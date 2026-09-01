Nemzeti Sportrádió

Infantino-terv: a lehetséges vezető befektető szerint nem jól mérték fel a labdarúgás politikai viszonyait

V. H. L.V. H. L.
2026.09.01. 10:43
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Josh Kushner (Fotó: Getty Images)
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Ha előre látták volna az ügy kimenetelét, nem állnak be a labdarúgó-világbajnokság kereskedelmi jogainak kiárusítása mögé – mondta Gianni Infantino FIFA-elnök füstbe ment tervéről Josh Kushner amerikai kockázati tőkebefektető, a Thrive Capital tulajdonosa.

Josh Kushner kockázati tőkebefektető kijelentette, ha előre látják az ügy kimenetelét, cége, a Thrive nem áll be Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnökének azon ötlete mögé, amely a világbajnokság kereskedelmi jogainak egy részét magánbefektetőknek értékesítette volna.

Kushner – Jared Kushnernek, Donald Trump amerikai elnök vejének a testvére – kiállt Infantino javaslatának alapelvei mellett, ugyanakkor elismerte, hogy a Thrive nem látta át teljes mértékben a labdarúgás világát övező politikai viszonyokat.

Infantino júliusban, a vb-t követően alig néhány nap után vonta vissza a javaslatot – amely 20 milliárd dollárra becsülte a vb és egyéb FIFA-tornák kereskedelmi jogainak értékét –, miután az európai szövetség (UEFA) és sok más érintett részéről heves ellenállásba ütközött.

„Bár továbbra is támogatjuk a szándékot, nem mértük fel megfelelően a globális labdarúgás politikai viszonyait, illetve azt, hogy egyesek meddig hajlandóak elmenni – fogalmazott közleményében az amerikai milliárdos.– A Thrive hosszú ideje megbízható partnere valamennyi érintett félnek. Ha tudtuk volna, hová fajulnak a dolgok, nem vettünk volna részt a folyamatban.”

Egy bírósági beadvány szerint az UEFA a múlt héten engedélyt kért egy amerikai szövetségi bíróságtól arra, hogy tanúvallomásokat és dokumentumokat szerezhessen be a FIFA-tól, és ezeket egy Svájcban tervezett, Infantino elleni büntetőeljárás során kívánja felhasználni.

Infantino a FIFA 211 tagszövetségének küldött júliusi levelében a Thrive Capitalt nevezte meg a javaslat vezető befektetőjeként. Bár a FIFA-elnök bocsánatot kért a meghiúsult javaslattal kapcsolatos hibákért, később mégis védelmébe vette a koncepciót, mondván: a cél az volt, hogy a korábbiaknál több pénzt juttassanak a szegényebb nemzeti szövetségeknek.

Kushner közleményében hasonló álláspontot fogalmazott meg.

„A labdarúgásban a pénz történelmileg egy szűk országcsoport kezében összpontosult. Az elképzelés lényege az volt, hogy több tőkét és forrást osszanak el egyenlő arányban mind a 211 tagország között, így jelentősen több befektetést biztosítva a kevésbé fejlett nemzetek számára a helyi tehetségek gondozása, az amatőr labdarúgás támogatása, a szurkolói élmény javítása, és végső soron a sportág globális fejlesztése érdekében. Ez egy olyan kezdeményezés volt, amelyről minden tagszövetség szavazhatott volna, nem pedig kötelezettség vagy előírt döntés” – jelentette ki.

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