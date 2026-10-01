Válogatott: Kovács Bendegúz Szoboszlai Dominikékkal edzett
Mint ismeretes, a válogatottban júniusban bemutatkozott 19 éves Kovács Bendegúz ezúttal alapvetően az U21-es válogatottba kapott meghívót, a múlt héten végig is játszotta a horvátok elleni, 3–1-re elveszített korosztályos Eb-selejtezőt, és a litvánok elleni mai, 19 órakor kezdődő Eb-selejtező hivatalos, az uefa.com-on már elérhető meccskeretében is szerepel a neve.
Ugyanakkor szerdán Marco Rossi szövetségi kapitány csapatával, a felnőttválogatottal edzett – derül ki az MLSZ Insta-oldalára feltöltött csütörtöki edzésképekből. Ilyenre már korábban is volt példa, hogy az U21-es keretből felkerült játékosok edzésre az első csapathoz, és persze Marco Rossinak arra is megvan a lehetősége, ha szükségét érzi, akkor be is nevezze az AZ csatárát, akár a holnapi, grúzok elleni NL-meccsre, akár a jövő hétfői, Ukrajna elleni találkozóra.
U21-ES EB-SELEJTEZŐ
H-CSOPORT
Csütörtök, 19.00: Magyarország–Litvánia, Új Hidegkuti Nándor Stadion (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA
2. CSOPORT
Péntek, 20.45: MAGYARORSZÁG–Grúzia, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
AZ U21-ES VÁLOGATOTT LITVÁNOK ELLENI MECCSKERETE
Kapusok: Engedi Márk (Vasas FC), Kocsis Botond (Kolorcity Kazincbarcika SC), Lehoczki Bendegúz (Puskás Akadémia FC)
Védők: Dragoner Áron (Nafta Lendava – Szlovénia), Kovács Patrik (MTK), Lapu Andor (Paksi FC), Selyem Bálint (ETO FC), Tercza Gergő (Debreceni VSC), Umathum Ádám (ETO FC), Urblík Norbert (ETO FC), Vitályos Viktor (Sparta Praha – Csehország)
Középpályások: Horváth Kevin (Paksi FC), Manner Balázs (Nyíregyháza Spartacus FC), Okeke Michael (Puskás Akadémia FC), Patai Dávid (DVSC), Szamosi Ádám (Kispest–Honvéd FC), Tuboly Máté (DAC – Szlovákia)
Támadók: Átrok Zalán (Zulte-Waregem – Belgium), Dénes Vilmos (DVSC), Gruber Zsombor (Raal La Louviére – Belgium)
Klausz Milán (MTK Budapest), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Pető Milán (Paksi FC).
Szövetségi edző: Németh Antal.
A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Gundel-Takács Bence (Zalaegerszegi TE FC), Pécsi Ármin (TSV Hartberg – Ausztria), Tóth Balázs (Blackburn Rovers FC – Anglia)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (FC Köbenhavn – Dánia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)
Középpályások: Csongvai Áron (AS Saint-Étienne – Franciaország), Schäfer András (1. FC Union Berlin – Németország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (FC Famalicao – Portugália), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)
Támadók: Bárány Donát (ADO Den Haag – Hollandia), Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Szalai József (Paksi FC), Tóth Milán (Vasas FC)
Szövetségi kapitány: Marco Rossi (olasz)