleni találkozóra.