Erste Liga: ponterős orosz hátvédet igazolt a DVTK

Az eddig Debrecenben játszó Tarasz Jeliszejevvel erősítette meg keretét a jégkorong Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék.
Ponterős hátvéddel bővült a jégkorong Erste Ligában szereplő DVTK Jegesmedvék kerete. A 29 éves Tarasz Jeliszejev az elmúlt másfél szezonban Debrecenben játszott, ahol stabil teljesítményt nyújtott. A legutóbbi idény alapszakaszában 26 mérkőzésen egy gólt és 22 gólpasszt jegyzett, s 23 pontjával a DEAC egyik legeredményesebb hátvédje volt.
A 194 centiméter magas Jeliszejev már megérkezett Miskolcra, és hamarosan bemutatkozhat új állomáshelyén.
A 3 győzelemmel és 1 vereséggel az Erste Liga negyedik helyén álló DVTK pénteken Újpesten lép jégre, míg vasárnap éppen az orosz védő előző csapatát, a DEAC-ot fogadja.
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