Skócia: a hajrában szerzett szerencsés góllal egyenlített a Celtic – iksz az Old Firmön

A skót futballtörténelem ismeretében meglepő, a jelent tekintve már korántsem okozott akkora sokkot, hogy a Rangers–Celtic derbinek az volt a tétje, melyik glasgow-i csapat tudja tartani a lépést a listavezető Heartsszal a bajnoki címért folyó versengésben, illetve melyiknek redukálódnak minimálisra az esélyei a trófea megszerzésére.

Úgy tűnt, a kérdésre hamar válasz kapunk: a Gers portugál csatára, Youssef Chermiti ugyanis a 8. és a 26. percben is betalált a zöld-fehérek kapujába, kényelmes előnyhöz juttatva ezzel a csapatát. Úgy tűnik, a 21 éves támadó mostanában a rangadókra specializálódott, mert két héttel ezelőtt a Hearts ellen 4–2-re megnyert hazai összecsapáson mesterhármassal kedveskedett az Ibrox Park közönségének. A vendéglátók egyébként kilencszer, míg a látogatók mindössze egyszer vették célba a kaput az első félidőben – a Celtic 74 éves mestere, Martin O’Neill alighanem mondott egy-két keresetlen szót az öltözőben…

A fejmosásnak meglett az eredménye: a második félidőben rákapcsolt a Celtic, amely immár egymás után alakította ki a helyzeteket Jack Butland kapuja előtt, s a svéd Benjamin Nygren passzából a saját nevelésű balbekk, Kieran Tierney faragott is a hátrányból. A kérdés az volt: bírja-e végig a vendégcsapat a saját maga diktálta tempót? Nos, a zöld-fehérek nem tágítottak, ráadásul a 89. percben egy tizenhatoson belüli kezezés miatt tizenegyeshez jutottak. A büntetőnek a Hatate Reo futott neki, Butland védett, majd az ismétlést is hárította, harmadjára azonban már a kapuba tudta terelni a labdát a japán játékos – a 2–2-es döntetlennek alighanem Edinburghban örülnek a legjobban…

SKÓT PREMIER LEAGUE

29. FORDULÓ

Rangers FC–Celtic FC 2–2 (Chermiti 8., 26., ill. K. Tierney 57., Hatate 90+1.)