A KRC Genk másodedzője lett Szabics Imre – hivatalos
A belga élvonalban (Jupiler Pro League) érdekelt KRC Genk a hivatalos honlapján közölte, hogy Szabics Imre lett a csapat másodedzője.
A magyar szakember így ismét együtt dolgozhat a dán Jess Thoruppal, akinek a német Augsburgban és az egyiptomi Al-Ahliban is ott volt a stábjában.
„Imre személyében újabb partnerem van a stábban, akivel így tovább mélyíthetjük a csapat játékstílusát, és jobb egyéni tanácsokat adhatunk a fejlődő játékosainknak” – idézi a dán vezetőedzőt a klub honlapja.
Szabics Imre korábban a Sturm Graz, az osztrák válogatott és az FC Zürich stábtagja is volt Franco Foda segítőjeként, mielőtt az Augsburghoz szerződött volna.
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