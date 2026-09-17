Dibusz Dénes: Itt becsukott szemmel is érezni, merre jár a labda

– Bevethető lesz csütörtök este?

– Volt egy kisebb sérülésem, de kedden már együtt edzettem a csapattal, bízom benne, hogy rendben leszek – válaszolta lapunknak adott interjújában Dibusz Dénes, az FTC 35 éves csapatkapitánya.

– Mi jutott először eszébe, amikor kiderült, hogy a Ferencváros ismét a Celtic vendége lesz?

– Mivel már kétszer is játszottam itt idegenben, volt miből válogatnom az emlékeim között. Elsőként a 2020-as Bajnokok Ligája-selejtező és az ott kiharcolt továbbjutás ugrik be. Aztán rögtön eszembe jut a második mérkőzés különleges hangulata. Az Európa-ligában csaknem hatvanezer néző előtt léptünk pályára, valószínűleg ezúttal is telt ház fogad bennünket. Remélem, jobb eredménnyel távozunk, mint a legutóbbi látogatásunk alkalmával, amikor kettő-nullára kikaptunk.

– Az első mérkőzésen, 2020 augusztusában a koronavírus-járvány miatt üresek voltak a lelátók, egy évvel később viszont már tapasztalhatta, mire képes a Celtic közönsége. Mi teszi különlegessé a skót szurkolást?

– Minden országnak megvan a rá jellemző rajongói kultúrája. A törökök például rendkívül hangosak, talán még hangosabbak is, mint a skótok. A Celtic tábora különleges módon él együtt a mérkőzéssel. Ha az ember becsukná a szemét, akkor is érezné, merre jár a labda, melyik csapat birtokolja, és éppen mi történik a pályán – aki futballozott már a Celtic Parkban, szinte kivétel nélkül ezt emeli ki. A drukkerek jóval a kezdés előtt megalapozzák a hangulatot.

– A Celtic 2020-ban hatvankilenc százalékban birtokolta a labdát, huszonöt lövéssel próbálkozott, mégis a Ferencváros győzött 2–1-re. Lehet élvezni olyan estét, amikor szinte folyamatosan ostrom alatt áll a kapuja?

– Nekem ilyenkor csak egyvalami számít: ne kapjak gólt. Kapusként talán még jobb is, ha több a feladat, mert folyamatosan játékban vagyok. Ha már az elején érkezik néhány lövés, és sikerül védeni, könnyebb elkapni a fonalat, megérezni a mérkőzés ritmusát. A Celtic hazai játékstílusa folyamatosan tűzben tartja az egész stadiont, nem csak a két kapu mögötti szektorban őrülnek meg a szurkolók. Ettől függetlenül minden találkozó más, és nekünk valamennyi forgatókönyvre fel kell készülnünk.

–A csütörtöki mérkőzés elején is hasonló ostromra számít?

– A Celtic nyilvánvalóan megpróbálja azonnal magához ragadni a kezdeményezést, azon sem lepődnék meg, ha már az elején el akarná dönteni a meccset. Ez ugyanakkor nem újdonság nekünk. Az előző idényben is több olyan ellenfelünk volt, amely hazai pályán erőteljesen kezdett, a mostani selejtezősorozatban például a Twente és a Trabzonspor. Tudjuk, milyen érzés, amikor sok lövés, beadás és fejes érkezik a kapunk elé. Ilyenkor mentálisan és erőnlétileg is jobban elfáradunk, de az Európa-ligában ez nem számít különlegesnek.

Dibusz Dénesre biztosan emlékeznek a Celtic rajongói – a 2021-es El-mérkőzésen büntetőt hárított (Fotó: Szabó Miklós)

– A 2021-es mérkőzésen hét védést mutatott be, Callum McGregor tizenegyesét is hárította, a Ferencváros mégis 2–0-ra kikapott. Emlékszik arra a büntetőre?

