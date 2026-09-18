Nem lassít a Bills: a Lions ellen 41 pontot szerezve avatta fel új stadionját a Buffalo – videó
A Buffalo a Detroit ellen avathatta fel a több mint kétmilliárd dolláros Highmark Stadiont. Josh Allen hamar letette a névjegyét és ott folytatta, ahol az előző héten abbahagyta. A Houston elleni 36–31-es győzelem során négy touchdownt szerző irányító ezúttal öt TD-ig jutott.
Az első hazai hatpontosra hat percet sem kellett várni, Josh Allen futása zárta le a 85 yardos drive-ot. A Bills ezt követően sem vette le a lábát a gázpedálról: az első négy drive-ot egyaránt TD-vel zárták a hazaiak, akik úgy mentek át a Lions védelmén, mint kés a vajon. A hazaiak csak az első félidőben 229 yardig és 27 pontig jutottak. A Detroit nagyobb problémája az volt, hogy csak 21–0-s hátrányban szerezte első pontjait, a második negyed elején Jared Goff Jahmyr Gibbset találta meg a célterületen belül egy 11 yardos passzal. Ezt és a szünet előtti mezőnygóllal záruló támadósorozatot leszámítva viszont három drive-ból összesen három yardot szereztek a vendégek.
A második félidőben már a beindult a Lions is elsősorban Amon-Ra St. Brown és Sam LaPorta révén. Előbbi két, utóbbi egy touchdownt szerzett a nagyszünet után. A Bills azonban két labdabirtokláson belülre nem engedte ellenfelét, a harmadik negyedben egy több mint nyolcperces TD-drive meg is pecsételte a Lions sorsát. A Bills végül 41–31-as győzelemmel avatta fel új stadionját és két forduló után is hibátlan.
A hazaiaknál Josh Allen 248 yardot és három touchdownt passzolt, míg a földön 69 yardot és két TD-t tett a közösbe. Jól ment James Cooknak is: a futó 21 labdacipelésből jutott el 135 yardig és egy TD-ig, míg az elkapók közül Dalton Kincaidet lehet kiemelni, aki nyolc felé szálló labdából hetet lehúzott 95 yardért és egy TD-ért. A vendégeknél Jared Goff statisztikái is szépen mutatnak a meccs végeztével: 327 passzolt yard négy TD. St. Brown a második félidőben megállíthatatlan volt, kilenc elkapásból 142 yardot és két hatpontost szerzett, de Sam LaPorta (52 yard, TD) és Jahmyr Gibbs (61 yard, TD) is hat elkapásig jutott. A futójáték viszont korántsem volt makulátlan: Gibbs a földön csak 52 yardig jutott.
AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ
2. FORDULÓ
Péntek
Buffalo Bills–Detroit Lions 41–31 (14–0, 13–10, 7–7, 7–14)
Vasárnap
19.00: Atlanta Falcons–Carolina Panthers
19.00: Baltimore Ravens–New Orleans Saints
19.00: Chicago Bears–Minnesota Vikings
19.00: Houston Texans–Cincinnati Bengals
19.00: New England Patriots–Pittsburgh Steelers (Tv: Arena4)
19.00: New York Jets–Green Bay Packers
19.00: Tampa Bay Buccaneers–Cleveland Browns
19.00: Tennessee Titans–Philadelphia Eagles
22.05: Denver Broncos–Jacksonville Jaguars
22.25: Los Angeles Chargers–Las Vegas Raiders
22.25: Arizona Cardinals–Seattle Seahawks
22.25: Dallas Cowboys–Washington Commanders (Tv: Arena4)
22.25: San Francisco 49ers–Miami Dolphins
Hétfő
2.20: Kansas City Chiefs–Indianapolis Colts (Tv: Arena4)
Kedd
2.15: Los Angeles Rams–New York Giants (Tv: Arena4)