Vendégszurkolók nélkül rendezik a glasgow-i rangadókat

A két klub azért állapodott meg egymással a vendégszektorok bezárásáról, mert március 8-án az Ibrox Stadionban rendezett Skót Kupa-negyeddöntő után sokan beszaladtak a pályára, ahol a két szurkolótábor összecsapott egymással, a rendőröket és a biztonsági szolgálat embereit pedig petárdákkal dobálták meg.

A Celtic gól nélküli döntetlen után tizenegyespárbajban harcolta ki a továbbjutást.

A botrányos meccs után a skót liga, a két klub és a rendőrség részvételével válságértekezletre került sor. A klubok először abban állapodtak meg, hogy a vendégszurkolók mindkét stadionban a befogadóképesség öt százalékát használhatják ki, de a szeptember 13-án sorra kerülő Ligakupa-negyeddöntőre a Rangers még ennél is kisebb kvótát javasolt. A Celtic ezt elutasította, ezután egyeztek meg a vendégszektorok teljes lezárásáról.

Az 1888-ban kezdődött Old Firm-derbi a világ egyik legrégebbi és leghevesebb rivalizálása a labdarúgásban, amelyre a politikai és vallási megosztottság is rányomta a bélyegét.