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Kétméteres kapus érkezhet Liverpoolba – sajtóhír

M. B.M. B.
2026.08.30. 17:45
Fotó: Getty Images
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Lucca Brughmans Liverpool Genk
Az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool tárgyalásba kezdett a belga Genkkel Lucca Brughmans esetleges szerződtetéséről – írja a belga transzferekben jártas Sacha Tavolieri, akit Fabrizio Romano is szemlézett.

A hírt elsőként megszellőztető Tavolieri információi szerint a 18 éves, belga ifjúsági válogatott kapust (akit a Bayern München is figyel) a Nottingham Foresttel összeboronált Giorgi Mamardasvili pótlására szemelte ki a Liverpool. Romano mindehhez annyit tesz hozzá, hogy a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost foglalkoztató klubnál azt mérlegelik, hogy azonnal, vagy csak 2027-ben szerződtessék a Genkben védő óriást – az üzlet jelen állás szerint a Mamardasvili távozásától (vagy maradásától) függ.

Amennyiben Brughmans valóban Liverpoolba szerződik, úgy komoly konkurencia alakulhat ki a jövőben kapusposzton, hiszen a klub kötelékébe tartozik a mostani idényt Hartbergben töltő Pécsi Ármin is. 

 

Lucca Brughmans Liverpool Genk
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