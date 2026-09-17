Német vezetőedzője lett a Konferencialigában szereplő Trabzonspornak

Az 52 éves szakvezető szerződése két idényre szól, fizetése a mostani idényben 1 millió, a következőben pedig 1.2 millió euró lesz.

Reis már korábban is dolgozott Törökországban, ugyanis a Samsunsport irányította. A Trabzonspor kispadján szombaton, a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray elleni bajnoki mérkőzésen mutatkozik be.

Elődje, Fatih Tekke lemondott, miután a csapat augusztus 27-én 4–0-ra kikapott a Ferencváros otthonában az Európa-liga-selejtező negyedik fordulójának visszavágóján, és nem jutott tovább az alapszakaszba. Döntését akkor még nem fogadták el, ám a Trabzonspor a következő meccsét is elveszítette – a bajnokságban kikapott az Amedsportól –, ezért szeptember 1-én menesztették Tekkét.

A Török Kupa-címvédő klub augusztusban jelentősen megerősítette a keretét, de Mohamed Szalah és Fabinho leigazolása ellenére két győzelme mellett egy döntetlennel és két vereséggel rajtolt az élvonalban.