Nemzeti Sportrádió

Az FTC elleni kiesés után még maradt, most már tényleg távozik a Trabzonspor edzője

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.09.01. 17:56
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Fatih Tekke másfél évig volt a Trabzonspor vezetőedzője (Fotó: Árvai Károly)
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Trabzonspor Süper Lig Fatih Tekke
A Trabzonspor labdarúgócsapata a hivatalos Facebook-oldalán számolt be róla, hogy távozik a posztjáról Fatih Tekke vezetőedző.

A Trabzonspor kettős vereséggel esett ki a Ferencváros elleni párharcban az Európa-liga playoffjában, így a Konferencialiga ligaszakaszában folytathatja.

A trabzoniak a bajnokságban is elveszítették veretlenségüket: hiába volt Mohamed Szalah vezető gólja, 2–1-re kikaptak az Amedspor vendégeként.

Kedden a török sajtó beharangozta Fatih Tekke vezetőedző távozását, aki már a Ferencváros elleni kiesés után benyújtotta a lemondását, de azt a vezetőség akkor még nem fogadta el. Kedd délután azonban a Trabzonspor már arról számolt be a hivatalos Facebook-oldalán, hogy Tekke a Serkan Kilic alelnökkel folytatott megbeszélés után távozik posztjáról.

Fatih Tekke 2025 márciusa óta volt a Trabzonspor vezetőedzője, irányításával 2026-ban Török Kupát nyert a gárda. A 48 éves szakvezető az élvonalban korábban irányította a Kayseri Erciyesspor, az Istanbulspor és az Alanyaspor csapatát is.

 

Trabzonspor Süper Lig Fatih Tekke
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