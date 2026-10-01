Az Európai Röplabdaszövetség is engedélyezte az oroszok visszatérését

A nemzetközi szövetséghez csatlakozva az Európai Röplabdaszövetség is engedélyezte a orosz válogatottak szereplését az általa szervezett tornákon – a döntés a terem-, valamint a strandröplabdára vonatkozik. Az orosz klubcsapatok a 2027–28-as szezontól térhetnek vissza az európai kupasorozatokba, a válogatottak pedig a jövő évi Európa-liga-szériában kapcsolódhatnak be újból a sportág kontinentális rendezvényeibe, illetve lehetnek ott legkorábban a 2028-as Európa-bajnokságokon.

Az ország férfi és női válogatottjait és klubcsapatait 2022-ben, néhány nappal a február 24-i ukrajnai háború kezdete után zárták ki a sportág nemzetközi eseményeiből. A CEV mostani döntése előtt az FIVB idén július 8-án járult hozzá ahhoz, hogy az orosz nemzeti csapatok ismét indulhatnak a sportág nemzetközi eseményein.