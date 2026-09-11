Nemzeti Sportrádió

Hol rendezik a 2030-as vb-döntőt? A marokkóiak már ünnepelnek, Spanyolország nem ért egyet, a FIFA pedig cáfol

M. Á.M. Á.
2026.09.11. 15:29
null
Gianni Infantino és Fouzi Lekjaa (Fotó: Getty Images)
Címkék
FIFA Marokkó Spanyolország foci vb 2030
Fouzi Lekjaa, a Marokkói Királyi Labdarúgó-szövetség elnöke már tényként közölte, hogy ők adnak otthont a 2030-as labdarúgó-világbajnokság döntőjének, ám a FIFA gyorsan tisztázta, hogy még nem született döntés. A spanyol szövetséget irányító Rafael Louzán szerint csupán a marokkói elnök politikai kampányfogásáról van szó: a spanyolok továbbra is megkérdőjelezhetetlennek tartják, hogy a projekt főszervezőjeként a finálét az ő országukban kell megrendezni.

Fouzi Lekjaa szerda este kijelentette, hogy az ő országuk ad otthont a 2030-as labdarúgó világbajnokság döntőjének. A tornát Marokkó, Spanyolország és Portugália közösen rendezi meg (az első három mérkőzésre Argentínában, Uruguayban és Paraguayban kerül sor), a finálé helyszínét azonban még nem választották ki. A Nemzetközi labdarúgó-szövetség (FIFA) csütörtökön reagált a marokkói tisztségviselő szavaira, és több sajtóorgánumnak is tisztázta: még semmilyen döntés nem született az ügyben – áll a L’Equipe cikkében.

A FIFA korábban már cáfolta a brit sajtó azon értesüléseit, hogy a jelenleg össztűz alatt álló elnök, Gianni Infantino a döntő megrendezését ígérte volna Marokkónak a jövő évi újraválasztási kampányához kért politikai támogatásért cserébe. „Téves és félrevezető azt állítani, hogy a FIFA elnöke bármilyen ígéretet tett volna a 2030-as világbajnoki finálé helyszínének kijelölésével kapcsolatban. A döntést a FIFA a kellő időben fogja meghozni” – reagált akkor a szervezet szóvivője.

Rafael Louzán (Fotó: Getty Images)

Rafael Louzán, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) elnöke nagyon nyugodtnak mutatkozott a COPE rádiócsatorna műsorában. Louzán úgy véli, hogy Marokkóban kampány folyik és a helyi szövetség elnöke az egyik jelölt, a tegnapi nyilatkozatot pedig csak újabb incidensként jellemezte. „Spanyolország a projekt főszervezője, és nem lehet kétség afelől, hogy az országnak kell rendeznie a döntőt. A végső döntés viszont a FIFA kezében van” – idézte a Mundo Deportivo az elnököt.

 

FIFA Marokkó Spanyolország foci vb 2030
Legfrissebb hírek

FIFA: a belga szövetség nem támogatja Infantinót az elnökválasztáson

Minden más foci
2026.09.07. 15:31

„Nem változott semmi” – Infantino indul a FIFA-elnökválasztáson

Minden más foci
2026.09.06. 15:49

Infantino-terv: a lehetséges vezető befektető szerint nem jól mérték fel a labdarúgás politikai viszonyait

Foci vb 2026
2026.09.01. 10:43

Infantino-terv: Michel Platini szerint a FIFA elnöke megbukott

Minden más foci
2026.08.31. 15:05

Infantino egyre nagyobb bajban, az UEFA büntetőeljárást indítana vele szemben

Minden más foci
2026.08.27. 19:15

Infantino-terv: az olasz szövetség megvonta a támogatást a FIFA-elnöktől

Olasz labdarúgás
2026.08.26. 17:08

Infantino-terv: az UEFA visszavonhatja a FIFA-tornák bojkottjára vonatkozó fenyegetését

Minden más foci
2026.08.26. 15:47

„Elég volt!” – fakadt ki a klasszis Infantino ellen; CR árulkodó arckifejezése

Minden más foci
2026.08.25. 10:53