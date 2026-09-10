Sallaiék edzője szerint a büntető volt a fordulópont a Sporting ellen

„Kiválóan kezdtük a mérkőzést, az első félidőben véleményem szerint kontrolláltuk a játékot, magas színvonalon futballoztunk. Vezettünk, és a Sportingnak nagyjából egy igazi helyzete volt” – idézte Okan Burukot az európai szövetség honlapja a lisszaboni találkozót követően.

„Aztán a második félidő elején jött a büntető, ami a fordulópont volt, a játékosaim ettől elvesztették az önbizalmukat, az ellenfelünk pedig magabiztossá vált és sokkal jobban kezdtek játszani. A Sporting végül fordított és fölénk kerekedtek” – fogalmazott a szakvezető.

Az isztambuli együttes a legutóbb 16 idegenbeli európai kupameccséből csak egyet tudott megnyerni, három döntetlen mellett ez volt a 12. veresége ebben az időszakban, ezzel szemben a Sporting sorozatban negyedszer kezdte hazai győzelemmel a Bajnokok Ligáját.

„Fiatal csapatunk van, sok olyan futballistával, akik először játszanak a Bajnokok Ligájában, ezért is rendkívül fontos, hogy győzelemmel tudtunk rajtolni. A Galatasaray az első félidőben nagy nyomás alatt tartott minket, szenvedtünk az első huszonöt percben, de fokozatosan vissza tudtunk jönni” – mondta Rui Borges, a Sporting trénere.

Az alapszakasz második fordulójában a Sporting a francia Lens otthonában lép pályára, míg a Galatasaray az FC Barcelonát fogadja.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Sporting CP (portugál)–Galatasaray (török) 3–1 (Catamo 27., L. Suárez 57. – 11-esből, Zalazar 63., ill. Ináció 6. – öngól)