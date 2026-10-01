Nemzeti Sportrádió

Erste Liga: ponterős orosz hátvédet igazolt a DVTK

2026.10.01. 11:49
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Címkék
Tarasz Jeliszejev DEAC DVTK Jegesmedvék új igazolások Erste Liga
Az eddig Debrecenben játszó Tarasz Jeliszejevvel erősítette meg keretét a jégkorong Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék.

Ponterős hátvéddel bővült a jégkorong Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék kerete. A 29 éves Tarasz Jeliszejev az elmúlt másfél szezonban Debrecenben játszott, ahol stabil teljesítményt nyújtott. A legutóbbi idény alapszakaszában 26 mérkőzésen egy gólt és 22 gólpasszt jegyzett, s 23 pontjával a DEAC egyik legeredményesebb hátvédje volt.

A 194 centiméter magas Jeliszejev már megérkezett Miskolcra, és hamarosan bemutatkozhat új állomáshelyén.

A 3 győzelemmel és 1 vereséggel az Erste Liga negyedik helyén álló DVTK pénteken Újpesten lép jégre, míg vasárnap éppen az orosz védő előző csapatát, a DEAC-ot fogadja.

 

Tarasz Jeliszejev DEAC DVTK Jegesmedvék új igazolások Erste Liga
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