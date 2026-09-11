Hol rendezik a 2030-as vb-döntőt? A marokkóiak már ünnepelnek, Spanyolország nem ért egyet, a FIFA pedig cáfol

Fouzi Lekjaa szerda este kijelentette, hogy az ő országuk ad otthont a 2030-as labdarúgó világbajnokság döntőjének. A tornát Marokkó, Spanyolország és Portugália közösen rendezi meg (az első három mérkőzésre Argentínában, Uruguayban és Paraguayban kerül sor), a finálé helyszínét azonban még nem választották ki. A Nemzetközi labdarúgó-szövetség (FIFA) csütörtökön reagált a marokkói tisztségviselő szavaira, és több sajtóorgánumnak is tisztázta: még semmilyen döntés nem született az ügyben – áll a L’Equipe cikkében.

A FIFA korábban már cáfolta a brit sajtó azon értesüléseit, hogy a jelenleg össztűz alatt álló elnök, Gianni Infantino a döntő megrendezését ígérte volna Marokkónak a jövő évi újraválasztási kampányához kért politikai támogatásért cserébe. „Téves és félrevezető azt állítani, hogy a FIFA elnöke bármilyen ígéretet tett volna a 2030-as világbajnoki finálé helyszínének kijelölésével kapcsolatban. A döntést a FIFA a kellő időben fogja meghozni” – reagált akkor a szervezet szóvivője.

Rafael Louzán (Fotó: Getty Images)

Rafael Louzán, a Spanyol Királyi Labdarúgó-szövetség (RFEF) elnöke nagyon nyugodtnak mutatkozott a COPE rádiócsatorna műsorában. Louzán úgy véli, hogy Marokkóban kampány folyik és a helyi szövetség elnöke az egyik jelölt, a tegnapi nyilatkozatot pedig csak újabb incidensként jellemezte. „Spanyolország a projekt főszervezője, és nem lehet kétség afelől, hogy az országnak kell rendeznie a döntőt. A végső döntés viszont a FIFA kezében van” – idézte a Mundo Deportivo az elnököt.