Nem lassít a Bills: a Lions ellen 41 pontot szerezve avatta fel új stadionját a Buffalo – videó

A Buffalo a Detroit ellen avathatta fel a több mint kétmilliárd dolláros Highmark Stadiont. Josh Allen hamar letette a névjegyét és ott folytatta, ahol az előző héten abbahagyta. A Houston elleni 36–31-es győzelem során négy touchdownt szerző irányító ezúttal öt TD-ig jutott.

Az első hazai hatpontosra hat percet sem kellett várni, Josh Allen futása zárta le a 85 yardos drive-ot. A Bills ezt követően sem vette le a lábát a gázpedálról: az első négy drive-ot egyaránt TD-vel zárták a hazaiak, akik úgy mentek át a Lions védelmén, mint kés a vajon. A hazaiak csak az első félidőben 229 yardig és 27 pontig jutottak. A Detroit nagyobb problémája az volt, hogy csak 21–0-s hátrányban szerezte első pontjait, a második negyed elején Jared Goff Jahmyr Gibbset találta meg a célterületen belül egy 11 yardos passzal. Ezt és a szünet előtti mezőnygóllal záruló támadósorozatot leszámítva viszont három drive-ból összesen három yardot szereztek a vendégek.

A második félidőben már a beindult a Lions is elsősorban Amon-Ra St. Brown és Sam LaPorta révén. Előbbi két, utóbbi egy touchdownt szerzett a nagyszünet után. A Bills azonban két labdabirtokláson belülre nem engedte ellenfelét, a harmadik negyedben egy több mint nyolcperces TD-drive meg is pecsételte a Lions sorsát. A Bills végül 41–31-as győzelemmel avatta fel új stadionját és két forduló után is hibátlan.

A hazaiaknál Josh Allen 248 yardot és három touchdownt passzolt, míg a földön 69 yardot és két TD-t tett a közösbe. Jól ment James Cooknak is: a futó 21 labdacipelésből jutott el 135 yardig és egy TD-ig, míg az elkapók közül Dalton Kincaidet lehet kiemelni, aki nyolc felé szálló labdából hetet lehúzott 95 yardért és egy TD-ért. A vendégeknél Jared Goff statisztikái is szépen mutatnak a meccs végeztével: 327 passzolt yard négy TD. St. Brown a második félidőben megállíthatatlan volt, kilenc elkapásból 142 yardot és két hatpontost szerzett, de Sam LaPorta (52 yard, TD) és Jahmyr Gibbs (61 yard, TD) is hat elkapásig jutott. A futójáték viszont korántsem volt makulátlan: Gibbs a földön csak 52 yardig jutott.

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ

2. FORDULÓ

Péntek

Buffalo Bills–Detroit Lions 41–31 (14–0, 13–10, 7–7, 7–14)

Vasárnap

19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers

19.00: Baltimore Ravens–New Orleans Saints

19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings

19.00: Houston Texans–Cincinnati Bengals

19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)

19.00: New York Jets–Green Bay Packers

19.00: Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns

19.00: Tennessee Titans–Philadelphia Eagles

22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars

22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders

22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks

22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)

22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins

Hétfő

2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)

Kedd

2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)