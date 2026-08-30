Kétméteres kapus érkezhet Liverpoolba – sajtóhír

A hírt elsőként megszellőztető Tavolieri információi szerint a 18 éves, belga ifjúsági válogatott kapust (akit a Bayern München is figyel) a Nottingham Foresttel összeboronált Giorgi Mamardasvili pótlására szemelte ki a Liverpool. Romano mindehhez annyit tesz hozzá, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató klubnál azt mérlegelik, hogy azonnal, vagy csak 2027-ben szerződtessék a Genkben védő óriást – az üzlet jelen állás szerint a Mamardasvili távozásától (vagy maradásától) függ.

Amennyiben Brughmans valóban Liverpoolba szerződik, úgy komoly konkurencia alakulhat ki a jövőben kapusposzton, hiszen a klub kötelékébe tartozik a mostani idényt Hartbergben töltő Pécsi Ármin is.

🔴🦅 EXCL - Liverpool FC has targeted Lucca Brughmans to replace Giorgi Mamardashvili!



🔵🇧🇪 Also on FC Bayern Munich's radar, the Reds are convinced by the future potential of the 2.00m-tall Belgian goalkeeper.



⌛️ Talks underway. #transfermarket #JPL #LFC pic.twitter.com/EPvLUHue18 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 30, 2026