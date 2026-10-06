A KRC Genk másodedzője lett Szabics Imre – hivatalos

A magyar szakember így ismét együtt dolgozhat a dán Jess Thoruppal, akinek a német Augsburgban és az egyiptomi Al-Ahliban is ott volt a stábjában.

„Imre személyében újabb partnerem van a stábban, akivel így tovább mélyíthetjük a csapat játékstílusát, és jobb egyéni tanácsokat adhatunk a fejlődő játékosainknak” – idézi a dán vezetőedzőt a klub honlapja.

Szabics Imre korábban a Sturm Graz, az osztrák válogatott és az FC Zürich stábtagja is volt Franco Foda segítőjeként, mielőtt az Augsburghoz szerződött volna.