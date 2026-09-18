Női kézi: Albek Anna mégsem csatlakozik a válogatott kerethez, lemaradhat az Eb-ről is

A Metz honlapján megjelent közlemény szerint Albek Achilles-ínát műtötték meg, és várhatóan januárban tér majd vissza a pályára.

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány a keret bejelentésekor blogjában múlt hét szerdán azt írta: Albek „lassan fél éve küzd egy régi sérüléssel, de legutóbb a Metz egyik legjobbja volt, nyolc lövésből hat gólt szerzett”. A magyar szövetség pénteki közleményében viszont már arról számolt be, hogy a jobbátlövő orvosi beavatkozáson esett át, amit a régóta húzódó panaszok tettek szükségessé.

„Körülbelül két éve élek ezzel a problémával. Sajnos mostanra olyan szintűvé vált a fájdalom, hogy a mindennapi életemet is erősen befolyásolja. Folyamatosan kaptam az elmúlt években kezeléseket, de amik eddig segítettek, már szintén nem használnak – fogalmazott Albek, akinek a panaszai az előző szezon végére nagyon felerősödtek. – De a BL-döntő miatt összeszorítottam a fogaimat, részben abban is bízva, hogy a nyári pihenő alatt kellően tud regenerálódni a sérülés. A négyhetes szünet alatt is rendszeresen jártam kezelésekre, de az alapozás és a szezonkezdés alatt egyértelművé vált, hogy nincs más út, mint a műtét.”

Albek csütörtök délelőtt átesett a beavatkozáson, és körülbelül három hónapos kihagyás vár rá. Így – amint az MKSZ közleménye kiemelte – nemcsak az Eurokupáról és a felkészülési mérkőzésekről marad le minden bizonnyal, hanem az év végi kontinensviadalról is.

Az Európa-bajnoki bronzérmes nemzeti csapat az Eurokupa bukaresti négyes döntőjében a jövő hét szombati elődöntőben az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Norvégiával találkozik, másnap a helyosztón pedig Dánia vagy a házigazda Románia lesz az ellenfele.