– A mérkőzés előtt elemeztük a Celtic lehetséges tizenegyesrúgóit, készültünk belőlük. Amikor McGregor odaállt a labda mögé, tudtam, hogy az előző öt büntetőjénél ugyanabba az irányba lőtte a labdát. Abban bíztam, hogy ezúttal sem változtat, ezért arra indultam el. Valóban ugyanoda rúgta, nekem meg sikerült hárítanom. Sajnos sokra nem mentünk vele, hiszen elveszítettük a mérkőzést, de legalább maradt egy szép emlékem arról az estéről.

– Egy ilyen védés után érezhetően megváltozik a hangulat a Celtic Parkban?

– A hazai közönség természetesen azt várja, hogy csapata érvényesítse a fölényét, különösen akkor, ha tizenegyeshez jut. Ha a vendégek sokáig ellenállnak, esetleg sikerül kivédeni egy büntetőt, megváltozhat a hangulat. A lelátóról érkező támogatás mellett ilyenkor egyre nagyobb teher nehezedik a hazai játékosokra. Nekünk éppen ezt kellene elérnünk. Minél tovább megtartani az esélyünket, hatékonyan futballozni, ezáltal extra nyomást helyezni a Celticre. Ha nem úgy alakul a mérkőzés, ahogyan a skótok és a szurkolóik eltervezték, abból erőt meríthetünk.

– A Juventus és a Milan mellett hová sorolja a Celticet a Ferencváros nyolc Európa-liga-ellenfele között?

– A Juventus és a Milan egyértelműen kiemelkedik, utánuk a Celticet és a Hoffenheimet említeném a legnehezebb riválisnak, ráadásul mind a kettővel idegenben játszunk. Ugyanakkor ezt a magunk javára is fordíthatjuk. Ha olyan hatékonyan tudunk futballozni, mint az idei selejtezőben többször is, illetve az elmúlt évek emlékezetes európai mérkőzésein, kellemetlen helyzetbe hozhatjuk a skótokat.

– A 2020-as győztes ferencvárosi együttesből kevesen maradtak, ön viszont több mint száz nemzetközi kupacsata tapasztalatával tér vissza Glasgow-ba. Csapatkapitányként hogyan adhatja át a fiataloknak azt a hitet, hogy a Celtic Parkban nemcsak helytállni, hanem győzni is lehet?

– A keret némileg szűkült, és a nyáron jelentősen átalakultunk, Borbély Balázs vezetőedző azonban a kezdetektől nagy hangsúlyt fektetett az egységes csapatszellem minél hamarabbi megteremtésére. Már a felkészülés idején rengeteg újdonsággal találkoztunk. Olyan csapatépítő programjaink is voltak, amilyenekre korábban nemigen akadt példa a Ferencvárosnál, és úgy érzem, meg is lett az eredményük. A jó közösséghez mindig pluszenergiát ad, ha jönnek az eredmények. Megsüvegelendőnek tartom, hogy bejutottunk az Európa-liga főtáblájára, a korábbi glasgow-i győzelem pedig bizonyítja, ebben a stadionban sem lehetetlen jó eredményt elérni.

–Az előző idényben egyenes ágon jutottak a nyolcaddöntőbe. Az idei, még erősebbnek tűnő ellenfelek mellett mi lehet a reális cél?

– Ugyanaz, mint az előző idényben, szeretnénk kiharcolni a továbbjutást. Azt előre lehetetlen megmondani, mi sülhet ki ebből a sorozatból. Tavaly sem gondolta senki, hogy egy fordulóval a ligaszakasz vége előtt a hetedik helyen állunk, és esélyünk lesz közvetlenül bejutni a tizenhat közé. A mostani sorsolásunk talán még nehezebb, hiszen a Milannal és a Juventusszal, vagyis két olasz topcsapattal találkozunk, miközben a Viktoria Plzen és a Celtic régi ismerősünknek számít. Meglehet, ezúttal is apróságokon múlik a továbbjutás, minden meccsnek és gólnak óriási a jelentősége. Bízom benne, hogy meg tudjuk ismételni a tavalyi csodálatos menetelést, vagy legalább megközelítjük.