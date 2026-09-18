NB I: Puskás Akadémia–Kispest-Honvéd

LABDARÚGÓ NB I

8. FORDULÓ

PUSKÁS AKADÉMIA FC–KISPEST-HONVÉD FC 0–0 – élő

Felcsút, Pancho Aréna. Tv: M4 Sport. Vezeti: Rúsz

PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Orján, Golla, Haratjunjan, Ormonde-Ottewill – Dárdai P., Okeke, Kern, Nagy Zs. – Lukács D., Németh A. Vezetőedző: Babó Levente

HONVÉD: Hadzikic – Kállai, Baki, Boldor, Hangya – Somogyi Á., Csontos – Eddarraj, Somogyi T., Szamosi T. – Alic. Vezetőedző: Maurizio Jacobacci

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ÉRDEKESSÉGEK A MÉRKŐZÉS ELŐTT

♦ Eddig 25 találkozójuk volt az NB I-ben, az örökmérleg Honvéd-fölényt mutat: a felcsútiak 8-szor nyertek, a kispestiek 11-szer, a döntetlenek száma 6.

♦ A 2020-as években lejátszott 11 meccséből azonban a Honvéd mindössze 3-at tudott megnyerni, miközben 2 iksz mellett a Puskás AFC 6-ot. Legutóbb a 2022–2023-as idényben mérkőztek meg egymással és rendre az aktuális házigazda győzött, 2-szer a felcsútiak, 1-szer a kispestiek.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 16 mérkőzés után minimális különbséggel a Fejér megyeiek állnak jobban: 7-szer győztek, 3-szor ikszeltek, 6 alkalommal pedig a vendég Honvéd diadalmaskodott. 2022 és 2023 tavaszán is a záró fordulóban találkoztak a Pancho Arénában, és a kispestiek számára mindkétszer a bennmaradás volt a tét. Ez előbb egy 2–1-es győzelemmel sikerült nekik, a három éve játszott, legutóbbi találkozójuk azonban fájó emlék a fővárosiak számára, hiszen a 2–1-es vereségük akkor a búcsút jelentette az élvonaltól. A teljességhez tartozik, hogy a kispestiek 0–0-nál a hajrában Szolnoki Roland kezezésénél nem kaptak meg egy jogos tizenegyest – a hibát később a Játékvezetői Bizottság is elismerte.

♦ A Puskás Akadémia legutóbb 1–0-ra alulmaradt az akkor még utolsó ZTE otthonában, így az egyetlen csapat a mezőnyben, amely az előző 2 fordulóban nem szerzett pontot. Ennek ellenére több győzelmével (4) továbbra is a tabella élén áll. A sors különös fintora, hogy a most ismét az aktuális sereghajtóval találkozik.

♦ Az újonc Honvéd az előző körben Győrött 2 gólt is kapott a hosszabbításban, így hiába egyenlített kétszer is – másodszor a 93. percben – végül 3–2-re kikapott. A liga egyetlen együttese, amelynek még csak 1 győzelme van, és mivel a szintén hatpontos ZTE már kétszer is nyert, ezért csúszott vissza az utolsó helyre.

♦ A felcsútiak az előző bajnoksághoz hasonlóan most is idegenben eredményesebbek, otthon csak a Paksot tudták legyőzni, a Kisvárdával és az FTC-vel szemben alulmaradtak, így csak tizedikek a hazai tabellán.

♦ A kispestiek idegenben még nyeretlenek (2 döntetlen, 1 vereség), pedig mindhárom találkozójukon értek el gólt a 87. perc után. A vendégtáblázaton csupán 3 csapatot előznek meg.

♦ A találkozót az a Rúsz Márton vezeti, aki a 3. forduló Debrecen–Nyíregyháza mérkőzésén elmulasztotta kiállítani az ellenfelét megrúgó, majd megütő Batik Bencét. Emiatt a játékvezetőt itthon pihentették, és bő egy hónap után most tér vissza az NB I-be. Érdekesség, hogy közel négy évvel ezelőtt éppen egy Puskás Akadémia–Bp. Honvéd (1–0) mérkőzésen mutatkozott be az élvonalban. (P. GY.)